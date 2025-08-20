Χρηματιστήριο Αθηνών: Στο τέλος επικράτησαν οι αγοραστές - Κέρδη 0,06%

Το sell off χθες στον τεχνολογικό κλάδο, δεν άσκησε την πίεση που το πρωί ανέμεναν οι αναλυτές στις αγορές της Ευρώπης. Έτσι αν και έγραφαν μικρές απώλειες και ακολούθησε και το Ελληνικό Χρηματιστήριο, στη συνέχεια κατάφερε να γυρίσει σε θετικό έδαφος με επιλεγμένα βαριά χαρτιά εκτός τραπεζικού κλάδου. Όμως με το άνοιγμα της Wall Street φάνηκε πως η πίεση συνεχίζεται και λόγω της πτώσης του Nasdaq, έχασε έδαφος και η Ευρώπη.

Ο Γενικός Δείκτης κατάφερε με σχετικά καλές συναλλαγές 193 εκατ. ευρώ να κλείσει με οριακή άνοδο 0,06% και στις 2.097,22 μονάδες. Για μία ακόμα συνεδρίαση μετοχές της μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης ξεχώρισαν και φάνηκε πως οι επενδυτές αναζητούν τις μετοχές που έχουν μείνει πίσω και διοχετεύουν προς αυτές μέρος της ρευστότητας.

Τα τουριστικά έσοδα στο εξάμηνο σημειώνουν αύξηση 8,8% σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, εξέλιξη που δείχνει πως και αυτή η χρονιά είναι καλή για τον τουρισμό.

Από την άλλη προβληματισμό εξακολουθεί να προκαλεί η επιμονή του πληθωρισμού στη χώρα σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα από την Ευρωζώνη, σύμφωνα με την Eurostat. Συγκεκριμένα τον Ιούλιο η Ευρωζώνη είχε πληθωρισμό 2% όσο και τον Ιούνιο, ενώ πριν ένα χρόνο ήταν στο 2,6%. Στην Ελλάδα ο εναρμονισμένος πληθωρισμός τον Ιούλιο διαμορφώθηκε στο 3,7% από 3,6 τον Ιούνιο και 3% τον Ιούλιο του 2024.

Ο Γενικός Δείκτης αν και βρέθηκε να χάνει μέχρι και 0,60% κατάφερε να κλείσει σε θετικό έδαφος λόγω των επιλεκτικών τοποθετήσεων σε μη τραπεζικές μετοχές.

Η μετοχή της Lamda Dev. (+3,70%) ξεχώρισε στη σημερινή συνεδρίαση και με μεγάλο όγκο 1,35 εκατ. τεμάχια προσπάθησε να βάλει τέλος στην πτωτική κίνηση των τελευταίων μηνών. Είναι χαρακτηριστικό πως από τον FTSE 25 είναι η μοναδική μετοχή με απώλειες από την αρχή του έτους, όταν ο Γενικός Δείκτης έχει άνοδο 42%.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+3,31%) έχει εδώ και μήνες αναγνωριστεί από τους αναλυτές ως σημαντικά υποτιμημένη και ανέφεραν μάλιστα πως η στροφή στην κατασκευή και τις παραχωρήσεις δίνει άλλο αέρα. Πλέον έχει αποτυπωθεί μέρος αυτής της εκτίμησης που υπήρχε στο ταμπλό και η μετοχή σήμερα βρέθηκε σε νέα υψηλά 25 ετών.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση επίσης ξεχώρισε ο ΟΠΑΠ (+2,94%), η Σαράντης (+2,61%), η HelleniQ Energy (+1,52%) και η Jumbo (+1,41%). Στον αντίποδα υποχώρησαν οι τράπεζες και συγκεκριμένα οι συστημικές. Η ΕΤΕ στο -1,66%, η ΑΛΦΑ στο -1,39%, η ΠΕΙΡ και η ΕΥΡΩΒ στο -0,61%.

Σημαντικό το ενδιαφέρον σήμερα για την ΕΧΑΕ (+1,73%), καθώς η Euronext κατέγραφε σημαντική άνοδο και η σχέση ανταλλαγής που δίνει το τίμημα, εμφάνιζε discount. Επιπλέον ανακοινώθηκε πως και η Morgan Stanley απέκτησε ποσοστό λίγο πάνω από 1%.

Συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν οι κινήσεις στα μικρομεσαία χαρτιά, καθώς σε μικρό διάστημα η άνοδος είναι εντυπωσιακή. Χαρακτηριστική περίπτωση η Doppler η οποία διπλασίασε την τιμή της στις 10 τελευταίες συνεδριάσεις, οι οποίες ήταν όλες ανοδικές. Μέσα στον Αύγουστο οι αποδόσεις επίσης είναι εντυπωσιακές. Η Κλ.Ναυπάκτου έχουν άνοδο 58%, η Κέκροψ 42%, η Προοδευτική 40%, όσο και η Attica Bank, η Έλτον 34% και η Κορδέλλου 25%.

Σήμερα η Μαθιός κλείδωσε στο +30% και ξεχώρισαν επίσης Τζιρακιάν +9,18%, CPI +8% και Ικτίνος +7,58%.