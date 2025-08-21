Χρηματιστήριο Αθηνών: Ρίχνει ρυθμό - Σχεδόν αμετάβλητος ο Γ.Δ.

Προσπάθησε και σήμερα να ξεπεράσει και πάλι τις 2.100 μονάδες, αλλά με χαμηλότερο τζίρο και το ενδιαφέρον σε περιορισμένα βαριά χαρτιά. Έτσι η κίνηση δεν καρποφόρησε και η συσσώρευση συνεχίστηκε, με αρκετές εναλλαγές προσήμων.

Δεν ανησυχεί την επενδυτική κοινότητα αυτή η πορεία του δείκτη στις τελευταίες συνεδριάσεις. Από τη μία υπάρχουν τεράστια κέρδη και δίνεται η δυνατότητα σε hedge funds να βγουν και να δώσουν τη θέση τους σε long only funds να αγοράσουν. Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, αυτή η αλλαγή θέσεων, λαμβάνει χώρα το τελευταίο διάστημα γι΄αυτό και υπάρχει αυξημένη δραστηριότητα σε προσυμφωνημένες συναλλαγές. Σήμερα τα πακέτα ανήλθαν στα 40 εκατ. ευρώ και ο συνολικός τζίρος στα 189,5 εκατ. ευρώ.

Από την άλλη είναι μεγάλη η όρεξη για περισσότερο ρίσκο από τους επενδυτές και αγοράζουν μετοχές της μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης, αυξάνοντας τους όγκους και οδηγώντας τες σε υψηλότερα επίπεδα. Για μία ακόμη φορά μετοχές που είχαν μείνει πίσω μπήκαν στο στόχαστρο των επενδυτών και πολλές ακόμα κατέγραψαν νέα υψηλά 52 εβδομάδων μέχρι και πολλών ετών.

Η εικόνα στις αγορές του εξωτερικού επιδεινώθηκε με το άνοιγμα της Wall Street και επηρέασε και την πορεία του Γ.Δ., αλλά τελικά κατάφερε να κλείσει σχεδόν αμετάβλητος και για την ακρίβεια στις 2,097,07 μονάδες με απώλειες 0,01%. Οριακά υψηλότερα κατά 0,20% έκλεισε ο Δείκτης των Τραπεζών καθώς στο τέλος η Alpha Bank κατέγραψε άνοδο 1,41%, η Κύπρου 0,53% και η Εθνική 0,24%.

Η Motor Oil (-0,08%) θα δημοσιεύσει αποτελέσματα δευτέρου τριμήνου στις 27 Αυγούστου και η Optima Bank επανέλαβε τη σύσταση αγοράς με τιμή στόχο τα 29,90 ευρώ και αναφέρει πως περιμένει δυνατό τρίμηνο, με πιο δυνατές προοπτικές. Τονίζει πως είναι ελκυστικά στα τρέχοντα επίπεδα καθώς διαπραγματεύεται με σημαντικό discount έναντι του P/E του μέσου κύκλου της. Για το δεύτερο τρίμηνο περιμένει προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 101 εκατ. ευρώ και 197 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο και δημοσιευμένα καθαρά κέρδη 69 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο και 154 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο.

Τη μεγαλύτερη άνοδο στην υψηλή κεφαλαιοποίηση είχε το Αεροδρόμιο Αθηνών (+1,60%) και ακολούθησε η Aktor (1,46%). Να σημειωθεί πως την τελευταία φορά που έκλεισε με απώλειες η Aktor ήταν στη συνεδρίαση της 1ης Αυγούστου.

Στον αντίποδα υποχώρησε η Optima Bank (-2,33%), ο ΟΠΑΠ (-1,40%) και η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ (-0,95%).

Η πλειονότητα των μετοχών έκλεισε με άνοδο και με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μεταβολή η Δρομέας (+7,34%), η ΣΙΔΜΑ (+7,06%), η Τράστορ (+6,15%), Ελλάκτωρ (+5,33%) και Ελινόιλ (+4,90%). Με απώλειες 7,08% η Κέκροψ, 5,66% η Cairo και 4,34% η CrediaBank.

Οι μετοχές της Κρι-Κρι διαπραγματεύονταν σήμερα χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα των 0,40 ευρώ και η μετοχή έκλεισε με άνοδο 0,99% και σε νέα ιστορικά υψηλά.