Χρηματιστήριο Αθηνών: Ρευστοποιήσεις με φόντο τα αποτελέσματα εννεαμήνου - Kράτησαν οι 2.000 μονάδες

Με εμφανή τα σημάδια διστακτικότητας, το Χρηματιστήριο Αθηνών είχε μια πτωτική συνεδρίαση, μην μπορώντας να συντηρήσει την καλή χθεσινή συμπεριφορά του.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στα χαμηλά ημέρας, με απώλειες 1% στις 2.005 μονάδες.

Ωστόσο, μια κρίσιμη παρατήρηση ήταν η παραμονή του Δείκτη εντός εύρους διακύμανσης (2.000-2.030 μονάδων), ώστε να μην μπορεί εύκολα να εξαχθεί κάποιο ασφαλές συμπέρασμα για τις προθέσεις των επενδυτών.

Προσέτι, η συνεδρίαση θα πρέπει να χαρακτηριστεί ως πλαγιοπτωτική, ή έστω ως μια προσπάθεια συνετών επανατοποθετήσεων σε ενδιαφέροντες τίτλους, με το βλέμμα στα αποτελέσματα εννεαμήνου.

H συναλλακτική δραστηριότητα ήταν καλή, στα 193 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 25 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Στην αδύναμη σημερινή συνεδρίαση στην Αθήνα συνετέλεσε και το αντίστοιχα αδιάφορο κλίμα στις ευρωαγορές, κυρίως δε η αντίστοιχη πλαγιοπτωτικότητα στο Παρίσι (πέριξ του αμετάβλητου η Φρανκφούρτη), το οποίο δεν άφησε περιθώρια για οποιαδήποτε «επίθεση» από τους δυνητικούς αγοραστές.

Τα βλέμματα όλων στρέφονται στις ανακοινώσεις των τραπεζών για το γ’ τρίμηνο - εννεάμηνο, με την Eurobank να ανοίγει την αυλαία και αύριο πριν τη συνεδρίαση την Alpha. Αν και γενικά αναμένονται με κάμψη στην κερδοφορία, τονίζεται ότι αυτή οφείλεται στην υψηλή βάση σύγκρισης και όχι σε χαμηλή απόδοση των εταιρειών.

Επιμέρους, οι τραπεζικές μετοχές επιβάρυναν το ταμπλό όντας όλες σε αρνητικό έδαφος. Αν και η εικόνα παραμένει ανοδική στο σύνολο, απογοητευτική συμπεριφορά έχει η ΟΡΤΙΜΑ, η οποία συνέχισε πτωτική και αποκομμένη από τις λοιπές. Σήμερα κατέγραψε νέα χαμηλά μήνα και κάτω από τα 8€, παρουσιάζοντας τη χειρότερη εικόνα μαζί με τη CREDIA, η οποία πάντως δικαιολογεί παρόμοια πτωτικότητα λόγω του επιθετικού της χαρακτήρα. Κι αυτό, διότι άλλο να χάνει μια μετοχή 11% από τα πρόσφατα υψηλά της, με κέρδη 83% από 1/1 (ΟΡΤΙΜΑ) και άλλο να χάνει 11% με κέρδη 113% (CREDIA).

Εν πάση περιπτώσει, για την πληρότητα της σύγκρισης, στον αντίποδα βρίσκεται η εξαιρετική BOCHGR, που είχε επιστρέψει στα ιστορικά της υψηλά, απέχοντας μόλις 1,5% από αυτά.

Οι MTLN, ΕΕΕ και ΣΑΡ παραμένουν ουραγοί το τελευταίο διάστημα, και μόνο η δεύτερη έχει καταφέρει να πάρει κάποιες ανάσες, ακολουθώντας το παράδειγμα του TITC και της ΜΠΕΛΑ, αμφότερες σταθεροποιημένες μετά τις πολλές πτωτικές εβδομάδες.

Η ΔΕΗ συνέχισε να αφήνει θετικές εντυπώσεις, τιμώντας την προ ημερών διάσπαση των 14,80€, στον δρόμο για τα 16, αργή και σταθερή. Και μάλιστα, με πολύ υψηλή συναλλακτική δραστηριότητα, 1,14 εκατ. χαρτιά (πάνω από 3 φορές τη μεσοσταθμική).

Σε υψηλά μήνα και ο ΟΤΕ, από τα πλέον «βαριά» χαρτιά του 25άρη, έβαλε πλάτες στη σημερινή αδύναμη συνεδρίαση. Η CENER είναι κολλημένη στα ιστορικά της υψηλά, η ΒΙΟ συνέχισε σε νέα πολυετή τέτοια

Η μεσαία κεφαλαιοποίηση είχε κακή μέρα, στο -1% ο Δείκτης και τα περισσότερα χαρτιά να μη βρίσκουν πατήματα. Ο ΕΛΛΑΚΤΩΡ παραμένει στο στόχαστρο ελέω της επερχόμενης υψηλής μερισματικής διανομής, το ΚΡΙ δεν βρίσκει σημαντικούς πωλητές, έχοντας κερδίσει πάνω από 2€ στις τελευταίες λίγες εβδομάδες, η ΙΝΛΟΤ ξαναμπήκε στην «περιοχή» της ΑΜΚ, ο ΑΒΑΞ παραμονεύει όντας υποτιμημένος στην παρούσα φάση.