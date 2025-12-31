Χρηματιστήριο Αθηνών: Πέμπτο συνεχόμενο ανοδικό έτος

Διαδικαστικού χαρακτήρα ήταν η τελευταία συνεδρίαση του απερχόμενου 2025 στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν χαμηλή, στα 148 εκατ. ευρώ, με αμελητέας αξίας πακέτα σε ΚΡΙ, ΕΥΡΩΒ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΜΠΕΛΑ, ΑΛΜΥ και ΛΑΒΙ, συνολικά όχι πάνω από 2 εκατ. ευρώ.

Η μεταβλητότητα ήταν επίσης χαμηλή, με την πλειονότητα των τίτλων σε μεγάλη και μεσαία κεφ/ση να έχουν αδιάφορη συμπεριφορά, μια αναμενόμενη συμπεριφορά λόγω της ημέρας.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε αμετάβλητος, με νευρικότητα στο τέλος. Εξαίρεση απετέλεσαν ο AKTR που κατάφερε νέες κορυφές, η ΜΟΗ που επέστρεψε στα ιστορικά της υψηλά, η ΕΕΕ που κατέγραψε νέα και ο ΣΑΡ σε υψηλά μήνα, στον δρόμο για τα 16€.

Ευχάριστη νότα ήταν κάποιες «μικρότερες» μετοχές που υπεραπέδωσαν, όπως ΤΖΚΑ (+7,59%), REALCONS (+7.01% σε νέα ιστορικά υψηλά), ΠΕΡΦ (+6,97% σε νέα ιστορικά υψηλά), ΕΙS (+5.21%) κ.α.

Τα συμβόλαια των αμερικανικών δεικτών κινήθηκαν ράθυμα, με την κανονική συνεδρίαση στη Wall Street να έχει επίσης αδιάφορο χαρακτήρα, «σβήνοντας» έτσι το 2025.

Κοιτώντας πίσω στις συνεδριάσεις του έτους, η μεγάλη εικόνα είναι θετική σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες βρέθηκαν στα ιστορικά τους υψηλά, ενδεικτικά ο S&P500 στις ΗΠΑ, ο DAX40 στη Γερμανία, ο FTSE100 στην Αγγλία, ο NIKKEI225 στην Ιαπωνία, ο TSX στον Καναδά, ο Nifty στην Ινδία, ο KOSPI στη N. Κορέα, ο Bovespa στη Βραζιλία, ο ΙΒΕΧ στην Ισπανία. Μέχρι και ο «πληγωμένος» από την πολιτική αστάθεια γαλλικός CAC40 διατήρησε επαφή με τις δικές του κορυφές, ενώ μόνο οι Hang Seng, SSE στη Σανγκάη και Shenzen έχουν άλλη εικόνα.

Στην Ελλάδα, ο Γενικός Δείκτης είχε παρεμφερή συμπεριφορά, κλείνοντας το έτος με τη δεύτερη υψηλότερη απόδοση πίσω από τον Ισπανό (+45% έναντι +50%).

Ωστόσο, αντί να βρισκόμαστε σε ιστορικά υψηλά, περιοριστήκαμε σε πολυετή τέτοια, χωρίς όμως να ζηλεύουμε σε τίποτα τόσο σε όρους συμπεριφοράς επιμέρους μετοχών, όσο και σε προσδοκίες για τη συνέχεια, ενώ οι λόγοι τέτοιας απόστασης από τα ιστορικά μας υψηλά είναι γνωστοί και εστιάζουν στο ιστορικό των τραπεζικών μετοχών.

Για τη συνέχεια, οι παράγοντες που δικαιολόγησαν την έως τώρα εκρηκτική πορεία στο ΧΑ (και που δικαιολογούν περαιτέρω άνοδο) είναι παρόντες: βελτιωμένα και συνεχώς βελτιούμενα δημοσιονομικά μεγέθη, εξυγίανση τραπεζικού συστήματος, ανάκτηση επενδυτικής βαθμίδας στο αξιόχρεο, θετική αξιολόγηση του Χρηματιστηρίου και εξαγορά του από το Euronext, ισχυρή αναμενόμενη ανάπτυξη (ισχυρότερη από τον Μ.Ο της Ευρωζώνης), καθίζηση του spread έναντι του γερμανικού 10ετούς σε μια σχέση αιτίας και αιτιατού, κ.α. Συν αυτώ, εξετάζεται θετικά το γενικότερο επενδυτικό κλίμα στον κόσμο, με άξονα περιστροφής τις ΗΠΑ και την εγχώρια (πιθανή) νομισματική πολιτική που δίνει αέρα στο θετικό επενδυτικό αφήγημα.

Σε ένα βασικό σενάριο, ο στόχος για το 2026 φαίνεται στις 2700 μονάδες (περ. +20%), χωρίς να αποκλείονται υπεραποδόσεις πέριξ των 3000 μονάδων, υπό την αίρεση κάποιου απροσδόκητου γεγονότος. Ο ΔΤΡ κοιτάει τις 3200 (+40%), ενώ μεγάλο ενδιαφέρον προσελκύουν σε γενικές γραμμές οι κλάδοι χρηματοοικονομικών (τράπεζες), κατασκευών-υποδομών-παραχωρήσεων, πληροφορικής και ενέργειας.

Οίκοθεν νοείται ότι μια πρόβλεψη πρέπει να συνδυαστεί με συνετή διαχείριση χαρτοφυλακίου, πάντα με γνώμονα τις προσωπικές ιδιαιτερότητες του καθενός (ανοχή στον κίνδυνο, χρονικό ορίζοντα διακράτησης κ.λπ.). Η διασπορά παραμένει κορυφαίο όπλο στα χέρια του επενδυτή, ακόμα και σε ένα ρηχό Χρηματιστήριο όπως το ελληνικό, ενώ καλό είναι να υπάρχει και κάποια διασπορά σε άλλες κατηγορίες (λ.χ. ομόλογα, εμπορεύματα, μετρητά), ώστε να βελτιστοποιείται η επενδυτική τοποθέτηση.