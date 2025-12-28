Χρηματιστήριο Αθηνών: Πέμπτη υψηλότερη απόδοση στον κόσμο - Οι προβλέψεις για το 2026

Στην πρώτη πεντάδα των αγορών με τις μεγαλύτερες αποδόσεις διεθνώς φέτος βρίσκεται το Χρηματιστήριο Αθηνών, με το 2025 να αποτελεί την καλύτερη χρονιά σε ένα σερί πέντε θετικών ετών που ξεκίνησε το 2021. Και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις εγχώριων και διεθνών οίκων, το 2026 θα συνεχιστεί αυτή η εντυπωσιακή επίδοση, ενώ θα αποτελέσει παράλληλα και χρονιά-ορόσημο. Το νέο έτος ξεκινάει η ενσωμάτωση των κεντρικών λειτουργιών στην ομπρέλα του Euronext, ενώ το Χ.Α. επιστρέφει στις ανεπτυγμένες αγορές έπειτα από 13 χρόνια παραμονής στην κατηγορία των αναδυόμενων αγορών.

Όπως σημειώνει ρεπορτάζ της Καθημερινής, τα κέρδη που καταγράφει το Χ.Α. έως τώρα, και με μόλις τρεις συνεδριάσεις να απομένουν για το κλείσιμο του 2025, διαμορφώνονται στο 44,8%, έναντι 72% του κορεατικού Kospi, 51,4% του χρηματιστηρίου του Ισραήλ, 54,5% του Καράτσι του Πακιστάν και 48% του ισπανικού IBEX 35. Η υπεραπόδοσή του σε σχέση τόσο με τους αμερικανικούς δείκτες όσο και με τους μεγάλους ευρωπαϊκούς είναι εντυπωσιακή. Ο τεχνολογικός Nasdaq των ΗΠΑ καταγράφει κέρδη 19,7% έως τώρα το 2025, ο γερμανικός DAX 21,8%, ο βρετανικός FTSE 100 έχει ενισχυθεί κατά 21%, ενώ στο 16% διαμορφώνονται τα κέρδη του S&P 500 και στο 10,2% του γαλλικού CAC-40. Το ισχυρό ράλι των ελληνικών τραπεζών που έχουν οδηγήσει τον κλαδικό δείκτη 83% υψηλότερα φέτος αποτελεί για ακόμη μία χρονιά το μεγάλο στήριγμα του Γενικού Δείκτη.

Ωστόσο, πολλοί παράγοντες έχουν κάνει την ελληνική αγορά να ξεχωρίσει σε παγκόσμιο επίπεδο, οι οποίοι και εκτιμάται ότι θα παραμείνουν εν ισχύι και το 2026. Αυτό άλλωστε δείχνουν και οι αναλύσεις μεγάλων επενδυτικών οίκων όπως η Goldman Sachs, η Morgan Stanley, η JPMorgan και η Bank of America –οι οποίες και πήραν μορφή μπαράζ τους τελευταίους μήνες–, που τοποθετούν την ελληνική αγορά στις «αγαπημένες» τους για το 2026.

Η προοπτική συνέχισης της ανόδου στηρίζεται σε τέσσερις βασικούς άξονες. Πρώτον, στις θετικές προβλέψεις για την οικονομική ανάπτυξη, με το ΑΕΠ να διατηρεί ρυθμούς υψηλότερους του ευρωπαϊκού μέσου όρου, χάρη στην κατανάλωση, τις επενδύσεις και τη συμβολή του εξωτερικού τομέα. Δεύτερον, στο ενδεχόμενο νέων αναβαθμίσεων της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας, που ενισχύουν την ελκυστικότητα της αγοράς για θεσμικά κεφάλαια. Τρίτον, στη διεύρυνση της παρουσίας του Χ.Α. στους δείκτες των ανεπτυγμένων αγορών, σε συνδυασμό με τα οφέλη που απορρέουν από την ένταξη στο Euronext. Τέταρτον, στη συνεχιζόμενη ενίσχυση των εταιρικών αποτελεσμάτων και στη γενναιόδωρη πολιτική διανομών, με τις μερισματικές αποδόσεις να κινούνται σε ελκυστικά επίπεδα.