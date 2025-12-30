Χρηματιστήριο Αθηνών: Οριακές απώλειες με βαρίδι τη MTLN

Με ήπια κέρδη έκλεισε η προτελευταία συνεδρίαση της «κουτσής» χρηματιστηριακής εβδομάδας, εν όψει της αργίας της Πέμπτης (1/1).

Η πρωινή αισιοδοξία έφερε τον Γενικό Δείκτη στα υψηλά ημέρας με κέρδη λίγο πάνω από 0,3%, ωστόσο η δικαιολογημένη, λόγω των ημερών, ράθυμη συμπεριφορά των επενδυτών δεν άφησε περιθώρια για κάτι καλύτερο.

Έτσι, ο Δείκτης επέστρεψε πέριξ του αμετάβλητου, για να κλείσει με οριακές απώλειες 0,13%, σε μια -μάλλον- διαδικαστικού χαρακτήρα συνεδρίαση. Οι απώλειες οφείλονται αποκλειστικά στην κακή δημοπρασία της δεικτοβαρούς MTLN, που από το +0,3% (ενδοσυνεδριακό υψηλό +1%) έκλεισε στο -1,5%.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν χαμηλή, άγγιξε τα 110 εκατ. ευρώ μέχρι τις δημοπρασίες και άλλα 40 στο κλείσιμο, εκ των οποίων τα 4.αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών

Το αυτό αναμένεται για την αυριανή, και τελευταία συνεδρίαση του έτους, όπου παραδοσιακά το ελληνικό Χρηματιστήριο, όπως και όλα τα διεθνή, τελεί υπό άτυπη αργία (το Τόκιο τελεί σε επίσημη τέτοια), με ελάχιστες διακυμάνσεις και περιορισμένες συναλλαγές.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο ΓΔ κλείνει την πέμπτη συνεχόμενη θετική χρονιά, με ισχυρές αποδόσεις που αγγίζουν το 45%.

Κι εκτός από την ίδια τη θετική απόδοση, οι 11 στους 12 ανοδικούς μήνες (μονάχα ο Οκτώβριος έγραψε κάτι λιγότερο από 2% απώλειες) μαρτυρούν την ποιότητα αυτής της ανόδου.

Όλο το 2025, ο Δείκτης διένυσε δύο δύσκολα σκέλη: το λίγων ημερών άτσαλο «άδειασμα» της περιόδου 27/3-7/4, ελέω δασμολογικής πολιτικής του Trump, όπου κατεγράφησαν σωρευτικά απώλειες 16,85%˙ και το παρατεταμένο αδύναμο σκέλος 14/8-17/10, όπου ο Δείκτης έχασε «μόλις» 8,74%.

Τα παραπάνω στατιστικά βοηθούν στην κατανόηση της ανθεκτικής στάσης των επενδυτών, που εκμεταλλευόμενοι την πολύ θετική συγκυρία, επέμειναν (ή και υποστήριξαν περαιτέρω) τις θέσεις τους.

Σε αυτό βοήθησαν διάφοροι παράγοντες, από τα δημοσιονομικά της χώρας και την εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος έως και ειδικότερα εταιρικά γεγονότα και εξελίξεις που απεδείκνυαν συνεχώς το αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον.

Εξάλλου, και οι πολυάριθμες εκθέσεις των αναλυτών και Οίκων αξιολόγησης για τη χώρα και για πολλές εισηγμένες αποτύπωναν γλαφυρά την αισιοδοξία, ενώ η αναβάθμιση του ΧΑ και η εξαγορά του από το Euronext αφήνουν προσδοκίες για ομαλή ανοδική συνέχιση.

Κοιτώντας πιο βραχυπρόθεσμα, ο Δείκτης καταφέρνει να κλείσει στα πολυετή του υψηλά, με σημαντικότερη παρατήρηση την κατοχύρωση της ζώνης των 2110-2115 μονάδων που είχε αναχαιτίσει πολλάκις τους αγοραστές το τελευταίο διάστημα.

Κι έτσι, ο επόμενος στόχος φαίνεται στις 2250-2260 μονάδες, αναμένοντας και την αντίστοιχη ευκταία κατοχύρωση των 2360-2370 μονάδων του Δείκτη Τραπεζών.

Κατά τα λοιπά, σήμερα ο TITC (+1,72%) συνέχισε σε νέα ιστορικά υψηλά για 11η συνεχόμενη ημέρα, συσσωρεύοντας πάνω από +33% στο έτος. Και μάλιστα, η σημερινή υπεραπόδοση συνοδεύτηκε από υψηλή συναλλακτική δραστηριότητα 171 χιλ. τεμαχίων, που αποκτά μεγαλύτερη σημασία λόγω της ιδιαιτερότητας των ημερών.

Ιστορικά υψηλά σημείωσε και η ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ενώ ο ΟΠΑΠ είδε υψηλά μήνα και πάνω από τη συσσώρευση 18-18,60 όπου έχει κάτσει όλον τον Δεκέμβριο.

Η BOCHGR προσπάθησε να βγάλει κίνηση, με ενδοσυνεδριακό υψηλό κοντά στις δικές της κορυφές, εις μάτην, ενώ και η CREDIA πήγε να ξεχωρίσει χωρίς καλό τέλος (-0,63%).

Αδύναμοι κρίκοι στον 25άρη ήταν οι ΜΠΕΛΑ (-2,24%), MTLN και ΕΛΧΑ (-2,33%), η τελευταία στην τέταρτη συνεχόμενη πτωτική συνεδρίαση.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον παρέμεινε ζωντανό σε μετοχές μικρομεσαίας κεφαλαιοποίησης. Ενδεικτικά, νέα ιστορικά υψηλά σημείωσε η SOFTWEB, στην 13η ανοδική συνεδρίαση στις τελευταίες 15, σχεδόν 300% υψηλότερα από την τιμή της προ 17 μηνών εισαγωγής της˙ τρίτη συνεχόμενη ιστορική κορυφή και για την ΤREK, με μεγάλη συναλλακτική δραστηριότητα 47,6 χιλ. τεμαχίων, 4 φορές ανώτερη από τη συνηθισμένη˙ σε επίπεδα Απριλίου 2022 επέστρεψε η ΠΡΕΜΙΑ, συμπληρώνοντας 16% κέρδη εντός του 2025˙ υψηλά 25ετίας για την ΕΚΤΕΡ, που σε μόλις 4 έτη έχει ανέλθει στα 3,7€ από την απαξίωση των 0,45€˙ νέα ιστορικά υψηλά και για την REALCONS.

Ενδιαφέρουσα η κίνηση της ACAG, που απομακρύνεται από την -κατοχυρωμένη- πλέον αντίσταση των 5,80, με περιθώριο μέχρι και τα 7.

Άξιος μνείας ο ιδιόρρυθμος ΚΑΡΕΛ, που είδε, έστω και ενδοσυνεδριακά, τα δικά του ιστορικά υψηλά, μετά από δυόμιση χρόνια. Άνευ ετέρου, αν η μετοχή ήταν πιο... ευαίσθητη επενδυτικά, θα μπορούσαμε να φανταστούμε μέχρι και τα 1000€ σαν συμβολική «δίκαιη» τιμή για τη μετοχή αυτής της κατά τ’ άλλα εξαιρετικής εταιρείας.