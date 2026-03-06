Χρηματιστήριο Αθηνών: Νέες απώλειες 2,27% - Η χειρότερη εβδομάδα εξαετίας

Πτωτικά έκλεισε και η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στο ελληνικό Χρηματιστήριο, με σωρευτικές απώλειες 7,16%.

Μια εβδομάδα ομολογουμένως δύσκολη, μιας και οι επενδυτές εκλήθησαν να αντιμετωπίσουν έντονες αναταράξεις, προκληθείσες εκ της ανάφλεξης της γεωστρατηγικής κρίσης στο Ιράν.

Προφανώς, η προβληματική εδράζεται επί των αρνητικών επιπτώσεων που θα είχε μια παρατεταμένη έκρυθμη κατάσταση στην αγορά ενέργειας, και δη στις τιμές του πετρελαίου και φυσικού αερίου, δεδομένης και της στρατηγικής σημασίας του Πορθμού.

Κάτι που με τη σειρά του θα οδηγούσε σε εκκίνηση νέων πληθωριστικών προβλημάτων και ανάσχεση της πτωτικής τάσης στα επιτόκια των μεγάλων οικονομιών, σε ένα σημείο που οριακά έχει επανέλθει μια κανονικότητα.

Εν πάση περιπτώσει, η κατάσταση παραμένει ρευστή, αν και σε γενικές γραμμές οριοθετημένη. Και τούτο αποδεικνύεται αρχικά από την ήπια (έως αδιάφορη) συμπεριφορά των αμερικανικών Χρηματιστηρίων, καθώς ενδεικτικά ο S&P500 χάνει 4% από τα ιστορικά του υψηλά, και μάλιστα μετά από 6 ημέρες από την έναρξη των προβλημάτων.

Η μεταβλητότητα παραμένει αυξημένη, με τη σημερινή ημέρα να είναι και η πλέον δύσκολη, διότι επιβεβαίωσε το bull trap της Τετάρτης.

Και οι πιέσεις σχετίζονται περισσότερο με άτσαλα κλεισίματα βραχυπρόθεσμων θέσεων, οδηγώντας σε μια ανατροφοδότηση της πτωτικότητας.

Τέλος, η τιμή του πετρελαίου εκτινάχθηκε στα 90 δολάρια ανά βαρέλι, προκαλώντας επιπλέον ανησυχίες, ωστόσο πρέπει να παρατηρηθεί η σοβαρή απομείωση της διαφοράς των brent-WTI, προφανώς εξαιτίας της ισχυρής ανοδικής κίνησης του αμερικανικού, πλέον στα 3 δολάρια (αντί 7, λίγες ημέρες πριν).

Στο ελληνικό ταμπλό, τα πράγματα επιβαρύνθηκαν στο δεύτερο μισό της συνεδρίασης, με τις πωλήσεις να εντατικοποιούνται στο μεγαλύτερο μέρος των μετοχών.

Κι έτσι, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε κοντά στα χαμηλά ημέρας με απώλειες 2,27%, κινούμενος στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης σε αρνητικό έδαφος.

Η συναλλακτική δραστηριότητα, ειδικά στις πρώτες ώρες, ήταν μέτρια, ενδυναμώνοντας το αφήγημα της συσσώρευσης εντός εύρους τιμών, υπενθυμίζοντας ότι το απόλυτο χαμηλό (της Τρίτης) είναι στις 2065 μονάδες. Συνολικά, πέρασαν 217 εκατ ευρώ από το ταμπλό και άλλα 21 σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Στα στατιστικά, η εβδομάδα ήταν μια από τις τρεις χειρότερες μετά την πανδημία, (Απρ.25 -7,95%,Φεβ. 22 -11,4%), και μσυνήθως μετά από τέτοιες πιέσεις ακολουθεί μια τουλάχιστον ανοδική.

Επίσης, με τις πιέσεις των τελευταίων ημερών, ο Γενικός Δείκτης έχασε πλέον όλα τα κέρδη του 2026 (ο ΔΤΡ οριακά κερδίζει 2%), ενώ από τον 25άρη οι μισές μετοχές καταφέρνουν κάτι τέτοιο.

Θα πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι η εικόνα των επιμέρους μετοχών είναι διαφορετική, και μάλιστα με μεγάλες αποκλίσεις, καθώς υπάρχουν μετοχές που ..σχεδόν δεν έχουν καταλάβει από πτώση, ενώ άλλες έχουν πιεστεί σημαντικά. Στις πρώτες, συμπεριλαμβάνονται ΜΟΗ, ΕΛΠΕ, ΕΕΕ, ΟΤΕ και ΓΕΚΤΕΡΝΑ που χάνουν μονοψήφιο ποσοστό από τα πρόσφατα υψηλά κίνησης (ιστορικά ή πολυετή, κατά περίπτωση), ενώ στις δεύτερες οι MTLN (-40%), OPAP (-30%), ΜΠΕΛΑ (-28%) και ΑΡΑΙΓ (-25%).

Εξ αυτού αποδεικνύεται και η σημασία της επιλογής τίτλων, κυρίως ανάλογα το προφίλ του επενδυτή και την ανοχή του στον κίνδυνο.

Εστιάζοντας στη σημερινή συνεδρίαση, η πλειονότητα των τίτλων ήταν πτωτικές. Από τον 25άρη διεσώθησαν ΜΟΗ, ΕΛΠΕ και ΟΤΕ, από τη μεσαία ΕΛΛΑΚΤΩΡ και ΕΧΑΕ. Πολλές μετοχές βρέθηκαν σε ..έκπτωση, και έδωσαν και πάλι ευκαιρία σε όσους γενναίους θέλουν να δοκιμάσουν το σενάριο της εν καιρώ επαναφοράς σε κανονικότητα, θεωρώντας μάλιστα ότι στα τρέχοντα επίπεδα είναι έως και συνετό να αγοράσει κανείς, καθώς έχιε δει ήδη το «χαμηλό» των πρώτων δύσκολων εικοσιτετράωρων, ώστε να ξέρει και πού να βγει στην περίπτωση που τα πράγματα χαλάσουν πραγματικά.