Χρηματιστήριο Αθηνών: Νέα υψηλά 15ετίας με οδηγό τις τραπεζικές μετοχές

Τέσσερις συνεδριάσεις έμειναν μέχρι το κλείσιμο του χρηματιστηριακού 2025.

Και παρά το ότι παραδοσιακά αναμένεται χαμηλή μεταβλητότητα, το ελληνικό Χρηματιστήριο υπεραπέδωσε σημαντικά έναντι των υπολοίπων ευρωπαϊκών, τα οποία κινήθηκαν σε αρνητικό έδαφος.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο Γενικός Δείκτης κατάφερε να κλείσει σε υψηλά ημέρας με κέρδη 0,7% στις 2.127,2 μονάδες, σημειώνοντας οριακά και νέα υψηλά 189 μηνών.

Κρίσιμη λογίζεται η προσπέλαση των 2.110-2.115 μονάδων, επίπεδο που θεωρείτο αντίσταση μεσοπρόθεσμης αξίας, μιας εκεί αφενός είχαν αναχαιτιστεί πολλάκις οι αγοραστές το τελευταίο διάστημα (συνεδριάσεις 27ης Νοεμβρίου, 2ας, 8ης και 12ης Δεκεμβρίου)˙ αφετέρου, πλέον ο ΓΔ απομακρύνεται από ένα στενό εύρος διακύμανσης όπου είχε μείνει για 18 συναπτές συνεδριάσεις, και πλέον στοχεύει στις 2.260.

Ενδιαφέρουσα ήταν και η συναλλακτική δραστηριότητα. Μολονότι σήμερα δεν ήταν και η καλύτερη να πείσει για τέτοιας αξίας διάσπαση, ωστόσο άγγιξε τα 223 εκατ. με ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον στις δημοπρασίες. Ειδικότερα, πέρασαν περίπου 130 εκατ. ευρώ από το ταμπλό και άλλα 15 από πακέτα μέχρι τις δημοπρασίες, και άλλα 93 στο κλείσιμο (το 1/3 σε πακέτα).

Αναγνωρίζοντας ότι ο Δείκτης πάει να κλείσει τον 11ο ανοδικό μήνα φέτος (τον Οκτώβριο είχε χάσει σωρευτικά 1,92%), ένα εντυπωσιακό στατιστικό που συνοδεύεται από κέρδη σχεδόν 45%.

Η σημερινή συνεδρίαση είχε δύο διακριτά σκέλη. Στο πρώτο, σημειώθηκαν 14 εναλλαγές προσήμων στα πρώτο 90 λεπτά συνεδρίασης, με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα, προϊδεάζοντας για μια «βαρετή» ημέρα εν όψει συγκεντρωμένων αργιών (Τετάρτη-Πέμπτη-Παρασκευή). Παρόλα αυτά, ακολούθησε μια συντονισμένη προσπάθεια των αγοραστών, που σταδιακά ώθησαν τον Δείκτη σε υψηλά ημέρας, με μοχλό τις 4 «παλιές» τραπεζικές μετοχές ΑΛΦΑ, ΕΤΕ, ΠΕΙΡ και ΕΥΡΩΒ, αν και στο τέλος «άδειασαν» την ΠΕΙΡ.

Παρέα, ακολούθησαν οι ΜΟΗ και ΕΛΠΕ, με την πρώτη να καταγράφει και νέα ιστορικά υψηλά, και τη δεύτερη να φλερτάρει με το επίπεδο 8,60-8,65€, διάσπαση του οποίου θα ανοίξει τον δρόμο για τα 9,40.

Νέα ιστορικά υψηλά σημείωσε και ο TITC, για πρώτη φορά πάνω από τα 50€. Για τους έμπειρους, να θυμήσουμε ότι η μετοχή έχει μια παραδοσιακή συμπεριφορά «προαγγέλου», υπό την έννοια ότι συνήθως προηγείται της κίνησης της λοιπής αγοράς, τόσο στα πτωτικά, όσο και στα ανοδικά σκέλη, που είναι και η περίπτωση της σήμερον.

Ιστορικές κορυφές είδαν επίσης ΟΛΘ, QLCO, ΤΡΕΣΤΑΤΕΣ, και υπερπολυετή οι ΓΕΒΚΑ και ΕΒΡΟΦ.

Θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι και η ΙΝΤΕΚ επανήλθε σε κορυφές, συνυπολογίζοντας τα 0,30€ επιστροφής κεφαλαίου που την ανάγκασε να διαπραγματεύεται σε χαμηλότερη τιμή εξ ορισμού, ενώ και ο ΔΑΑ δοκίμασε τις δικές του στα 11€, αν και οι γνώμες συγκλίνουν στο ότι «δεν έχει γυρισμό» η μερισματοφόρος αυτή, αμυντική μετοχή.

Μιλώντας για αμυντικές μετοχές, ο ΑΔΜΗΕ προσπάθησε μια ασθενή ανοδική αντίδραση ξαναβλέποντας την περιοχή των 3€, όμως θέλει προσοχή διότι αυτά αποτελούν αντίσταση, ενώ η μετοχή (και το συνολικό επενδυτικό αφήγημα) εξαρτάται άμεσα από ειδησεογραφία γεωστρατηγικής φύσης, παρά από θεμελιώδη.

Κι όλα αυτά, με βαρίδια τις δεικτοβαρείς ΕΕΕ και MTLN. Η μεν πρώτη πισωπάτησε έχοντας όμως πολύ καλό momentum, η δε δεύτερη συνεχίζει να απογοητεύει κάτω από τα 42€, με απώλειες 27% από τα ιστορικά της υψηλά, προφανώς η πιο πιεσμένη από τις 25 της μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Μνημονεύεται ότι την Παρασκευή εισήλθε στους δείκτες STOXX Eastern Europe Total Market Large, STOXX Developed and Emerging Markets Total Market, STOXX Eastern Europe Total Market, STOXX Balkan Total Market, STOXX Greece Total Market, STOXX All Europe Total Market και STOXX Global Total Market, αναμένοντας εις μάτην εισροές κρίσιμης μάζας που θα μπορούσαν να δώσουν νέα πνοή.