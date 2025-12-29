Χρηματιστήριο Αθηνών: Μικρές διακυμάνσεις και μέτρια συναλλακτική δραστηριότητα

Με ελεγχόμενες απώλειες έκλεισε η πρώτη συνεδρίαση της «κουτσής», και τελευταίας του 2025 χρηματιστηριακής εβδομάδας, εν όψει της αργίας της Πρωτοχρονιάς.

Με μικρό εύρος διακύμανσης (+0,17% έως -0,47%), ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στο -0,2%, κινούμενος σε αρνητικό έδαφος στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν μέτρια, συνυπολογίζοντας και την ιδιαιτερότητα των τελευταίων (και παραδοσιακά ράθυμων) συνεδριάσεων του έτους, στα 164 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα σχεδόν 11 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Η μεγάλη εικόνα δεν έχει αλλάξει. Ο Γενικός Δείκτης έχει τιμήσει τη βραχυπρόθεσμη στήριξη στη ζώνη των 2120 μονάδων, η οποία ούτε σήμερα απειλήθηκε, υπενθυμίζοντας ότι έχει διασπάσει προ ημερών το πολύτιμο επίπεδο των 2110-2115 μονάδων που αναχαίτισε πολλάκις του αγοραστές το τελευταίο διάστημα.

Κι έτσι, ο επόμενος στόχος φαίνεται στις 2250-2260 μονάδες, αναμένοντας με ..αγωνία και την αντίστοιχη ευκταία κατοχύρωση των 2360-2370 μονάδων του Δείκτη Τραπεζών.

Πρωταγωνιστής της ημέρας ήταν η MTLN, που υπεραπέδωσε με κέρδη 3,08%, κρατώντας με τη στάθμισή της όλο το ταμπλό, σε μια συνεδρίαση που οι περισσότερες μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης, και κυρίως οι τραπεζικές (ΔΤΡ -1,28%) εμφανίστηκαν αδύναμες.

Πολύ καλή και η συμπεριφορά του TITC (+2,75%), σε νέα ιστορικά υψηλά, που για πρώτη φορά στην ιστορία του «πάτησε» και τα 52€.

Την έκπληξη έκανε ο AKTR, που στο κλείσιμο «αποφάσισε» να κινηθεί επιθετικά, με κέρδη 2,8% και κοντά στα υπερπολυετή του υψηλά.

Αδύναμοι κρίκοι ήταν οι προαναφερθείσες τραπεζικές μετοχές, όλες πλην CREDIA αρνητικές, και οι μετοχές του ομίλου Viohalco, με ουραγούς ΒΙΟ και ΕΛΧΑ.

Άξιο μνείας ότι συνεχίστηκε η διάχυση της ρευστότητας σε μετοχές μικρομεσαίας κεφαλαιοποιησης. Ενδεικτικά:

Νέο limit up για τη SOFTWEB, την πλέον υποσχόμενη μετοχή από τον κλάδο πληροφορικής. Η υπεραπόδοση συνοδεύτηκε από μεγάλη συναλλακτική δραστηριότητα, τουλάχιστον για τα δεδομένα της μετοχής, σχεδόν τριπλάσια σε σχέση με τον μέσο όρο της, ενώ παράλληλα καταγράφει 290% κέρδη από την τιμή της προ 17 μηνών εισαγωγής της, προφανώς διαπραγματευόμενη σε ιστορικά υψηλά.

Σε υψηλά 24 ετών η ΕΒΡΟΦ με κέρδη ημέρας 15%, αποδεικνύοντας ότι πρόκειται για μια πλήρη μεταμόρφωση της εταιρείας, και τους επενδυτές να προεξοφλούν ισχυρή χρήση 2025. Ακόμα σημαντικότερη από την ίδια την υπεραπόδοση +115% στο έτος λογίζεται η κίνηση, η οποία είναι πολύ ποιοτική, ενώ σήμερα συγκεκριμένα έβγαλε και ισχυρό τζίρο 26400 τεμαχίων.

Νέες κορυφές και για τη νεοεισελθείσα ΤREK, «κλειδωμένη» και αυτή όπως η SOFTWEB, επίσης με μεγάλη συναλλακτική δραστηριότητα 32,8 χιλ. τεμαχίων, 3 φορές ανώτερο από τον συνηθισμένο.

Από τον Σεπτέμβριο του 2008 έχει να δει ο ΠΑΠ τα 3,80€, έχοντας κερδίσει πάνω από 60% στο έτος. Υπενθυμίζεται ότι η μετοχή, πριν τη μεγάλη εταιρική «αναδιάρθρωση» κατέγραφε τιμές έως και 0,2€, 9 χρόνια πίσω, προερχόμενη από τις κορυφές των.. 600€, πριν τα απανωτά r/split.

Η ΙΛΥΔΑ πλησιάζει και πάλι στα πρόσφατα επιτευχθέντα ιστορικά υψηλά, σε ένα από τα πλέον πετυχημένα success story των τελευταίων πολλών ετών, καθώς έχει ..10πλασιαστεί την τελευταία πενταετία.

Μέχρι και ο ΚΑΡΕΛ αφυπνίστηκε, με κέρδη άνω του 4% και «μεγάλο» τζίρο 471 μετοχών.