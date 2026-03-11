Χρηματιστήριο Αθηνών: Μάχη αγοραστών - πωλητών γύρω από τις 2.180 μονάδες

Μετά από 11 εναλλαγές προσήμου, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με ήπια κέρδη 0,21% στις 2.183,44 μονάδες.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν μέτρια, στα 208 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 17 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, δεν προσετέθη κάποιο νέο δεδομένο στην υφιστάμενη ανάλυση.

Μια ανάλυση που θέλει το ελληνικό Χρηματιστήριο να περιμένει την ειδησεογραφία αφορούσα στη γεωστρατηγική κρίση στο Ιράν, μιας και αναμφίβολα πρόκειται για την πλέον βασική παράμετρο.

Η δικαιολογητική βάση της παρατήρησης αυτής εδράζεται στις (αρνητικές, κυρίως) επιδράσεις που θα μπορούσε να δημιουργήσει μια παρατεταμένη αδυναμία επίλυσης του ζητήματος, με άξονα περιστροφής τον Πορθμό του Ορμούζ και την ανισορροπία στην αγορά ενέργειας.

Κάτι που με τη σειρά του θα μπορούσε να επιβαρύνει υπέρμετρα τα μεγάλα οικονομικά συστήματα εξαιτίας των προκληθέντων πληθωριστικών πιέσεων.

Εν πάση περιπτώσει, προσώρας η κατάσταση δείχνει οριοθετημένη, έως έναν βαθμό, και εξαιρώντας από τη συζήτηση τον ανθρώπινο παράγοντα.

Τούτο δε προκύπτει ευχερώς από την (έως αδιάφορη) στάση των αμερικανικών Χρηματιστηρίων, με τον S&P500 να στέκεται ελάχιστα χαμηλότερα από τα ..ιστορικά του υψηλά, μιαν εικόνα που σίγουρα δεν υποδεικνύει ανησυχία.

Το ελληνικό Χρηματιστήριο, μολονότι αντέδρασε υπερβολικά (τόσο στην άνοδο, όσο και στην πτώση), μολαταύτα σήμερα κράτησε στάση αναμονής.

Η μέτρια συναλλακτική δραστηριότητα και το στενό (σχετικά) εύρος διακύμανσης συνεπικουρούν, ενώ και η λήξη συμβολαίων σειράς Μαρτίου (την άλλη Παρασκευή) συμβάλλει σε αυτό.

Ο Δείκτης υπεραπέδωσε αισθητά έναντι των λοιπών ευρωπαϊκών, μιας και διαπραγματευόταν με ελάχιστες απώλειες κατά τη διάρκεια της ημέρας (και όταν ήταν αρνητικός) σε σχέση με τις απώλειες των άλλων, ενώ ενδεικτικά ο γερμανικός DAX40 είδε μέχρι και -1,7%.

Επιμέρους, οι τραπεζικές μετοχές κινήθηκαν σταθεροποιητικά, αφήνοντας άλλους τίτλους να πρωταγωνιστήσουν.

Μεταξύ αυτών, ο ΟΤΕ και η ΑΡΑΙΓ, που έκλεισαν στα υψηλά ημέρας με ισχυρά κέρδη 5,08% και 3,55% αντίστοιχα. Η δεύτερη, ιδιαίτερα πιεσμένη, πήρε ανάσες εν όψει και των αποτελεσμάτων του 2025 (αυριο, πριν το άνοιγμα), τα οποία αναμένονται ενδιαφέροντα.

Εξαιρετικό και το κλείσιμο του ΠΡΟΦ, με κέρδη 8,36%, που ετοιμάζεται να «σβήσει» τις ζημίες του 2026 που προέκυψαν από τις πιέσεις των προηγούμενων ημερών, και με καλό τζίρο σχεδόν 3 φορές ανώτερο του μεσοσταθμικού.

Κοντά του και μια ακόμα μετοχή της πληροφορικής (αν και όχι αμιγώς), η ΚΟΥΕΣ, στο +4,57%, ωστόσο εκείνη με μέτριο τζίρο μόλις 120 χιλ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι τα Χρηματιστήρια των ΗΠΑ ανοίγουν στις 15:30 (αντί 16:30 ώρα Ελλάδος), και κλείνουν αντίστοιχα μια ώρα νωρίτερα, στις 22:00, λόγω αλλαγής ώρας.