Χρηματιστήριο Αθηνών: Κέρδη με εξαιρετική διάχυση ρευστότητας και υψηλό τζίρο

Ανοδική αντίδραση έλαβε χώρα σήμερα στο ελληνικό Χρηματιστήριο, σε αντιστάθμισμα της χθεσινής άτσαλης πτώσης.

Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μόνιμα σε θετικό έδαφος, και σταδιακά σκαρφάλωσε έως και τις 2.035,57 μονάδες, κλείνοντας με κέρδη 1,15% σε υψηλά ημέρας.

Η ποιότητα της σημερινής συνεδρίασης κρίνεται σημαντικότερη και από το ίδιο το θετικό πρόσημο, μιας και παρατηρήθηκε διάχυση της ρευστότητας σε πλείονες (και όχι απαραίτητα τραπεζικούς) τίτλους.

Το χαρακτηριστικό αυτό, σε συνδυασμό με την υπεραπόδοση του ελληνικού σε σχέση με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά δίνει πόντους για την ανοδική συνέχιση.

Και όλα αυτά, εν αναμονή των αποτελεσμάτων της NVDA (αργά το βράδυ, ώρα Ελλάδος), που θα δώσουν το μοτίβο στη Wall Street, και κατ’ επέκταση θα «κρίνουν» τη βραχυπρόθεσμη τάση παγκοσμίως.

Διότι φαντάζει δύσκολο να υπάρξει θετική έκβαση στις ΗΠΑ και να μην κινηθούμε ανοδικά εμείς αύριο. Αλλιώς δοσμένο αυτό, η πίεση των ημερών προήλθε καθολικά από τη διστακτικότητα των επενδυτών στη Wall Street, η οποία με τη σειρά της σχετίζεται με την κινδυνολογία για μια «φούσκα» στον κλάδο ΑΙ, ένα αφήγημα που έχει σαθρή επιχειρηματολογία, τουλάχιστον στην παρούσα φάση.

Παρεμπιπτόντως, να επαναληφθεί σε αδρές γραμμές ότι οι προσδοκίες βρίσκονται σε επίπεδα που δύσκολα μπορούν να καλυφθούν. Η αγορά αναμένει κέρδη ανά μετοχή στα 1,25 δολάρια, σημαντικά αυξημένα σε σχέση με το 0,81 της περσινής χρονιάς, ενώ τα έσοδα εκτιμώνται στα 54,6 δισ. δολάρια, αντιστοιχώντας σε εντυπωσιακή αύξηση 56% σε ετήσια βάση. Τα μεγέθη αυτά αντικατοπτρίζουν μια εταιρεία που έχει μετατραπεί στον βασικό κορμό της παγκόσμιας επένδυσης στην τεχνητή νοημοσύνη: από hyperscalers μέχρι κυβερνήσεις και από startups μέχρι επιχειρήσεις που ανακαλύπτουν νέους τρόπους αυτοματοποίησης, όλοι στηρίζονται στην επεξεργαστική ισχύ της Nvidia. Εξου και οι ανησυχίες. Και προφανώς, οποιαδήποτε αναφορά σε κορεσμό, καθυστερήσεις, περιορισμούς παραγωγής ή ομαλοποίηση παραγγελιών μπορεί να λειτουργήσει ως πυροδότης διόρθωσης, ιδίως μετά από έναν κύκλο ασύλληπτης ανόδου που έστειλε την Nvidia σε αποτίμηση 5 τρισ. δολαρίων.

Να σημειωθεί ότι και η έτερη ενδιαφέρουσα μετοχή της Alphabet (Google) κερδίζει αυτήν την ώρα 6,4%, για πρώτη φορά στην ιστορία της (μετά το split) πάνω από 300$.

Κοιτώντας το ελληνικό ταμπλό, Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν υψηλή, στα 244 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 40 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Κι ο Δείκτης παραμένει εντός εύρους διακύμανσης 1.950-2.130 μονάδων, με όλους τους μεσο-μακροπρόθεσμης αξίας παράγοντες να συγκλίνουν σε αυξημένη πιθανότητα περαιτέρω ανοδικής συνέχισης.

Εν πάση περιπτώσει, ξεχώρισε σήμερα η ΒΙΟ (+0,81%), που σκαρφάλωσε ενδοσυνεδριακά σε νέα πολυετή υψηλά και πάνω από τα ψυχολογικής σημασίας 10€, με κλείσιμο οριακά στα 9,98€. Και μάλιστα, η άνοδος συνοδεύτηκε με αρκετά υψηλό όγκο 364 χιλ. τεμαχίων, πάνω από τον συνηθισμένο, μεσοσταθμικό της μετοχής.

Η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+2,74%) ήταν άλλη μια περίπτωση καλής συμπεριφοράς. Η μετοχή επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά ότι αφορά σε μια από τις πιο ανθεκτικές στο ταμπλό, μιας και χωρίς πωλητές αυτές τις ημέρες, κατάφερε να επιστρέψει κοντά στα δικά της υπερπολυετή υψηλά.

Τα βλέμματα μαγνήτισε και η ΜΟΗ (+2,51%), που φλερτάρει τα προ πολλών μηνών επιτευχθέντα ιστορικά υψηλά, με τους επενδυτές να προεξοφλούν ισχυρά αποτελέσματα εννεαμήνου. Να θυμίσουμε ότι η μετοχή κατέγραψε κορυφή στα 28,50 στα τέλη Μαΐου 2024, «βούτηξε» μέχρι και τα 18,50 στους επόμενους 14 μήνες, για να τα ξανακερδίσει προσώρας. Ο όγκο ήταν και εδώ υψηλότατος, 3 φορές ανώτερος του μέσου όρου.

Εξαιρετική και η ΔΕΗ (+1,56%) μετά και τα άριστα αποτελέσματα εννεαμήνου αλλά και το επιχειρηματικό πλάνο που παρουσίασε. Η μετοχή, ασταμάτητη, παραμένει σε πολυετή υψηλά λίγο κάτω από τα 17€.

Σταθεροποιητικά η MTLN (+3,69%), με ισχυρά κέρδη σήμερα, κατάφερε να επιστρέψει στη ζώνη των 42, η οποία αφορά πλέον σε αντίσταση μετά το χθεσινό sell off.

Απογοητευτικοί οι ΣΑΡ (αμετ.) και ΟΛΠ (-3,38%), αμφότεροι σε νέα χαμηλά τριμήνου, συνεχίζοντας μια αδικαιολόγητη πλαγιολίσθηση που συσσωρεύει ζημίες 20% και για τους δύο από τα υψηλά των περασμένων μηνών.

Ειδική μνεία (και πάλι) στην TREK, η οποία στις τρεις πρώτες ημέρες ζωής κέρδισε +56%, +8% και (σήμερα) +23%. Με λίγα λόγια, από την τιμή εισαγωγής 1,4€, οι μέτοχοι έχουν στα χέρια τους ένα ..μικρό κέρδος 107% σε τρεις ημέρες..