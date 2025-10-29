Χρηματιστήριο Αθηνών: Κέρδη 1,13% με πρωταγωνιστές ΑΡΑΙΓ, MTLN και ΕΛΧΑ

Ωραία η σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους επενδυτές να επανατοποθετούνται δειλά-δειλά, υποστηρίζοντας τους περισσότερους τίτλους στο ταμπλό.

Ο Γενικός Δείκτης κατάφερε να κλείσει μια «καθαρά» ανοδική συνεδρίαση με κέρδη 1,13% στις 2.025,46 μονάδες, στα υψηλά ημέρας, χωρίς ποτέ να απειληθεί το θετικό πρόσημο, έχοντας ώθηση και από το διεθνές κλίμα, που παραμένει καλό, ειδικά στη Wall Street.

Η συναλλακτική δραστηριότητα που συνόδευσε το θετικό momentum ήταν υψηλή, στα 294 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 47 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Σε αυτό το μοτίβο, ο Δείκτης παραμένει εντός του εύρους 1.950-2.110 μονάδων, με καλή πιθανότητα να ξαναδοκιμάσει το άνω όριο (και γιατί όχι να το προσπελάσει εν ευθέτω χρόνω).

Κάτι που θα έρθει αφενός με την εκ νέου, ευκταία ανάφλεξη των τραπεζικών μετοχών, αφετέρου από την αφύπνιση άλλων μετοχών μεγάλης κεφαλαιοποίησης, που μοιάζουν αποπροσανατολισμένες, όπως MTLN, EEE, ΟΤΕ και ΜΠΕΛΑ.

Ειδικότερα, από τον τραπεζικό κλάδο, η ΟΡΤΙΜΑ μοιάζει η «φθηνότερη», μην μπορώντας παραδόξως να βρει βάσεις στην περιοχή των 8 ευρώ, με μεγάλα περιθώρια ανόδου προς τα 9,20 σε πρώτη φάση. Δεύτερη πιο...τεμπέλα φαίνεται η ΠΕΙΡ, με στόχο τα 7,80 που θα συνιστούν νέα πολυετή υψηλά.

Αναμένονται τα αποτελέσματα εννεαμήνου, με την Eurobank να ανοίγει τον χορό αύριο (μετά τη λήξη της συνεδρίασης) και την Piraeus να ακολουθεί στις 31/10 (πριν την έναρξη).

Το ταμπλό δείχνει να προεξοφλεί μια μετριότητα, με τα μεν έσοδα να αναμένονται σταθεροποιημένα, τη δε κερδοφορία με ελεγχόμενη κάμψη, κυρίως λόγω των υψηλών μεγεθών στις περασμένες περιόδους.

Έτι περαιτέρω, οι γνωστές και χιλιοειπωμένες μετοχές που έχουν απογοητεύσει το τελευταίο διάστημα προσπάθησαν σήμερα να βελτιώσουν την εικόνα, επιστρέφοντας εν μέρει χαμόγελα στους πιστούς μετόχους τους.

Θα κρατήσουμε την άριστη συμπεριφορά της ΔΕΗ, που τιμά τη διάσπαση των 14,80, έχοντας βάλει πλώρη για τα 16, αν και χρειάζεται χρόνος, με τη μετοχή να κατέγραψε νέα υψηλά 16 ετών. Και μια επιστροφή προς τα 14,70-14,80 θα σημάνει νέες τοποθετήσεις.

Η ΑΡΑΙΓ πήρε ανάσες, προφανώς υποτιμημένη αλλά και ξεχασμένη, μιας και της συμπεριφέρονται σαν τίτλο δεύτερης κατηγορίας, ενώ αναμένονται -λογικά- ισχυρά αποτελέσματα εννεαμήνου, που θα εξασφαλίσουν έως έναν βαθμό και το -για άλλη μια χρονιά- υψηλό μέρισμα.

Στη μεσαία κεφ/ση, το ΚΡΙ επέστρεψε δυνατά στη ζώνη των 19,80, με κέρδη ημέρας …., υπενθυμίζοντας ότι είδε τα 17 στις αρχές του μήνα, και ήδη προσφέρει υπερκέρδη σε όσους «τόλμησαν» να το αγοράσουν.

Ο Ελλάκτορας κορύφωσε για τέταρτη συνεδρίαση στα 1,59-1,60, με ώθηση από την ευμεγέθη χρηματική διανομή (22/12 προμέρισμα 0,5€).

Τέλος, στον ΟΛΠ μάλλον δεν πιστεύουν ότι τα αυριανά αποτελέσματα εννεαμήνου θα αρέσουν, εξού και η πλαγιολίσθηση.