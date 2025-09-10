Χρηματιστήριο Αθηνών: Κέρδη 0,84% - ΟΤΕ, ΕΥΡΩΒ και ΓΕΚΤΕΡΝΑ αντιστάθμισαν την πίεση στη MTLN

Ενδιαφέρουσα η σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών καθώς ο Γενικός Δείκτης κατάφερε να κλείσει στα υψηλά ημέρας με κέρδη ..., διατηρώντας το θετικό του πρόσημο καθ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Η επίλυση (έστω και βραχυπρόθεσμα) του προβλήματος στη γαλλική πολιτική σκηνή οδήγησε κάποιους να πιστέψουν ότι «τα χειρότερα πέρασαν», ενώ παρεμφερή πλαγιοανοδική συμπεριφορά είχαν σήμερα και οι υπόλοποι ευρωπαϊκοί δείκτες.

Αν και το δεύτερο μισό της συνεδρίασης ήταν άνευρο, στα τελευταία λεπτά, υπήρξε έντονο αγοραστικό ενδιαφέρον, σε συγκεκριμένους τίτλους όπως ΕΥΡΩΒ, ΟΡΤΙΜΑ, AKTR (που διαπραγματευόταν πιεσμένος όλη την ημέρα), και ΓΕΚΤΕΡΝΑ. Στη δημοπρασία, επίσης, η MTLN άμβλυνε τις ενδοσυνεδριακές απώλειες, βελτιώνοντας κι άλλο τη συνολική εικόνα.

Η συναλλακτική δραστηριότητα κατέληξε υψηλή, στα 195 εκατ. ευρώ, με πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών αξίας 35 εκατ. ευρώ.

Ο Γενικός Δείκτης παραμένει στο εύρος 1995-2045 μονάδων για 9η συνεδρίαση, με την αυριανή συνεδρίαση να αναμένεται με ενδιαφέρον, ώστε να διαφανεί αν τελικά θα υπάρξει ανοδική συνέχιση.

Ενδιαφέρουσα συμπεριφορά είχε ο ΟΤΕ, σήμερα στο +1,54%, αμυντικός και «βαρύς» όπως πάντα, που κατάφερε αθόρυβα να επιστρέψει σε υψηλά μήνα. Η μετοχή απορρόφησε πλέον όλο το μέρισμα και την υστερόχρονη πτωτική κίνηση, καθώς έκλεισε στην τιμή όπου έκλεινε μια ημέρα πριν το μέρισμα των 0,7415€ (4,5%), ενώ είχε καταγράψει και απώλειες μέχρι και 1,4€ από εκείνη την ημέρα, εντός του Ιουλίου.

Η ΓΕΚΤΕΡΝΑ συνέχισε να καλύπτει το έδαφος που είχε χάσει από τις κορυφές των 24€, και πλέον η περιοχή των 22€ όπου και είχε συσσωρεύσει για 6 συνεδριάσεις φαίνεται να αποτελεί τη στήριξη για τη συνέχεια.

Ο Όμιλος ανακοίνωσε εξαιρετικά αποτελέσματα, καθώς πέραν από το +43,6% και +84,1% σε κύκλο εργασιών και προσαρμοσμένα EBITDA (ετήσια μεταβολή), συντηρήθηκε και το υψηλότατο ανεκτέλεστο των 6,3 δισ. ευρώ, δίνοντας ορατότητα για το μέλλον. Θετικά μεταφράστηκε, προφανώς, και η μείωση του καθαρού δανεισμού κατά 23%, ενώ αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας με τη λειτουργία νέων έργων παραχώρησης, όπως η Εγνατία Οδός, το Αεροδρόμιο Καστελίου, έργων διαχείρισης ύδρευσης και απορριμμάτων κ.λπ.

Κι έτσι, η ΓΕΚΤΕΡΝΑ παραμένει αναμφίβολα μία από τις καλύτερες επενδυτικές επιλογές αυτό το διάστημα. Και δεν είναι τόσο οι θετικές αποδόσεις στο ταμπλό, που δεν είναι αστρονομικές, «μόλις» +22% εντός του 2025˙ αυτό που ενδιαφέρει πρωτίστως (ή θα έπρεπε να ενδιαφέρει έναν ορθολογικό επενδυτή) είναι αφενός ο μεστός τρόπος της παρατεταμένης ανόδου, αφετέρου η εξαιρετική εικόνα της εταιρείας, που συνοδεύει και δικαιολογεί την προαναφερθείσα άνοδο.

Κάτι που επιβεβαιώθηκε και στα αποτελέσματα εξαμήνου που προαναφέρθηκαν.

Στον ΚΑΡΕΛ υπήρξε αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα που συνόδευσε τα ισχυρά κέρδη +6,1%, τουλάχιστον σε σχέση με τον μέσο όρο της μετοχής, που ως γνωστόν δεν είναι και η πιο εμπορεύσιμη του ΧΑ. Το επίπεδο των 360 είναι προφανές ότι κάτι σημαίνει, καθώς εκεί αναχαιτίζονται συνέχεια οι προσπάθειες για μια έναρξη νέας ανοδικής τάσης, με επόμενο επίπεδο τα 500€.

Προς το παρόν, ο ΚΑΡΕΛ συνεχίζει να είναι περιθωριοποιημένη μετοχή, με κεφαλαιοποίηση που θα τον κατέτασσε απευθείας στη μεγάλη κεφ/ση (930 εκατ. ευρώ), και πάνω από την ΕΥΔΑΠ και τον ΣΑΡ, αν βελτίωνε τη χρηματιστηριακή του εικόνα.

Τέλος, βαρίδι σήμερα ήταν η MTLN (-0,68%), καθώς έκλεισε σε χαμηλό μήνα, 6 ευρώ χαμηλότερα από τις ιστορικές του κορυφές στις αρχές Αυγούστου. Προφανώς, η μετοχή έχει κάνει ένα ανεπανάληπτο πολύμηνο ράλι, και «δικαιούται» ένα διάλειμμα. Τα πρόσφατα αποτελέσματα δεν δικαιολογούν αλλαγή πλεύσης, καθώς θα τα χαρακτήριζε κάποιος «άχρωμα», αλλά σε καμία περίπτωση ανησυχητικά.

Σε γενικές γραμμές, εκλείπει η βραχυπρόθεσμη κατεύθυνση, και προκρίνεται το σενάριο μιας άτυπης «απορρόφησης» των επιπέδων που είδε το Χρηματιστήριο μετά από 10 συνεχόμενους μήνες ανόδου. Η κοντινή στήριξη στον Γενικό Δείκτη παραμένει η ζώνη 1980-1990 μονάδων.