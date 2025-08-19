Χρηματιστήριο Αθηνών: Ήπια ανοδικά με κέρδη 0,17%

Η χθεσινή διόρθωση δεν ανησύχησε τους επενδυτές. Αντιθέτως όπως φάνηκε αποτέλεσε μία καλή ευκαιρία νέων τοποθετήσεων από όσους είχαν ρευστότητα ή την είχαν δημιουργήσει το τελευταίο διάστημα.

Η συνεδρίαση κινήθηκε σταθεροποιητικά το μεγαλύτερο διάστημα και με επιλεκτικές τοποθετήσεις.

Ο τζίρος παραμένει σε πολύ καλά για την εποχή επίπεδα με τις τράπεζες να έχουν το μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών.

Η ειδησεογραφία παραμένει φτωχή και οι συμμετέχοντες περιμένουν τις επόμενες ανακοινώσεις οικονομικών αποτελεσμάτων πρώτου εξαμήνου 2025 και τις προοπτικές που θα σκιαγραφήσουν οι διοικήσεις. Προς το παρόν έχουν στραμμένο το βλέμμα στις διεθνείς εξελίξεις και κυρίως στο ουκρανικό. Το σενάριο τερματισμού του πολέμου θα μπορούσε να δώσει συνέχεια στην άνοδο, μαζί με ένα πρόγραμμα ανοικοδόμησης το οποία θα στοιχίσει εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια, αφού οι υποδομές έχουν καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό.

Η UBS σε έκθεσή της για την ελληνική οικονομία κρατάει θετική στάση σημειώνοντας πως θα συνεχιστεί η καλή πορεία της οικονομίας με κινητήριες δυνάμεις τον τουρισμό αλλά και τις επενδύσεις λόγων των ευρωπαϊκών κονδυλίων και φυσικά την κατανάλωση. Η UBS περιμένει πως οι επενδύσεις θα ενισχυθούν από την ταχύτερη απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάπτυξης ενώ τα έσοδα από τον τουρισμό φέτος θα ενισχυθούν περίπου 5%. Για φέτος περιμένει 2,3% αύξηση του ΑΕΠ και για το 2026 2,4%.

Ο Γενικός Δείκτης προσπάθησε δύο φορές να ξεπεράσει ξανά τις 2.100 μονάδες αλλά δεν τα κατάφερε και τελικά έκλεισε στις 2.095,94 μονάδες και με άνοδο 0,17%. Η αξία των συναλλαγών στα 227 εκατ. ευρώ με αρκετά πακέτα και σήμερα στις τράπεζες. Συνολικά σε πακέτα έγιναν κάτι λιγότερο από 60 εκατ. ευρώ.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση ξεχώρισε η Aktor με άνοδο 2,73%, η HelleniQ Energy με 2,21%, η Viohalco με 1,85%, ο ΟΤΕ με άνοδο 1,56% και η Cenergy με 1,26%. Οι τράπεζες κινήθηκαν με μικρή άνοδο πλην της Optima Bank που υποχώρησε 2,30% και της Εθνικής η οποία έχασε 0,65%. Η Attica Bank κινήθηκε εν νέου ανοδικά κατά 3,70% και πλέον από την αρχή του έτους έχει κέρδη άνω του 122%. Εκτός τραπεζών υποχώρησε 2,51% η Jumbo και 1,12% το Αεροδρόμιο Αθηνών.

Στο ταμπλό η διάχυση έχει εξαπλωθεί και ακόμα και μετοχές που δεν τραβούσαν επενδυτικά βλέμματα έχουν αρχίσει να έχουν έστω και μικρούς αγοραστές. Στελέχη της αγοράς σημειώνουν πως η έκθεση σε μετοχές με περιορισμένη εμπορευσιμότητα θα πρέπει να είναι περιορισμένη, αφού μπορεί να ελλοχεύει κινδύνους εγκλωβισμού.

Μεταξύ των μετοχών που δεν έχουν φέτος ακολουθήσει την αγορά και σήμερα προσπάθησαν να κινηθούν και οι μετοχές των Τζιρακιάν (+7,48%), Βογιατζόγλου (+3,60%), Καρέλια (+3,82%) και Ξυλεμπορία (+14,79%). Για ένατη συνεχόμενη συνεδρίαση ενισχύθηκε η Doppler και μάλιστα ήταν κλειδωμένη στο +9,35%. Υποχώρησαν Προοδευτική (-3,01%), αλλά έρχεται από μεγάλο ράλι και η Flexopack (-2,53%) η οποία δεν έχει ακολουθήσει την κίνηση της αγοράς.

Σήμερα οι μετοχές της Εβροφάρμα (-1,09%) ήταν διαπραγματεύσιμες χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα που αφορούσε ποσό 0,05 ευρώ ανά μετοχή, όπως και οι μετοχές της Real Consulting (-0,61%) χωρίς το ποσό των 0,0509467107 ευρώ ανά μετοχή.