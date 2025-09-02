Χρηματιστήριο Αθηνών: «Άμυνα» για να κρατήσουν οι 2.000 μονάδες - Στηρίξεις από ΕΤΕ, ΕΥΡΩΒ και ΠΕΙΡ

H συνεδρίαση ήταν πτωτική στη Λεωφόρο Αθηνών, και παρά την τίμια προσπάθεια στο πρώτο δίωρο να απορροφηθούν οι ρευστοποιήσεις, τελικά ο Γενικός Δείκτης έκλεισε κοντά στα χαμηλά ημέρας, καταγράφωντας απώλειες 1,45%, λίγο πάνω από το ψυχολογικής σημασίας επίπεδο των 2000 μονάδων.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν αρκετά υψηλή, περίπου στα 182 εκατ. ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος της να έλαβε χώρα προς το τέλος της συνεδρίασης, όπου και επιταχύνθηκαν οι πωλήσεις.

Οι τέσσερις «παλιές» τραπεζικές μετοχές έδειξαν μια ευκταία ανθεκτικότητα, και παρά τις πιέσεις σε όλο το ταμπλό κατάφεραν να απορροφήσουν ικανοποιητικά την προσφορά, τερματίζοντας τη συνεδρίαση με τις ελάχιστες δυνατές απώλειες. Ειδικότερα οι ΕΤΕ, ΕΥΡΩΒ και ΠΕΙΡ κατάφεραν να κρατήσουν επαφή με το αμετάβλητο, οι μόνες και από όλον τον 25άρη που είχαν τόσο αμυντική συμπεριφορά, με την πρώτη να κλείνει οριακά θετική.

Προς επίρρωσιν, ο Δείκτης Τραπεζών έχει χάσει 8,43% από τα πρόσφατα επιτευχθέντα πολυετή υψηλά (ΓΔ -6,25%), την ίδια ώρα που στο πρώτο 8μηνο έχει κερδίσει 68%, έχοντας δει έως και ...+80% στις 14 Αυγούστου. Κι έτσι, προς το παρόν, το πλαγιοκόπημα δεν ανησυχεί τους επενδυτές, αν και το κλίμα έγινε λίγο «βαρύτερο» από όσο θα ήθελαν, ενώ ήδη αρχίζουν και ψάχνουν τις πρώτες στηρίξεις για (επανα)τοποθετήσεις.

Και προφανώς, η δικαιολογητική βάση της επενδυτικής διστακτικότητας εδράζεται επί του γαλλικού ζητήματος. Το -για πολλούς μήνες- επωάζον πρόβλημα εστιάζεται περισσότερο στο πολιτικό/κομματικό σκηνικό, παρά στο δημοσιονομικό μοτίβο αυτό καθεαυτό. Μολονότι η θέση της γαλλικής οικονομίας δεν είναι και η καλύτερη δυνατή, μολαταύτα η αδυναμία να προκύψει πολιτική σταθερότητα μειώνει σημαντικά την ορατότητα. Οι ευρωαγορές ήταν επίσης πτωτικές, στο σύνολό τους, επιβαρύνοντας την εικόνα.

Επιστρέφοντας στο ελληνικό ταμπλό, η ΜΙΓ εντυπωσίασε για άλλη μια φορά. Η μετοχή απασχόλησε στο ταμπλό με εξαιρετικά υψηλή συναλλακτική δραστηριότητα, συνεχίζοντας την ανοδική της κούρσα σε νέα υψηλά έτους, σήμερα στο +3,08%.

Ουσιαστικά, η μετοχή κατάφερε χθες (επίσης με μεγάλο τζίρο) να προσπελάσει το 3,50 που την είχε ταλαιπωρήσει όλο το καλοκαίρι, και πλέον με κοντινή στήριξη τα 3,90, μπορεί να κινηθεί προς τα 4,90.

Περιττό να υπενθυμίσουμε την μέτρια εμπορευσιμότητα και τον πολύ επιθετικό της χαρακτήρα, ώστε να συνάγεται ευχερώς το συμπέρασμα ότι αφορά σε λάτρεις των συγκινήσεων.

Πιέστηκε ο ΑΒΑΚΑΣ, σήμερα, που έπαιξε με κομμένο το μέρισμα των 0,07€ (2,9% απόδοση). Η μετοχή κατέγραψε την έκτη συνεχόμενη πτωτική συνεδρίαση, και πατάει στη στήριξη των 2,28-2,3 ευρώ. Να σημειωθεί ότι τα συμβόλαια Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου διαπραγματεύτηκαν με premium επί της μετοχής, καθόλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Τέλος, τα μάτια μας παραμένουν στραμμένα στην ΑΡΑΙΓ. Η ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ θα ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα του Α’ Εξαμήνου 2025 την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025, μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Διαγραμματικά, μετά από το ανοδικό κρεσέντο του Αυγούστου, η μετοχή παραπατάει, χάνοντας σήμερα ..το έδαφος κάτω από τα πόδια της. Η βασική στήριξη φαίνεται στη ζώνη των 13,10-13,20, και θα δούμε πώς θα προεξοφλήσει η αγορά τα επικείμενα αποτελέσματα. Ίσως δεν είναι τυχαία η απόφαση να λάβουν χώρα οι ανακοινώσεις μετά τις κρίσιμες ημερομηνίες στη Γαλλία.

Η βασική στήριξη στον ΓΔ είναι η ζώνη των 1980-90.