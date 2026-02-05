Χρηματιστήριο Αθηνών

Πτωτικά κινήθηκε το ελληνικό Χρηματιστήριο σήμερα, συγχρονισμένο με τα υπόλοιπα διεθνή, σε ένα γενικότερο αρνητικό κλίμα.

Ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε απώλειες της τάξης του 1,69%, στις 2.366,48 μονάδες, κινούμενος μόνιμα σε αρνητικό έδαφος.

Και παρά την υπερπροσπάθεια των αγοραστών στο πρώτο μισό της συνεδρίασης να ισορροπήσουν τα πράγματα, τελικά ο Δείκτης κατέληξε σε χαμηλά ημέρας, προσιδιάζοντας και τη συμπεριφορά των ευρωπαϊκών, αν και προφανώς πιο «βαρύς».

Σε γενικές γραμμές, η σημερινή διορθωτική κίνηση εκλαμβάνεται -προς το παρόν- ως ρευστοποιήσεις αμυντικού χαρακτήρα, είτε προληπτικά για όσους προεξοφλούν συνέχιση προς τις 2.290-2.295 μονάδες, ή με σκοπό την κατοχύρωση κερδών.

Υπενθυμίζοντας ότι ο ΓΔ κατέγραψε εχθές, για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια τις 2.400 μονάδες, σε ένα εντυπωσιακό σερί 12 ανοδικών εβδομάδων στις τελευταίες 13.

Με τη μοναδική «πτωτική» εβδομάδα να ήταν ουσιαστικά αμετάβλητη (-0,03%) και την τρέχουσα δύσκολα να γυρίσει αρνητική (ήδη με κέρδη +2,3%).

Εν πάση περιπτώσει, και πέραν από τα ενδιαφέροντα στατιστικά, οι παράγοντες που αφενός οδήγησαν τις τιμές έως εδώ (διανύουμε τον 15ο ανοδικό μήνα στους τελευταίους 16..), αφετέρου δικαιολογούν συνέχιση της ανόδου, παραμένουν ως έχουν.

Επομένως, κάθε πλαγιοπτωτικό σκέλος λαμβάνεται ως ευκαιρία επανεισόδου, ανάλογα πάντα το προφίλ του καθενός, ενώ όσο η μεσοπρόθεσμη εικόνα παραμένει καλή, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα επιθετικά ανοδικής συνέχισης.

Χωρίς να αποκλείεται, φυσικά, κάποια «δύσκολη» περίοδος, ειδικά αν αυτή συνοδευτεί από εξαιρετικά γεγονότα/ειδησεογραφία που θα αντιστρέψουν το επενδυτικό κλίμα.

Επιμέρους, λίγα μπορούν να ειπωθούν, μιας και η συντριπτική πλειοψηφία των μετοχών ήταν πτωτικές.

Εξαίρεση απετέλεσαν ο AKTR (+5,09%) και η ΛΑΜΔΑ (+1,61%). Ο πρώτος, με την προτερόχρονη παρατήρηση ότι δίκαια προεξοφλείται ως ένας από τους πρωταγωνιστές του 2026 (και του 2026, όπως και του 2025), πήρε επιπλέον ώθηση από τις εξελίξεις στον BOAK, μολονότι ακόμα κι αυτή η θετική εξέλιξη είναι μέρος της συνολικής θετικής εικόνας˙ η δεύτερη, μετά τη χθεσινή αφύπνιση, φαίνεται ότι ..πήρε στα σοβαρά την άνοδό της, και συνέχισε σε νεότερα υψηλά τριμήνου. Η ζώνη 7,75-8 είναι πολύ επίμονη, και θα χρειαστεί συντονισμένη προσπάθεια για την προσπέλαση, μην αμελώντας ότι πρόκειται για ..αργοκίνητο χαρτί.

Παρομοίως, από τη μεσαία, το ΚΡΙ (+2,45%) έλαμψε για πέμπτη συνεδρίαση εντός του 2026 σε ιστορικά υψηλά.

Απεναντίας, ο ΔΤΡ επιβάρυνε το ταμπλό, με όλες τις τραπεζικές μετοχές σε αρνητικό έδαφος, κάποιες εκ των οποίων στις τελευταίες θέσεις σε απόδοση από τον 25άρη (ΠΕΙΡ -3,3%, ΑΛΦΑ -2,91%, ΕΥΡΩΒ -3,54%).

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν υψηλή (325 εκατ. ευρώ, με μόλις 36 σε πακέτα).