Χρηματιστήριο Αθηνών: Εναλλαγές προσήμων και κλείσιμο πάνω από τις 2.100 μονάδες

Η τελευταία συνεδρίαση της «κουτσής» χρηματιστηριακής εβδομάδας ήταν σχετικά ήσυχη, εν όψει των τριών αργιών των Χριστουγέννων.

Με μικρό εύρος διακύμανσης (±0,3%) και μετά από 18 εναλλαγές προσήμου, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε αμετάβλητος στις 2.128 μονάδες.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν και πάλι καλή, συνυπολογίζοντας και την ιδιαιτερότητα των τελευταίων (και παραδοσιακά ράθυμων) συνεδριάσεων του έτους, ενώ και η κατανομή των αργιών θα δικαιολογούσε μια επενδυτική απάθεια, στα 133 εκατ. ευρώ μέχρι τις δημοπρασίας και άλλα 43 στο κλείσιμο, εκ των οποίων τα σχεδόν 34 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Ο Δείκτης τίμησε τη βραχυπρόθεσμη στήριξη στη ζώνη των 2.120 μονάδων, υπενθυμίζοντας ότι έχει διασπάσει το πολύτιμο επίπεδο των 2.110-2.115 μονάδων που αναχαίτισε πολλάκις του αγοραστές το τελευταίο διάστημα.

Ο επόμενος στόχος φαίνεται στις 2.250-2.260 μονάδες, αναμένοντας με... αγωνία και την αντίστοιχη ευκταία κατοχύρωση των 2.360-2.370 μονάδων του Δείκτη Τραπεζών.

Νέα ιστορικά υψηλά ο Τιτάνας, που για πρώτη φορά στην ιστορία του «πάτησε» και τα 51€.

Συνεχίστηκε η διάχυση της ρευστότητας σε μετοχές μικρής κεφαλαιοποιησης.

Σε υψηλά έτους η ΛΑΒΙ, μιαν ανάσα από το ψυχολογικής σημασίας 1€.

Νέο ενδοσυνεδριακό limit up για τη SOFTWEB και κλείσιμο στο +7,75%, την πλέον υποσχόμενη μετοχή από τον κλάδο πληροφορικής. Η υπεραπόδοση συνοδεύτηκε από μεγάλη συναλλακτική δραστηριότητα, τουλάχιστον για τα δεδομένα της μετοχής, υπερδιπλάσια σε σχέση με τον μέσο όρο της, ενώ παράλληλα καταγράφει πάνω από 25% κέρδη από την τιμή της προ 17 μηνών εισαγωγής της, προφανώς διαπραγματευόμενη σε ιστορικά υψηλά.

Από τον Μάρτιο του 2002 είχε να δει η ΕΒΡΟΦ τα 3,70, αποδεικνύοντας ότι πρόκειται για μια πλήρη μεταμόρφωση της εταιρείας, και τους επενδυτές να προεξοφλούν ισχυρή χρήση 2025. Ακόμα σημαντικότερη από την ίδια την υπεραπόδοση +105% στο έτος λογίζεται η κίνηση, η οποία είναι πολύ ποιοτική. Ενδεικτικά, τα τελευταία δύο χρόνια, έχει υποστεί 7 σωρευτικές απομειώσεις, καμία εξ αυτών μεγαλύτερη του 25%, πράγμα που υπονοεί μια ανθεκτική μετοχική βάση μεσο-μακροπρόθεσμου χαρακτήρα.

Η ΦΟΥΝΤΛ έχει ένα ενδιαφέρον σε αυτά τα επίπεδα. Μολονότι μικρής κεφ/σης (και στην ΕΝ.Α) είναι αρκετά αμυντική, και το επίπεδο των 1,20 ευρώ συνιστά στήριξη για μια επαναφορά πάνω από τα 1,40, σε υψηλά 14 ετών.

Νέες κορυφές και για τη νεοεισελθείσα ΤREK με ασύμμετρα υψηλό όγκο συναλλαγών 387 χιλ. τεμαχίων, 36 φορές ανώτερο από τον συνηθισμένο.

Η τράπουλα ανακατεύτηκε και για την ΕΛΤΟΝ λίγο πριν το κλείσιμο του έτους, μιας και πέρασαν πολλά πακέτα, όλα στο 1,68€, με τη μετοχή να κλείνει σε υψηλά τριμήνου με κέρδη 3,4%.