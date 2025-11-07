Χρηματιστήριο Αθηνών: Δεύτερη συνεχόμενη πτωτική εβδομάδα - Με απώλειες 0,57% κάτω από τις 2000 μονάδες

Πτωτικά κινήθηκε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους επενδυτές να επηρεάζονται από το γενικότερο αδύναμο κλίμα σε Ευρώπη και ΗΠΑ.

Ο Γενικός Δείκτης παρέμεινε σε αρνητικό έδαφος σε όλη σχεδόν τη συνεδρίαση, κλείνοντας στις 1987 μονάδες με απώλειες 0,57%.

Ωστόσο, το κλείσιμο ήταν καλό, τηρουμένων των αναλογιών, μιας και ο Δείκτης κατάφερε να απορροφήσει τις ενδοσυνεδριακές απώλειες, που τον είχαν οδηγήσει έως και το -1,33%.

Επίσης, ο Τραπεζικός Δείκτης έσωσε οριακά το επίπεδο των 2200 μονάδων, που συνιστά σημαντική στήριξη και αφήνει ελπίδες για την ερχόμενη εβδομάδα.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν υψηλή, στα 256 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 23,56 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, κατεγράφη η δεύτερη συνεχόμενη πτωτική εβδομάδα, όντας μάλιστα η τρίτη Παρασκευή στις τελευταίες 4 όπου ο Δείκτης κλείνει κάτω από το ψυχολογικής σημασίας επίπεδο των 2000 μονάδων.

Στο μεσοπρόθεσμο, δεν φαίνεται να έχει αλλάξει κάτι παρά το -7% που συσσωρεύει ο Δείκτης από τα υψηλά του Αυγούστου, μιας και συνεχίζει εντός του εύρους 1950-2130 μονάδων.

Για τους πιο αμυντικούς, «απαγορεύονται» οι τοποθετήσεις όσο ο Δείκτης δεν επιστρέφει πάνω από τις 2025-2030 μονάδες καθότι έχει παρατηρηθεί ένα αρνητικό momentum με διαδοχικές κορυφές 2045 μονάδες (24/10), 2030 (30/10), 2016 (5/11), 2008 (7/11).

Για τους πιο επιθετικούς, το σημερινό χαμηλό έδωσε πρώιμο σήμα εισόδου, με την ευχή αφενός να αμβλυνθούν οι πιέσεις στη Wall Street, ή καλύτερα να μην ..παρεκτραπούν οι πωλητές, αφετέρου να βοηθήσουν τα αποτελέσματα των Optima bank, Bank of Cyprus (11/11 πριν την έναρξη της συνεδρίασης), Aegean Airlines (11/11 μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης), HELLENiQ ENERGY (13/11 μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης), OTE (13/11 πριν την έναρξη της συνεδρίασης).

Την άλλη εβδομάδα, επίσης, θα έχει ενδιαφέρον και η κάλυψη του νέου ομολογιακού δανείου της Lamda.

Στο ταμπλό, θετική εντύπωση προκάλεσε η ανθεκτικότητα των ΔΕΗ (σε νέα υψηλά 16 ετών), AKTR και ΜΟΗ (με υψηλή συναλλακτική δραστηριότητα) παρά τις πιέσεις στις υπόλοιπες μετοχές του 25άρη. Αντίστοιχα, αρνητική ήταν η εικόνα των μετοχών του Ομίλου Viohalco, που «ξεφούσκωσαν» άτσαλα μετά από τόσες εβδομάδες υπεραπόδωσης, ενώ αντικειμενικά μιλώντας, οι τραπεζικές μετοχές και η MTLN συνιστούν το βαρίδι των ημερών.

Η ΕΕΕ καταφέρνει να συντηρηθεί με ευκολία πάνω από τη βάση των 38€, ενώ και η ΓΕΚΤΕΡΝΑ δεν ..καταλαβαίνει από ρευστοποιήσεις.

Από τη μεσαία, καλά ονόματα όπως ο ΟΛΘ, το ΚΡΙ, η ΚΟΥΕΣ και ο ΟΛΠ έδειξαν μια αδυναμία, αν και όλες παραμένουν ιδιαίτερα ενδιαφέροντες επενδυτικοί προορισμοί.

Παραδόξως, (και ευτυχώς, για κάποιους που έχουν «χοντρύνει» το στοίχημα) η ΙΝΛΟΤ συντηρήθηκε στη ζώνη 1,08-1,09, μια συμπεριφορά που πιθανόν να μην είχε πριν κάποιους μήνες. Η ωριμότητα είναι προφανής, αν και παραμένει «ελαφρύ» χαρτί που εύκολα μπορεί να κάνει ισχυρή κίνηση, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω.

Ο ΦΡΛΚ συνέχισε την απογοητευτική του εικόνα κλείνοντας την 9η πτωτική εβδομάδα στις τελευταίες 10, με απώλειες σχεδόν 23% στο εξεταζόμενο διάστημα, σε χαμηλά τετραμήνου.