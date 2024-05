Χρηματιστήριο Αθηνών: «Βουτιά» 2% κάτω από τις 1.450 μονάδες

Σημαντικές πιέσεις δέχτηκε σήμερα ο Γενικός Δείκτης του ελληνικού χρηματιστηρίου, με τους πωλητές να κυριαρχούν στο μεγαλύτερο κομμάτι του χρηματιστηριακού ταμπλό, με τις τραπεζικές μετοχές να βρίσκονται στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων, κάτι που επιβεβαιώνεται και από το τελικό -3,48% του τραπεζικού δείκτη και με τους αναλυτές να επισημαίνουν πως «αρχίζουν και απειλούνται κρίσιμα τεχνικά επίπεδα στήριξης».

Υπό πίεση και τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς ανανεώθηκαν οι εκτιμήσεις που θέλουν τη Fed να διατηρεί τα επιτόκια στα τρέχοντα υψηλά επίπεδα, για περισσότερο καιρό από ότι προϋπολόγιζαν οι αγορές.

Στα αξιοσημείωτα της σημερινής συνεδρίασης στο Χ.Α. και η προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης για τη μετοχή της INTRACOM λόγω συμφωνίας εξαγοράς της ασφαλιστικής εταιρίας “Ευρώπη”.

Συγκεκριμένα, ο όμιλος INTRACOM προχωρά στην εξαγορά της «Ευρώπη Ασφαλιστική» έναντι 46,55 εκατ. ευρώ μέσω της Intracom Properties, η οποία στη συνέχεια θα συγχωνευτεί με την ΚΛΜ, με την Εισηγμένη να ελέγχει το 100% της Ασφαλιστικής Εταιρείας. Η νέα Εισηγμένη Εταιρεία θα ονομάζεται «Ευρώπη Holdings».

Να σημειωθεί ότι ο τίτλος της ΙΝΤΚΑ (-4,43%) επέστρεψε σε συναλλαγές λίγο μετά τις 11.50.

Από εκεί και πέρα και η σημερινή συνεδρίαση ήλθε να επιβεβαιώσει τις εκτιμήσεις που θέλουν αρκετά χαρτοφυλάκια να προχωρούν σε κινήσεις κατοχύρωσης κερδών, επαναφέροντας στο προσκήνιο το ρητό «Sell in May and go away» και τους περισσότερους αναλυτές να επισημαίνουν ότι «το κλίμα πωλήσεων των προηγούμενων συνεδριάσεων δεν δείχνει να μεταβάλλεται, καθώς δεν συντρέχουν ουσιαστικοί λόγοι πειστικής ανόδου, για την ώρα. Η αγορά δείχνει να ψάχνει ένα νέο ισχυρό καταλύτη που θα μπορούσε να αλλάξει εκ νέου το κλίμα, ενώ η απουσία εισροής φρέσκων κεφαλαίων, φέρνει αρρυθμίες».

Εξαιρετικά κακή η εικόνα σε μεσαία και μικρότερη κεφαλαιοποίηση, όπου πολλοί τίτλοι καταγράφουν απώλειες δυσανάλογες με τον ημερήσιο όγκο συναλλαγών, καθώς οι λίγοι αγοραστές έχουν αποτραβηχτεί σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα.

Εν τω μεταξύ, σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 3,55%, από 3,69% στην έκδοση του Απριλίου. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1.156 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μόνιμα με αρνητικό πρόσημο, σημειώνοντας χαμηλό ημέρας στις 1.442,16 μονάδες (-2%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 1.442,21 μονάδες (-2%), ενώ ο τζίρος έφτασε τα 143 εκατ., από τα οποία τα 22,6 εκατ. αφορούσαν “πακέτα”.

Ανακοινώθηκαν και οι αλλαγές στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης. εισέρχεται το Αεροδρόμιο και βγαίνει η Quest.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, με θετική μεταβολή ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές οι Quest (+1,14%), Autohellas (+0,34%), Cenergy (+0,24%), ΟΠΑΠ (+0,20%) και Σαράντης (+0,55%).

Αντίθετα, οι μεγαλύτερες απώλειες για Alpha Bank (-3,93%), Eurobank (-3,81%), Εθνική (-3,27%), Πειραιώς (-2,96%), Aegean Airlines (-2,27%), Viohalco (-2,59%), HelleniQ Energy (-2,52%), Motor Oil (-4,34%), ΔΕΗ (-3,21%) και ΟΤΕ (-2,55%).

Από τις χαμηλότερες κεφαλαιοποιήσεις ξεχώρισαν θετικά οι Πλ. Κρήτης (+1,99%), Intercontinental (+1,33%), Interlife (+0,82%) και Unibios (+0,76%).