Χρηματιστήριο Αθηνών: Απώλειες 1,37% με χαμηλό τζίρο

Το Χρηματιστήριο Αθηνών πιέστηκε σήμερα, με την πλειονότητα των τίτλων σε μεγάλη και μεσαία κεφαλαιοποίηση να καταγράφουν απώλειες και να κλείνουν σε χαμηλά ημέρας.

Έτσι, ο Γενικός Δείκτης βρέθηκε από τα πρώτα λεπτά σε αρνητικό έδαφος, από όπου δεν κατάφερε ποτέ να ξεφύγει, ενώ η γενική εικόνα παραπέμπει περισσότερο σε διστακτικότητα και έλλειψη αγοραστικού ενδιαφέροντος, παρά σε πανικό.

Τελικά, εκείνος έκλεισε με απώλειες 1,37% λίγο κάτω από τις 2.230 μονάδες, ενώ η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν χαμηλή, στα 230 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 20 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Και λογικά, όσο διατηρείται αυτό το μοτίβο σε γεωστρατηγικό επίπεδο, τόσο οι επενδυτές δεν επιμένουν σε υποστηρικτικές αγορές.

Παραδόξως, την ίδια ώρα που το ΧΑ κατέγραφε απώλειες, τα συμβόλαια των αμερικανικών δεικτών (και αργότερα η σποτ αγορά) ευρίσκοντο συνεχώς σε θετικό έδαφος, και κοντά στα ιστορικά υψηλά, με εκείνα του Nasdaq100 να είδαν έως και +1%. Από την άλλη, η τιμή του αργού ξαναπέρασε πάνω από τα 90, επιβαρύνοντας τη νευρικότητα στα ταμπλό.

Στο ελληνικό ταμπλό, ελάχιστες ήταν εκείνες οι μετοχές που άντεξαν τις πιέσεις, μεταξύ αυτών και η ΓΕΚΤΕΡΝΑ, που όχι μόνο δεν πιέστηκε αλλά κατέγραψε και νέα υπερπολυετή υψηλά.

Καλή συμπεριφορά είχε και ο ΟΤΕ, πιθανόν αντανακλαστικά από την ενδεχόμενη συνένωση της μητρικής Deutsche Telekom με τον αμερικανικό κολοσσό T-Mobile US (του οποίου, να σημειωθεί είναι ο βασικός μέτοχος με άνω του 50% ιδιοκτησία). Η μετοχή βρίσκεται σε υψηλά 18 ετών, που έχει ξαναδεί πριν 4 έτη.

Η ΑΡΑΙΓ πιέστηκε σημαντικά, πιθανόν από τη συνδυασμένη μετάφραση αφενός της δήλωσης της διοίκησης για εξαιρετικά δυσμενή επιβάρυνση στο κόστος καυσίμων (90-110 εκατ. ευρώ)˙ αφετέρου της προεξόφλησης για κάποια μορφή παρέμβαση της ΕΕ στα δρομολόγια των αεροπλάνων. Δυστυχώς, οι απώλειες προέκυψαν με αρκετά υψηλή συναλλακτική δραστηριότητα, και μάλιστα σε μια συνεδρίαση που γενικά ήταν χλιαρή.

Ο ΔΑΑ, μετά την αποκοπή του ισχυρού μερίσματος, έμεινε στα χαμηλά ημέρας, καθώς και το γενικότερο κλίμα δεν δικαιολογούσε επανατοποθετήσεις.

Υψηλή συναλλακτική δραστηριότητα παρατηρήθηκε και στην ΕΕΕ, η οποία πλησίασε τη στήριξη των 48-48,50. Υπενθυμίζεται ότι «έρχεται» από τα 55, ενώ εξαιρώντας την αναστάτωση λόγω γεωστρατηγικής κρίσης, έχει αυξήσει τα περιθώρια ανόδου βάσει της χρηματοοικονομικής εικόνας της.

Η ΔΕΗ, ενώ κρατήθηκε καλά στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης, λίγα λεπτά πριν τις δημοπρασίες τήν πίεσαν. Το περίεργο ήταν ότι οι πράξεις των τελευταίων λίγων λεπτών και το χαμηλό στα 18€ (-2,84%) ήρθε με ..57 χιλ. τεμάχια, ήτοι το 10% του συνολικού τζίρου. Τελικά, βέβαια, η μετοχή έκλεισε με απώλειες 1% στα 18,49€.

Από τη μεσαία κεφ/ση, ανθεκτική απεδείχθη η BYLOT που έκλεισε οριακά θετική.