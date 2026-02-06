Χρηματιστήριο Αθηνών: Απώλειες 0,17% με πτώση 13,25% της Metlen

Το ελληνικό Χρηματιστήριο σήμερα επέδειξε εξαιρετική ανθεκτικότητα, κλείνοντας ήπια πτωτικά.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες -0,17% στις 2.362 μονάδες, και παρά το διήμερο πτωτικό σερί, κατέγραψε την 12η ανοδική εβδομάδα στις τελευταίες 13, με συνολικά κέρδη 2,05%.

Διευκρινίζοντας ότι και η μόνη «πτωτική» εβδομάδα (8-12 Δεκ.) ήταν ουσιαστικά αμετάβλητη (-0,03%), αποτυπώνοντας το άριστο επενδυτικό κλίμα.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν και σήμερα υψηλή, στα 387 εκατ. ευρώ μέχρι τις δημοπρασίες και άλλα 80 στο κλείσιμο, εκ των οποίων τα 35 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Η σημερινή συνεδρίαση είχε πρωταγωνιστές τις περισσότερες μετοχές εκτός από τη MTLN, μιας και έδειξαν απαράμιλλη ανθεκτικότητα παρά το τόσο αρνητικό κλίμα που πήγε να δημιουργήσει η αρνητική εξέλιξη στη MTLN.

Διότι η τόσο έντονη πτωτικότητα ενός από τα πλέον δεικτοβαρή και ιδιαίτερα «διαφημισμένα» χαρτιά του 25άρη θα μπορούσε σε άλλη συγκυρία να προκαλέσει σοβαρούς τριγμούς στο ταμπλό.

Κάτι το οποίο απεφεύχθη, τουλάχιστον προς το παρόν, με τους αγοραστές να βγάζουν σοβαρά αντανακλαστικά, και την εν λόγω κινητικότητα να αφορούσε στη συντριπτική πλειοψηφία των τίτλων, κάτι που υποδηλώνει και την ποιότητα της ανοδικής τάσης.

Ειδικότερα, η συνεδρίαση «στιγματίστηκε» από την ανακοίνωση της Metlen για την απογοητευτική αναθεώρηση προβλέψεων, με το αναμενόμενο EBITDA για το 2025 να μειώνεται κατά 25%, κυρίως λόγω απρόβλεπτων υπερβάσεων κόστους. Κάτι τέτοιο, σε συνδυασμό με την παρατεταμένη αδυναμία της μετοχής να αντιδράσει, ακόμα και σε «χαμηλή» αποτίμηση, οδήγησε σε κατάρρευση, στην χειρότερη συνεδρίαση από τον Μάρτιο του 2020, εν μέσω πανδημίας.

Και μολονότι η ακαριαία πτώση της MTLN «τράβηξε» και το υπόλοιπο ταμπλό χαμηλότερα, μολαταύτα η συνέχεια ήταν διαφορετική.

Ο Γενικός Δείκτης, από το ενδοσυνεδριακό χαμηλό -2,4%, σταδιακά ανέκαμψε, και μάλιστα με ένα από τα πιο «βαριά» χαρτιά του στο -13,25%, ενώ πολλές μετοχές κατάφεραν να κλείσουν μέχρι και θετικές,

Εντωμεταξύ, ελάχιστες ήταν οι περιπτώσεις μετοχών που έκλεισαν στα χαμηλά ημέρας (λ.χ. CENER), με τη συντριπτική πλειοψηφία να αντιδρά εμφανώς.

Κάποιες, μάλιστα, συνέχισαν απτόητες σε ..ιστορικά ή πολυετή υψηλά, αψηφώντας το βαρύ κλίμα, όπως ΚΡΙ, ΕΕΕ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΕΛΧΑ, BOCHGR, ΟΡΤΙΜΑ και AKTR.

Και ειρήσθω εν παρόδω, σε τέτοιες συνεδριάσεις, το αποτύπωμα των ανθεκτικών μετοχών είναι βαθύ, υπό την έννοια ότι τούς δίνεται η ευκαιρία να (ξανα)αποδείξουν την ποιοτική μετοχική τους βάση.

Εν πάση περιπτώσει, το θετικό επενδυτικό αφήγημα παραμένει ζωντανό. Η σημερινή συνεδρίαση, όσο παράδοξο κι αν φαίνεται, ήταν εξαιρετική, μιας και οι επενδυτές υποστήριξαν έμπρακτα τις θέσεις τους, ακόμα και μετά από τόσο ισχυρά κέρδη όλο αυτό το διάστημα. Υπενθυμίζοντας ότι έχουμε κλείσει 15 θετικούς μήνες στους τελευταίους 16, με σωρευτική απόδοση +70%, και καμία διάθεση (όπως διεφάνη και σήμερα) για σοβαρή αποεπένδυση.