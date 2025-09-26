Χρηματιστήριο Αθηνών: Άμυνες από τις τραπεζικές μετοχές, πιέσεις σε ΜΠΕΛΑ και MTLN

Πολύ ενδιαφέρουσα η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στο ελληνικό Χρηματιστήριο, καθώς παρά τις έντονες πιέσεις και το ενδοσυνεδριακό -0,68% του Γενικού Δείκτη, τελικά το κλείσιμο άφησε τον Δείκτη οριακά με απώλειες 0,17%.

Ο οποίος ξέμεινε να υποαποδίδει αισθητά έναντι των υπολοίπων ευρωπαϊκών Δεικτών κατά τη διάρκεια όλης της ημέρας, χωρίς εμφανή λόγο, κλείνοντας πάντως θετική την εβδομάδα

Κι έτσι, συνεχίστηκε η κίνηση εντός του γνωστού εύρους 2000-2060 μονάδων, όπου διαπραγματεύεται για σχεδόν έναν μήνα, χωρίς να απειλείται η μεσοπρόθεσμη ανοδική τάση επ’ ουδενί λόγω. Και μολονότι εκλείπει η βραχυπρόθεσμη κατεύθυνση, μολαταύτα η συνεδρίαση «έδωσε» ένα σημαντικό επίπεδο στήριξης, εκείνο των 2020 μονάδων, από όπου μπορεί να συνεχιστεί η ανοδική κίνηση.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν υψηλή, στα 215 εκατ. ευρώ, με τα μόλις 28 εξ αυτών να αφορούν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Εντύπωση προκάλεσαν για άλλη μια φορά οι MTLN (-2,2%) και ΜΠΕΛΑ (-2,81%). Οι δύο από τις πλέον ενδιαφέρουσες μετοχές στον 25άρη συνέχισαν πτωτικά, σε νέα χαμηλά μήνα, βγάζοντας πολλά χαρτιά στο ταμπλό, κλείνοντας μάλιστα στα χαμηλά ημέρας.

Η ανάγνωση επί του θέματος είναι διττή, καθώς αφενός τέτοια «χωσίματα» συνήθως προμηνύουν το τέλος της πτώσης, με τους ..τελευταίους και καταϊδρωμένους πωλητές να κλείνουν την πόρτα πίσω τους αφετέρου, οποιαδήποτε πτωτική συνέχιση κάτω από τα τρέχοντα επίπεδα θα αναδείξει αδυναμία, οδηγώντας τις τιμές αισθητά χαμηλότερα.

Εν προκειμένω, η πολυδιαφημισμένη MTLN έχει χάσει σχεδόν 10 ευρώ από τα πρόσφατα επιτευχθέντα ιστορικά υψηλά, μεν μέσω «πανηγυρισμών» για την είσοδο της μετοχής στο αγγλικό Χρηματιστήριο. Ίσως «πληρώνει» την one-off ζημία των €132 εκατ. στο έργο Protos στο Ηνωμένο Βασίλειο, ίσως πάλι οι επενδυτές να την τιμωρούν επειδή δεν την «επικοινώνησε» ως όφειλε. Σε κάθε περίπτωση, τα χρηματοοικονομικά της παραμένουν εξαιρετικά, και δεν δικαιολογείται τέτοια απαξίωση στο ταμπλό, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα.

Αντίστοιχα, η ΜΠΕΛΑ, χωρίς κανένα ειδικό έρεισμα, βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο. Μάλιστα, η σημερινή πτώση (επίσης σε χαμηλά ημέρας και μάλλον στον πρώτο πτωτικό μήνα στους τελευταίους 6) ήρθε με αυξημένο τζίρο, πάνω από 400 χιλ. τεμάχια, ήτοι τρεις φορές ανώτερο του μέσου όρου, και οριακά υπερπουλημένη μιας και έχει σταματήσει άλλες 5 συνεδριάσεις σε αυτά τα επίπεδα από τα μέσα Ιουλίου.

Απεναντίας, έλαμψαν ΒΙΟ, AKTR, ΣΑΡ και οι τραπεζικές μετοχές. Η μητρική του Ομίλου προχώρησε σε νέα υψηλά 16 ετών, καταγράφοντας την δωδέκατη (!) συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση, με πάνω από +36% εντός του 2025.

Ο ασταμάτητος AKTR (+3,05%), χωρίς ουσιαστική διόρθωση όλο αυτό το διάστημα, είδε νέες κορυφές, κλείνοντας τη δωδέκατη ανοδική του εβδομάδα, από τα …5,4€. Καμία από τις προαναφερθείσες 12 εβδομάδες δεν κατέγραψε χαμηλότερη τιμή από την προηγούμενη.

Ο ΣΑΡ (+1,57%), επιτέλους κατάφερε να πάρει ανάσα, μιας και παρά τη σημερινή ανοδική προσπάθεια, μετρά 5 συνεχόμενες πτωτικές εβδομάδες. Συνυπολογίζοντας τον πολύ αμυντικό χαρακτήρα της μετοχής, χάνει σχεδόν 16% από τα πρόσφατα επιτευχθέντα ιστορικά υψηλά, και λογικά φαντάζει ελκυστικός.

Όσον αφορά στις τράπεζες, πρώτες ξεκίνησαν την ανοδική αντίδραση λίγο μετά τις 15:00, τραβώντας με τη στάθμισή τους ανοδικά τον Γενικό Δείκτη. Η ΠΕΙΡ (+1,96%), για άλλη μια φορά, έδειξε και την καλύτερη συμπεριφορά, υπενθυμίζοντας ότι μαζί με την BOCHGR (+1,27%) είναι οι μόνες που έχουν μαζέψει γρήγορα τις απώλειες της βραχυπρόθεσμης πτωτικότητας των τελευταίων εβδομάδων.