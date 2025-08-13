Χρηματιστήριο Αθηνών

Νέα ανοδική κίνηση κατά 0,67% κατέγραψε σήμερα η εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά συμπληρώνοντας την όγδοη συνεχόμενη άνοδο και παράλληλα κατέγραψε και νέα υψηλά 15,5 ετών. Η κίνηση υποστηρίχθηκε από το καλό κλίμα στις αγορές του εξωτερικού, καθώς τα χθεσινά στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ αύξησαν τις πιθανότητες για μία μείωση επιτοκίων από τη FED το Σεπτέμβριο. Να σημειωθεί πως η Wall Street κινείται σε νέα ιστορικά υψηλά.

Η αγορά δεν έχει ρίξει ρυθμούς αν και είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, ενδοσυνεδριακά όμως δίνει την ευκαιρία σε πολλούς επενδυτές να κατοχυρώσουν κέρδη και να αναδιαρθρώσουν τις θέσεις τους και σε αρκετές μετοχές να πάρουν ανάσες και να αφήσουν τη σκυτάλη σε μετοχές που δεν έχουν τρέξει και τόσο.

Συνολικά όπως φαίνεται οι επενδυτές αναζητούν εκείνες τις μετοχές που έχουν τώρα καλύτερο περιθώριο ανόδου, αφήνοντας λίγο στην άκρη τις τράπεζες οι οποίες έχουν καταγράψει μεγάλο ράλι. Όμως και αυτές κινούνται ήπια ανοδικά. Ο τραπεζικός δείκτης ενισχύθηκε σήμερα κατά 0,79%.

Από τις μετοχές που ξεχώρισαν σήμερα ήταν η Attica Bank (+9,86%). Μετά την επιβεβαίωση της πρόθεσης να διεκδικήσει την HSBC Μάλτας, η εικόνα της μετοχής έχει αλλάξει προς το καλύτερο και οι επενδυτές έχουν στρέψει το βλέμμα τους πάνω της οδηγώντας την αποτίμηση σε υψηλότερα επίπεδα και πάνω πλέον από τα 2,2 δισ. ευρώ.

Επίσης η Viohalco (+4,64%) έχει κάνει αξιόλογη κίνηση και ήταν μία μετοχή που για αρκετό καιρό υποαπέδιδε. Αρκετές οι αναφορές του black box στο παρελθόν για υποτιμημένη μετοχή, αφού οι εισηγμένες συμμετοχές της άξιζαν περισσότερο. Μαζί με τη Viohalco, κινήθηκαν και οι θυγατρικές της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ (+3,08%) και Cenergy (+3,86%) η οποία έκλεισε σε νέα ιστορικά υψηλά.

Νέα υψηλά κατέγραψε και η Motor Oil (+1,97%), ενώ συνεχίστηκε η άνοδος και στη HelleniQ Energy (+2,57%). Τα βελτιωμένα περιθώρια διύλισης και η πορεία του τουρισμού αυξάνουν το επενδυτικό ενδιαφέρον για τις μετοχές.

Μετά από μία ισχυρή κίνηση στις προηγούμενες συνεδριάσεις, με αφορμή την εισαγωγή στο Λονδίνο, η Metlen (-0,71%) πήρε ανάσες. Η BofA ξεκίνησε την κάλυψη της μετοχής με τιμή στόχο τα 66 ευρώ και σημειώνει πως καταλύτης είναι η ένταξη σε δείκτες. Υπενθυμίζεται πως το Σεπτέμβριο αναμένεται να ενταχθεί στον FTSE 100.

H Piraeus Securities αύξησε την τιμή στόχο για τη Jumbo (+1,83%) στα 37,50 ευρώ από 31,50 ευρώ, με το περιθώριο ανόδου να είναι 25%. Διατηρεί τη σύσταση για αποδόσεις ανώτερες από αυτές της αγοράς.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2,123,71 μονάδες με άνοδο 0,67% και τζίρο 202,8 εκατ. ευρώ. Από το σύνολο των μετοχών που έκαναν πράξη 99 ενισχύθηκαν και μόλις 27 υποχώρησαν.

Αυξημένο ξανά το επενδυτικό ενδιαφέρον για τη Foodlink (+14,18%) ενώ με αξιόλογη άνοδο έκλεισαν Κέκροψ (+5,92%), ΕΛΒΕ (+5,77%), Medicon (+5,70%), Ευρώπη (+5,82%) και ΟΛΘ (+5,03%). Στον αντίποδα υποχώρησαν Αττικές Εκδόσεις (-5,30%), Πλαστικά Κρήτης (-4,29%) και ΟΛΠ (-1,71%). Σημειώνεται πως αύριο είναι η τελευταία συνεδρίαση της χρηματιστηριακής εβδομάδας, καθώς την Παρασκευή θα είναι κλειστή η αγορά λόγω Δεκαπενταύγουστου.