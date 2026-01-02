Γενικός Δείκτης: Σε νέα πολυετή υψηλά με οδηγό τις τραπεζικές μετοχές

Σάρκα και οστά παίρνει το ανοδικό σενάριο για το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς ο Γενικός Δείκτης απέδειξε και σήμερα ότι έχει κάθε λόγο να συνεχίσει το αγοραστικό κρεσέντο.

Οι αγοραστές επικράτησαν στην πρώτη συνεδρίαση του έτους, με τον Γενικό Δείκτη να κινείται μόνιμα σε θετικό έδαφος, κατακτώντας σταδιακά τη μία πολυετή κορυφή μετά την άλλη.

Τελικά, το κλείσιμο ήταν εξαιρετικό, σε υψηλά ημέρας, με κέρδη 1,76% στις 2.158 μονάδες.

Η συναλλακτική δραστηριότητα που συνόδεψε την κίνηση ήταν πολύ καλή, στα 222 εκατ. ευρώ (29 εκατ. σε πακέτα), συνυπολογίζοντας και την ιδιαιτερότητα των ημερών, μιας και ακόμα διανύουμε «γιορτινές» μέρες εν όψει και της αργίας της Τρίτης (Θεοφάνεια).

Ο Δείκτης υπεραπέδωσε και των υπολοίπων ευρωπαϊκών, υποστηριζόμενος ωστόσο από το θετικό κλίμα στα συμβόλαια στο Σικάγο (αρχικά) και στη Wall Street (μετέπειτα).

Αναλύοντας επισταμένα τη συνεδρίαση και κοιτώντας πέρα από την υπεραπόδοση, εξάγονται διάφορα ενδιαφέροντα συμπεράσματα.

Καταρχάς, ο Τραπεζικός Δείκτης οδήγησε την κούρσα, όπως αναμένεται ευρέως, μιας και αφενός οι τραπεζικές μετοχές έχουν συσσωρεύσει αρκετό καιρό, αφετέρου έχουν υποαποδώσει τοπικά, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να εκκινήσει ένα δυνατό ανοδικό κύμα.

Περί αυτού, ο ΔΤΡ κατάφερε να κάνει την υπέρβαση πάνω από 2360-70 μονάδες, όπου είχε μόνιμα αντιστάσεις.

Αναλογιζόμενοι τη δυναμική του, θα μπορούσε να δώσει μια πανηγυρική άνοδο, παρατηρώντας ότι το αντίστοιχο επίπεδο του ΓΔ ήταν το 2110-2115, το οποίο και αποτελεί πλέον παρελθόν.

Και οι πρώτοι στόχοι στους δύο αυτούς δείκτες είναι οι 2490 του ΔΤΡ και οι 2260 του ΓΔ.

Η σημερινή ισχυρή απόδοση ήρθε χωρίς τη δεικτοβαρή ΕΕΕ, η οποία μάλιστα είχε πωλητές από την αρχή.

Πρωταγωνιστές ήταν οι ΕΤΕ και ΠΕΙΡ από τον τραπεζικό, που μαζί με τη μικρότερη CREDIA και την BOCHGR (σε ιστορικά υψηλά, μάλιστα) έδωσαν ρεσιτάλ, χωρίς καμία διάθεση για πωλήσεις ακόμα και σε αυτές τις αποδόσεις.

Επίσης, ο ΤITC συνέχισε απτόητος σε νέα ιστορικά υψηλά, τα 12α στις τελευταίες 13 συνεδριάσεις, ενώ ανάρρωσαν οι EΛXA και CENER μετά από ένα τετραήμερο ρευστοποιήσεων.

Η ΔΕΗ, επίσης, χωρίς τυμπανοκρουσίες, κατέγραψε νέα πολυετή υψηλά, όντας 50% υψηλότερα από την τιμή της στις πρώτες ημέρες του Ιανουαρίου 2025.

Τα ΕΛΠΕ δοκίμασαν χωρίς τύχη να διαφύγουν από το βραχυπρόθεσμο πλαγιοπτωτικό μοτίβο, ενώ πάνω από 8,60 περιμένουμε την κίνηση προς τα 9,10.

Ο ΟΠΑΠ, εν όψει της Γενικής Συνέλευσης για την ενοποίηση με Allwyn, και για το κρίσιμο ζήτημα της «εξόδου». Πάντως, η μετοχή επέστρεψε στη ..βάση της, στα 19€, ανταμείβοντας όσους τη στήριξαν στα 17€ εν μέσω αμφιβολιών για το μέλλον της.

Ενδιαφέρον είχε η ΟΤΟΕΛ, που κατάφερε με μεγάλη συναλλακτική δραστηριότητα να κλείσει πάνω από το «καταραμένο» επίπεδο των 12€. Η μετοχή φαντάζει έντονα υποτιμημένη, πλην όμως και «παρατημένη», μιας και σε μια πολύ καλή διετία για όλο το ταμπλό, εκείνη πλαγιολισθαίνει με κορυφές 14,5€ τον Μάιο του 2023, 14€ τον Μάιο του 2024, 13€ τον Μάρτιο του 2025, και τρεις επόμενες κορυφές στα 12€ όλο το 2025.

Το ΚΡΙ επέστρεψε θεαματικά στα 20€, μετά από τα... έκτροπα της Τετάρτης, όταν και με «μαρκετιά» έκλεισε στο -4,33%, χωρίς λόγο. Η μετοχή μπορεί να δει τα 22€ εν ευθέτω χρόνω.

Το ταλαιπωρημένο ΦΡΙΓΟ υπεραγοράστηκε, συναντώντας για άλλη μια φορά τα 0,50€ που αποτελούν τη βραχυπρόθεσμη αντίσταση, οριοθετώντας και την πτωτικότητα στον τίτλο. Τα … χιλ. τεμάχια είναι πολλά σε σχέση με τον μεσοσταθμικό, και δικαίως μπαίνουν υποψίες για κάτι καλύτερο.

Η ΒΙΟΚΑ κατοχύρωσε τα 2€, που είχε δοκιμάσει 6 φορές το τελευταίο τρίμηνο, με καλό τζίρο και προσδοκίες για τα μακρινά (ή και όχι τόσο μακρινά) 3€.

Σε υψηλά 17 ετών και ο ΑΒΑΞ, μόνιμα υπεραγορασμένος με κέρδη 100% στις 52 εβδ., με στήριξη τα 2,85 και στόχο τα 3,80.

Η ΑCAG, μετά την κατοχύρωση των 6€ πριν μερικές ημέρες, επιμένει στην τρίτη ανοδική συνεδρίαση, και με στήριξη τα 6,10 έχει βάλει πλώρη για τα 6,90.

Εντυπωσιακός και ο AKTR, που βρήκε (και πάλι) δυνάμεις στο τέλος για να κλείσει σε νέο ρεκόρ, μια από τις πιο επιθετικές μετοχές στον 25άρη.