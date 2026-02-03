Χρηματιστήριο Αθηνών: Κέρδη στο κλείσιμο και νέα υψηλά 16 ετών

Θετική ήταν η δεύτερη συνεδρίαση της εβδομάδας, με τον Γενικό Δείκτη να καταγράφει κέρδη 1% στις 2370 μονάδες. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, όχι μόνο έσβησε τις απώλειες της προηγούμενης εβδομάδας, αλλά κατέγραψε νέα υψηλά 16 ετών, μιας και τα τρέχοντα επίπεδα αφορούν σε εκείνα του Νοεμβρίου 2009.

Οι 2.344-46 μονάδες είναι η κοντινή στήριξη στον Δείκτη, με το μεγάλο επίπεδο να βρίσκεται στις 2250, και τον επόμενο στόχο πέριξ των 2.440-60.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν υψηλή, στα 436 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 63 αφορούν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών. Και μάλιστα, οι δημοπρασίες είχαν έντονο ενδιαφέρον, με πάνω από 100 εκατ. ευρώ να περνούν στιγμιαία από την κορδέλα.

Κι έχοντας μπει στον 15ο ανοδικό μήνα στους τελευταίους 16, είναι λογικό να «αναζητείται» μια διόρθωση μεγαλύτερης κλίμακας (που «ποτέ» δεν έρχεται, μιας και οι εν λόγω απώλειες της περασμένης εβδομάδας κρίνονται ελάσσονος σημασίας, αφήνοντας εκτός τους αναποφάσιστους, για άλλη μια φορά.

Κι έτσι, το ταμπλό συνεχίζει ακάθεκτο να δίνει ιστορικά ή πολυετή υψηλά σε μια μεγάλη ομάδα μετοχών.

Επιμέρους, η ΜΟΗ (+3,17%) σημείωσε την όγδοη κορυφή της για το 2026, προφανώς υποβοηθούμενη από την προσδοκία εισόδου στον MSCI.

Η BOCHGR (+2,75%), επίσης ..έβγαλε μάτια, σε νεότερα υψηλά με μεγάλο τζίρο 1,25 εκατ. τεμαχίων.

Η ΟΡΤΙΜΑ (+2,26%) «έχει τρέξει» στις τελευταίες συνεδριάσεις, και όχι μόνο έκλεισε την ψαλίδα όντας επί εβδομάδες υποτιμημένη, αλλά βρέθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της πάνω από τα 9€.

Η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+3,14%), πάνω από 3,5 δισεκ. ευρώ κεφαλαιοποίηση, και σε επίπεδα προ ΕΡΜΗ και ΓΕΚ.

7η συνεχόμενη συνεδρίαση του AKTR στα 10,7€, με τον πωλητή να είναι επίμονος σε αυτό το επίπεδο μην αφήνοντας τη μετοχή να «αναπνεύσει». Η μετοχή «χρωστάει» κίνηση προς τα 12, ωστόσο, αν τυχόν λυγίσει το ταμπλό συνολικά, ο AKTR θα ψάξει τα 9,90.

Ακάθεκτη η ΕΕΕ (+1,07%), έκανε το «5/5», και μόλις 2% χαμηλότερα από τα πρόσφατα επιτευχθέντα δικά της ιστορικά υψηλά.

Η ΑΡΑΙΓ (+0,4%) προσπάθησε ενδοσυνεδριακά να κινηθεί πάνω από τα 15,30, όμως στέρεψε το καύσιμο και επέστρεψε κοντά στο αμετάβλητο.

Η MTLN (-0,71%) δεν πείθει ώστε να πατήσει πάνω από τα 45 και να επανέλθει σε τροχιά για τα 52, με τους επενδυτές να περιμένουν στη ζώνη των 43,50-43,60 για νέες επανατοποθετήσεις.

Από τη μεσαία κεφ/ση, αξιοπρεπής η παρουσία του ΑΒΑΚΑ (+1,75%) που αφενός τίμησε τη στήριξη των 3,30, αφετέρου προσπάθησε να υπερβεί τα 3,50 που οριοθετούν το αρνητικό momentum των ημερών.

Το ΚΡΙ (+0,22%), σε νέα ιστορικά υψηλά, αν και με πολύ κακό κλείσιμο, ένας από τους πρωταγωνιστές σε απόδοση του 2026, στο +18,4%, με στήριξη στα 21,30-21,40€.

Τέλος, η ΠΡΟΦ (+0,38%) φλερτάρει με τις δικές τις κορυφές, σήμερα επιχείρησε διάσπαση των 8 με επόμενο στόχο τα 9,10.