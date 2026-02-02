Χρηματιστήριο Αθηνών

Για άλλη μια φορά, το ελληνικό Χρηματιστήριο απέδειξε την ωριμότητά του.

Μολονότι ο Γενικός Δείκτης βρέθηκε από νωρίς σε αρνητικό έδαφος (χαμηλό ημέρας -0,7%) ελέω αδυναμίας και των υπολοίπων Χρηματιστηρίων παγκοσμίως, μολαταύτα όχι μόνο κατάφερε να «μαζέψει» τις απώλειες, αλλά και να κλείσει σε υψηλά ημέρας με ισχυρά κέρδη 1,37% στις 2.346,58 μονάδες.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν υψηλή, στα 452 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 137 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών, ενδυναμώνοντας τα ευρήματα.

Σε κάθε περίπτωση, ο Δείκτης επέστρεψε στα πολυετή υψηλά που είχε δει στο κλείσιμο της 28ης Ιανουαρίου (είχε κλείσει στις 2.347,23, και η μικρή διόρθωση 2 ημερών (και λίγο το πρωί της σημερινής) κατέγραψε συνολικά -3% (73 μονάδες) από τα υψηλά στα χαμηλά της κίνησης.

Πράγμα που σημαίνει ότι η πολυαναμενόμενη «εξαέρωση» που όλοι αναζητούν τις τελευταίες συνεδριάσεις, έλαβε χώρα.

Επίσης, το γεγονός ότι βγήκαν αντανακλαστικά στο ψυχολογικής σημασίας όριο των 2.300 μονάδων σημαίνει ότι αφενός ο δρόμος είναι ανοιχτός για τις 2.390, αφετέρου ότι υπάρχει και άξονας περιστροφής για τις νέες τοποθετήσεις, καθώς κάτω από τις 2300 θα εμφανιστούν πιέσεις.

Στη σημερινή συνεδρίαση, εκτός από τις τραπεζικές μετοχές, πρωταγωνίστησαν και οι ΟΠΑΠ, ΕΕΕ και ΟΤΕ.

Για τον τραπεζικό κλάδο, με αστείρευτα αποθέματα, οι μετοχές του υπεραπέδωσαν αισθητά (ΔΤΡ +2,56%), απορροφώντας και πολύ μεγάλο μέρος του συνολικού τζίρου. Εντύπωση προκάλεσε τόσο η ανθεκτικότητα (ειδικά οι ΑΛΦΑ με +6,17% και ΕΤΕ με +2,85% δεν προβληματίστηκαν επ ουδενί λόγο), όσο και η ώριμη προσέγγιση της ΟΡΤΙΜΑ, που επέστρεψε σε υψηλά τριμήνου και μιαν ανάσα από τα ιστορικά της υψηλά.

Κατά τα λοιπά, ο ΟΠΑΠ κινήθηκε επιθετικά, έχοντας πλέον βάση τα 17€ που δοκίμασε για δεύτερη φορά την Παρασκευή, με το επίπεδο των 19 (βλ. τίμημα εξόδου) να μαγνητίζει τη μετοχή, και οι επενδυτές να «παίζουν» το σενάριο επιστροφής της μετοχής πάνω από τα 18€ για ενδεχόμενη ρευστοποίηση (προσοχή στη διαφορά του μερίσματος των 0,80€), ώστε να αποφύγει η εταιρεία να πληρώσει μετρητά.

Ο ΟΤΕ ταλαιπωρείται αυτό το διάστημα, έχοντας χάσει το momentum. Υπολείπεται πάνω από 2€ από τα υψηλά του 2025, ωστόσο η αντίδραση από τα 15,7 (χαμηλά Παρασκευής) δίνει σημείο εισόδου και σφιχτό στοπ, με πιθανό στόχο τα 18€.

Η ΕΕΕ, εξαρχής έβαλε «πλάτη» στην πρωινή πτώση, με τους αγοραστές να προεξοφλούν καλά αποτελέσματα (ανοίγει τον χορό των αποτελεσμάτων την Τρίτη 10/2 πριν το άνοιγμα της συνεδρίασης).

Στον αντιποδα, η MTLN (-2,22%) που ..θυμήθηκε τα παλιά, και παρά την ανοδική προσπάθεια της περασμένης εβδομάδας, παρέδωσε ήδη τα μισά κέρδη και επέστρεψε στη ζώνη των 45. Θυμίζοντας ότι έως και τα 44,60€ «αγοράζεται» πάνω σε στηρίξεις, με στόχο την επαναφορά στα 50.

Από τη μεσαία, το ενδιαφέρον για το ΚΡΙ (+3%) συνεχίζεται, με τη μετοχή σε νεότερα ιστορικά υψηλά και εντυπωσιακή απόδοση +18% από 1/1.

Η ΠΡΟΦ ετοιμάζεται να ..εκραγεί, μιας και για 10η συνεδρίαση σταματά στην αντίσταση στη ζώνη των 8-8,10, διάσπαση της οποίας ανοίγει τον δρόμο για τα 10.

Ειδική μνεία για ΤΖΚΑ και ΛΑΒΙ. Η πρώτη, πολύ μικρής κεφ/σης, υπεραπέδωσε με κέρδη % και πολύ υψηλό τζίρο εκατ. ευρώ (συμπεριλ. των δύο μεγάλων πακέτων της στο 1,40€), που ..τρύπησε την αντίσταση των 1,65-1,68€˙ η δεύτερη (+%), απέδειξε ότι το 1€ ήταν ταβάνι, και μόλις το προσπέρασε, δεν έχει επιστροφή.