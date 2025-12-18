Xρηματιστήριο Αθηνών: Επέστρεψε στις 2.100 μονάδες με βοήθειες από ΕΥΡΩΒ, TITC και ΕΕΕ

Καλή ήταν η σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μόνιμα ανοδικά και μόνιμα σε θετικό έδαφος, για να κλείσει στις 2.100 μονάδες με κέρδη 0,81%.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν υψηλή, στα 215 εκατ. ευρώ μέχρι τις δημοπρασίες και άλλα 48 εκατ. στο κλείσιμο, εκ των οποίων τα 65 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Παρά τα σημερινά κέρδη, το γενικότερο αφήγημα δεν έχει αλλάξει.

Ο Γενικός Δείκτης παρέμεινε για 17η συνεδρίαση εντός ενός στενού εύρους τιμών μεταξύ 2.078 (συνεδριάσεις 1ης, 4ης, 10ης Δεκεμβρίου και σήμερα) και 2.110 μονάδων (συνεδριάσεις 27ης Νοεμβρίου, 2ας, 8ης και 12ης Δεκεμβρίου).

Και προφανώς, η επιμονή των πωλητών σε αυτά τα επίπεδα υπονοεί και την ένταση με την οποία θα επέλθει ανοδική συνέχιση, στην ευκταία περίπτωση προσπέλασης αυτών.

Ενδεχομένως μέχρι αύριο το μεσημέρι που θα λήξουν τα συμβόλαια Δεκεμβρίου και θα ολοκληρωθεί η διαδικασία ρολαρίσματος συμβολαίων να μην δούμε κάποια αλλαγή.

Επίσης, η επόμενη εβδομάδα είναι «λειψή», λόγω των 3 συνεχόμενων αργιών (24, 25, 26 Δεκεμβρίου).

Επιμέρους, στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση, η ΕΥΡΩΒ έκλεψε την παράσταση οδηγώντας την κίνηση. Η μετοχή έδωσε για 4η συνεχόμενη συνεδρίαση υψηλή μεταβλητότητα, καθώς τη Δευτέρα υπεραπέδωσε, την Τρίτη και Τετάρτη καταβαραθρώθηκε και σήμερα πάλι υπεραπέδωσε.

Ο αμυντικός ΔΑΑ συνέχισε την ανοδική του αντίδραση, και πλέον είναι πασιφανές ότι το επίπεδο των 9,80€ είναι ισχυρή βάση, με τη μετοχή να κατέγραφει υψηλά τριμήνου, με επόμενο επίπεδο τα 11.

Ο ΤΙΤC, ασταμάτητος, βρέθηκε στα 49€ για πρώτη φορά στην ιστορία του, με τις προ εβδομάδων εταιρικές ανακοινώσεις να έχουν βοηθήσει τα μάλα στο επενδυτικό αφήγημα.

Ο ΠΑΠ συνέχισε πολύ δυνατά προς τα 3,50, σε υψηλά 17 ετών ενώ το ΚΡΙ δοκιμάζει τα 20€ με στόχο τα 22 σε πρώτη φάση.

Η BOCHGR κοιτάει τα 10€, με τον πωλητή στα 8 να απορροφάται εύκολα, ενώ άλλη μια βραχυπρόθεσμη βύθιση έβγαλε η ΟΡΤΙΜΑ, με στόχο να μαζέψει και πάλι δυνάμεις, εντός μιας παρατεταμένης κίνησης στενού εύρους. Αμφότερες αποτελούν ιδιάζουσες αλλά πολλά υποσχόμενες τραπεζικές μετοχές, με εξαιρετική συμπεριφορά στο ταμπλό.

H ΑΛΜΥ τιμά τη στήριξη των 4,75€ που έχει δοκιμάσει πολλάκις το τελευταίο τετράμηνο, έχοντας κάθε λόγο να δοκιμάσει για τα 6€, και μάλιστα σήμερα είχε και υψηλή συναλλακτική δραστηριότητα.

Όπως πολύ μεγάλο τζίρο είχε και η ΔΟΜΙΚ, που υπεραπέδωσε, κατοχυρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο τα 2-2,05€. Πλέον, με έξοδο κάτω από 1,95, μπορεί να «δουλευτεί» μέχρι τα 2,70.

Τέλος, στην ΠΡΔ φαίνεται να πήραν ..στραβά την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για προσωρινή αναστολή της ΑΜΚ, καθώς χωρίς να έχει ακυρωθεί οριστικά η διαδικασία, προστίθεται ένας παράγοντας αβεβαιότητας.