Αμοιβαία κεφάλαια: Υψηλές πτήσεις λόγω κερδών στις μετοχές του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Τα αμοιβαία κεφάλαια συνέχισαν και το 2025 το ανοδικό σερί των τελευταίων ετών και προσέλκυσαν φρέσκο χρήμα, προσφέροντας παράλληλα υψηλές αποδόσεις, κυρίως στα μετοχικά και μικτά αμοιβαία, λόγω της ανόδου των χρηματιστηριακών αγορών.

Το ενεργητικό τους ξεπέρασε τα 29 δισ. ευρώ, σχεδόν 7 δισ. παραπάνω από την αρχή του έτους. Τα τελευταία τρία χρόνια ήταν τα αμοιβαία κεφάλαια συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας (Τarget Maturity) που συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον των επενδυτών, καθώς η πλειονότητα των εκδοτών προσφέρει κάθε χρόνο καθαρό μέρισμα στους μεριδιούχους κάθε χρόνο.

Το 2025 όμως οι επενδυτές τοποθετήθηκαν και στα μετοχικά και μικτά αμοιβαία λαμβάνοντας υψηλότερο ρίσκο και ανταμείφθηκαν για την επιλογή τους αυτή, καθώς οι αποδόσεις των μετοχών εκτινάχτηκαν εντός του έτους ανεβάζοντας έτσι την αξία του ενεργητικού των αμοιβαίων και κατ΄ επέκταση και των μεριδίων τους.

Αποτέλεσμα των νέων τοποθετήσεων ήταν οι εισροές κεφαλαίων στα αμοιβαία να ξεπεράσουν τα 4,5 δισ. ευρώ και σε συνδυασμό με τις υψηλές αποδόσεις, το ενεργητικό τους να ξεπεράσει τα 29 δισ. ευρώ. Ένα νούμερο που ξεπέρασε και τα επίπεδα προ της οικονομικής κρίσης, όταν το ενεργητικό είχε ανέλθει στα 27 δισ. ευρώ και προφανώς είναι πολλαπλάσιο από το ενεργητικό που είχε σημειωθεί το 2012, στο peak της οικονομικής κρίσης, όταν το ενεργητικό είχε υποχωρήσει στα 5 δισ. ευρώ.

Η επαγγελματική διαχείριση και οι υψηλές αποδόσεις

Η επαγγελματική διαχείριση ήταν ο «κράχτης» για τις εισροές στα αμοιβαία, αφού οι επενδυτές ήθελαν μια διέξοδο ώστε να εγκαταλείψουν τις παραδοσιακές καταθέσεις στις τράπεζες που προσέφεραν πενιχρές ετήσιες αποδόσεις 0,10% έως 0,20%.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία στις 30/12/2025, το ενεργητικό των μετοχικών αμοιβαίων εσωτερικού αυξήθηκε κατά 52%, των μικτών κατά 28,84% και των ομολογιακών κατά 33%. Αντίστοιχα η μέση απόδοση στα μετοχικά αμοιβαία ανήλθε στο 28,62%, στα μικτά στο 13,58% και στα ομολογιακά στο 1,14%.

Στα μετοχικά αμοιβαία κατεγράφησαν και αποδόσεις έως και 52%, πολύ πάνω από την απόδοση του Γενικού Δείκτη του ΧΑ που κατέγραψε κέρδη 44% εντός του 2025.

Σημειώνεται πως αρκετές τράπεζες ώθησαν τους καταθέτες τους προς τα αμοιβαία κεφάλαια εντός του 2025, καθώς οι μεγαλύτερες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων είναι θυγατρικές τους.