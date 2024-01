Το ρομποτικό σκάφος Peregrine επιστρέφει στη Γη και αναμένεται να καεί στη γήινη ατμόσφαιρα στις 18 Ιανουαρίου 2024, σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία Astrobotic.

Το Peregrine κατάφερε να φτάσει σε απόσταση 390.000 χιλιομέτρων από τη Γη και έχει πάρει ήδη το δρόμο της επιστροφής. Το ρομποτικό σκάφος παρουσίασε κρίσιμη απώλεια καυσίμου λίγες ώρες μετά την εκτόξευσή του, γεγονός που έκανε την επιχείρηση αδύνατη και έτσι η Astrobotic αποφάσισε να το επιστρέψει στη Γη.

Η Astrobotic ανέφερε ότι η διαρροή έχει επιβραδυνθεί, γεγονός που δεν προκαλεί έκπληξη, διότι έχει δαπανηθεί τόσο πολύ που η πίεση της δεξαμενής έχει μειωθεί σημαντικά. Η διαρροή αυτή συνεχίζει να μεταβάλλει την τροχιά του Peregrine και το Κέντρο Ελέγχου Αποστολών εξετάζει πιθανές εναλλακτικές λύσεις.

«Το να στείλουμε ένα διαστημόπλοιο στη Σελήνη δεν είναι εύκολο», ανέφερε η επιστημονική συνεργάτης της NASA Νίκι Φοξ σε ανάρτησή της στο Twitter.

«Συγχαίρω τη σκληρή δουλειά, την ανθεκτικότητα και τη δέσμευση της Astrobotic καθώς αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της αποστολής της. Με κάθε επαναστατική καινοτομία έρχονται ανταμοιβές και κίνδυνοι», έγραψε η Φοξ.

Sending a spacecraft to the Moon is not easy. I commend @Astrobotic's hard work, resilience, and commitment as they navigate the challenges facing their mission. With any breakthrough innovation comes rewards and risks. Each lunar endeavor expands the opportunities for us to… https://t.co/zmZD8qj0P1