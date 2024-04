Έκλειψη ηλίου: Ολοκληρώθηκε το φαινόμενο - Εντυπωσιακές εικόνες (pics & vid)

Εντυπωσιακές φωτογραφίες από την ολική έκλειψη ηλίου που πραγματοποιήθηκε και ήταν ορατή σε 15 αμερικανικές πολιτείες, από το Τέξας μέχρι το Μέιν, κι έπειτα στον ανατολικό Καναδά. Σύμφωνα με τη NASA, η έκλειψη διήρκησε μεταξύ 3½ και 4 λεπτών, ενώ, για πολλούς Αμερικανούς, ήταν η τελευταία ευκαιρία να δουν μια ολική έκλειψη ηλίου για τα επόμενα 20 χρόνια. Καθώς, η επόμενη ολική έκλειψη Ηλίου αναμένεται τον Αύγουστο του 2026, αλλά θα είναι ορατή κυρίως σε Ισλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία και περιοχές της Ρωσίας.

Follow, follow the Sun / And which way the wind blows / When this day is done 🎶



Today, April 8, 2024, the last total solar #eclipse until 2045 crossed North America. pic.twitter.com/YH618LeK1j — NASA (@NASA) April 8, 2024

Πηγή: AP Photo/Carolyn Kaster

A couple got engaged at the top of Vermont's Mt. Mansfield, live on CNN, during the total solar eclipse, next to Derek @VanDamCNN pic.twitter.com/6aAQPMaTqB — Curtis Houck (@CurtisHouck) April 8, 2024

Κατά το φαινόμενο, η σελήνη καλύπτει ολόκληρο τον ηλιακό δίσκο και η μέρα βυθίζεται στο σκοτάδι για λίγα μόλις λεπτά. Το σπάνιο αυτό φαινόμενο θέλησαν να θαυμάσουν εκατομμύρια άνθρωποι, οι οποίοι είτε είχαν φορέσει ειδικά γυαλιά ή είχαν στήσει τα τηλεσκόπιά τους στο Μεξικό, τις ΗΠΑ και τον Καναδά. Μπορούσαν επίσης, να δουν την πορεία του μέσα από το παρακάτω video της NASA:

Το μεξικανικό θέρετρο Μασατλάν στις ακτές του Ειρηνικού ήταν η πρώτη δημοφιλής τοποθεσία παρατήρησης του σπάνιου φαινομένου. Εκεί, άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί κατά μήκος του παραλιακού δρόμου, φορώντας ειδικά γυαλιά. Πολλοί περίμεναν αναπαυτικά σε ξαπλώστρες, ενώ μια ορχήστρα έπαιζε τη μουσική από την κινηματογραφική ταινία «O Πόλεμος των Άστρων» («Star Wars»).

Σύμφωνα με τη NASA, η ολική έκλειψη Ηλίου ήταν ορατή την Τρίτη στις ΗΠΑ για πολύ μεγαλύτερο διάστημα σε σύγκριση με εκείνη του 2017. Η μέγιστη διάρκειά της έφθασε κατά τόπους τα 4 λεπτά και 28 δευτερόλεπτα, ενώ πριν από επτά χρόνια ήταν 2 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα.

Πηγή: AP Photo/Carolyn Kaster

Σημειωτέον ότι οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν παντού ευνοϊκές για την παρακολούθηση του φαινομένου, όπως στο Τέξας, όπου επικρατούσε συννεφιά.

Ερασιτέχνες αστρονόμοι

Ερασιτέχνες αστρονόμοι διένυσαν χιλιάδες χιλιόμετρα για να παρακολουθήσουν το σπάνιο φαινόμενο της έκλειψης ηλίου. Ειδικότερα, δεκάδες ερασιτέχνες αστρονόμοι είχαν στήσει τα τηλεσκόπιά τους και περίμεναν το φαινόμενο στο Ματσατλάν του Μεξικού.

Ακόμη, μαθητές στο Ντάλας ανέμεναν από τη νύχτα, τουρίστες περίμεναν στους καταρράκτες του Νιαγάρα, ενώ στο Μεξικό τα τηλεσκόπια είχαν στηθεί και στο Τέξας πολλοί ετοιμάζονταν να παρακολουθήσουν την ολική έκλειψη ηλίου δίπλα σε μία ρέπλικα του Στόουνχετζ.

Μεγάλη Αμερικανική Έκλειψη

Πηγή: AP Photo/Eric Gay

Όπως αναφέρει το CNN, στις ΗΠΑ ονομάζουν το φαινόμενο Μεγάλη Αμερικανική Έκλειψη. Σε μία τέλεια ευθυγράμμιση, η Σελήνη πέρασε ακριβώς ανάμεσα στη Γη και τον ήλιο καλύπτοντας ολόκληρο τον ηλιακό δίσκο, αφήνοντας ορατό μονάχα το περίγραμμά του.

Παρά το κρύο και τη συννεφιά, Καναδοί πολίτες αλλά και τουρίστες είχαν κατασκηνώσει στο πάρκο δίπλα στους Καταρράκτες του Νιαγάρα, περιμένοντας την έκλειψη του Ηλίου.

Ο δορυφόρος starlink που βρίσκονταν σε τροχιά, έδωσε μέσω του Χ, βίντεο που κατέγραφε την έκλειψη του ηλίου, σημειώνοντας ρεκόρ προβολών.

View of the solar eclipse from a Starlink satellite on orbit pic.twitter.com/RAwT2uQUUh — Starlink (@Starlink) April 8, 2024

Εδώ ο χάρτης που έδωσε η NASA και απεικόνιζε την πορεία του φαινομένου της ολικής έκλειψης του Ηλίου από το Ματσατλάν του Μεξικού έως το Μοντρεάλ του Καναδά.