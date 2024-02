Διαστημόπλοιο Odysseus: Οι πρώτες φωτογραφίες από τον νότιο πόλο της Σελήνης (pics)

Το διαστημόπλοιο Odysseus της Intuitive Machines, έστειλε τις πρώτες εικόνες από το νοτιότερο μέρος της Σελήνης, όπου κανένα άλλο σκάφος δεν είχε προσσεληνωθεί στο παρελθόν και η αμερικανική ιδιωτική εταιρεία μοιράστηκε σήμερα (26/02) δύο από αυτές τις φωτογραφίες στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Το διαστημόπλοιο, ύψους περίπου τεσσάρων μέτρων, προσσεληνώθηκε στη 01:23 (ώρα Ελλάδας) τα ξημερώματα της περασμένης Παρασκευής (23/02). Αυτή ήταν η πρώτη φορά που ιδιωτική εταιρεία έστειλε σκάφος στη Σελήνη και, ταυτόχρονα, η πρώτη προσελήνωση για τις ΗΠΑ έπειτα από 50 χρόνια.

Flight controllers intend to collect data until the lander’s solar panels are no longer exposed to light. Based on Earth and Moon positioning, we believe flight controllers will continue to communicate with Odysseus until Tuesday morning. Image credit: NASA/Goddard/Arizona State… pic.twitter.com/FFt8CXZPIC