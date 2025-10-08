Νόμπελ Χημείας 2025: Στους Κιταγκάουα, Ρόμπσον και Γιάγκι για την ανάπτυξη μεταλλο-οργανικών πλαισίων

Οι επιστήμονες Σουσούμου Κιταγκάουα, Ρίτσαρντ Ρόμπσον και Όμαρ Γιάγκι κέρδισαν το φετινό βραβείο Νόμπελ Χημείας για την «ανάπτυξη μεταλλο-οργανικών πλαισίων», όπως ανακοίνωσε σήμερα η Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών, με την επιτροπή των βραβείων να σημειώνει: «Μέσω της ανάπτυξης μεταλλο-οργανικών πλαισίων, τα πρόσωπα που βραβεύονται παρείχαν στους χημικούς νέες ευκαιρίες για την επίλυση κάποιων από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε».

Οι τρεις βραβευθέντες εργάστηκαν για να δημιουργήσουν μοριακές κατασκευές με μεγάλους χώρους μέσω των οποίων μπορούν να ρέουν χημικές ουσίες και που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή νερού από τον αέρα της ερήμου, τη δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα και την αποθήκευση τοξικών αερίων.

Ο Σουσούμου Κιταγκάουα είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Κιότο στην Ιαπωνία, ο Ρίτσαρντ Ρόμπσον είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης στην Αυστραλία και ο Όμαρ Γιάγκι είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ στις Ηνωμένες Πολιτείες.

BREAKING NEWS

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2025 #NobelPrize in Chemistry to Susumu Kitagawa, Richard Robson and Omar M. Yaghi “for the development of metal–organic frameworks.” pic.twitter.com/IRrV57ObD6 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2025

Το Νόμπελ Χημείας είναι το τρίτο που ανακοινώθηκε για φέτος, ύστερα από τα βραβεία για την ιατρική και τη φυσική νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Το βραβείο, που έχει ιστορία πάνω από έναν αιώνα, απονέμεται από τη Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών και οι νικητές μοιράζονται 11 εκατ. σουηδικές κορώνες (1,2 εκατ. δολάρια), καθώς και τη φήμη της νίκης στο πιο διάσημο επιστημονικό βραβείο στον κόσμο.

Υπενθυμίζεται ότι τα βραβεία για επιτεύγματα στην επιστήμη, τη λογοτεχνία και την ειρήνη, που θεσπίστηκαν σύμφωνα με τη διαθήκη του Σουηδού εφευρέτη και επιχειρηματία Άλφρεντ Νόμπελ, απονέμονται από το 1901, με εξαίρεση κάποιες χρονολογίες που δεν δόθηκαν λόγω κυρίως των παγκοσμίων πολέμων.

Ο ίδιος ο Νόμπελ ήταν χημικός και οι εξελίξεις του σε αυτόν τον τομέα συνέβαλαν στην ενίσχυση του πλούτου που συγκέντρωσε από την εφεύρεση της δυναμίτιδας τον 19ο αιώνα. Το βραβείο οικονομικών είναι μια μεταγενέστερη προσθήκη που χρηματοδοτείται από την κεντρική τράπεζα της Σουηδίας.

Αν και μερικές φορές επισκιάζεται από πιο διάσημους βραβευμένους στους τομείς της φυσικής, της λογοτεχνίας και της ειρήνης, το βραβείο χημείας έχει αναγνωρίσει πολλές σημαντικές ανακαλύψεις, όπως η πυρηνική σχάση, οι τεχνικές αλληλουχίας DNA.