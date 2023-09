Neuralink: Ξεκινούν οι δοκιμές εμφυτεύματος εγκεφάλου σε ανθρώπους

Η νεοσύστατη επιχείρηση εγκεφαλικού εμφυτεύματος του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία Ίλον Μασκ, Neuralink, δήλωσε την Τρίτη ότι έλαβε έγκριση από ανεξάρτητη επιτροπή αξιολόγησης για να ξεκινήσει την πρώτη δοκιμή του εγκεφαλικού εμφυτεύματός της για ασθενείς με παράλυση σε ανθρώπους.

Η μελέτη έχει ως στόχο να δοκιμάσει την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της ασύρματης, εμφυτεύσιμης διεπαφής εγκεφάλου-υπολογιστή της Neuralink, ώστε οι άνθρωποι με παράλυση να μπορούν να ελέγχουν εξωτερικές συσκευές με τις σκέψεις τους, δήλωσε η εταιρεία.

Η Neuralink δήλωσε ότι ασθενείς με παράλυση λόγω τραυματισμού του αυχενικού νωτιαίου μυελού ή αμυοτροφικής πλευρικής σκλήρυνσης μπορούν να πληρούν τις προϋποθέσεις για τη δοκιμή.

We’re excited to announce that recruitment is open for our first-in-human clinical trial!



If you have quadriplegia due to cervical spinal cord injury or amyotrophic lateral sclerosis (ALS), you may qualify. Learn more about our trial by visiting our recent blog post.…