NASA: Πρόβλημα στο Artemis II - Πάει για αναβολή η εκτόξευση τον Μάρτιο

Η NASA λαμβάνει μέτρα για την πιθανή επιστροφή του πυραύλου Artemis II και του διαστημοπλοίου Orion στο Κτίριο Συναρμολόγησης Οχημάτων, αφού παρατήρησε διακοπτόμενη ροή ηλίου, όπως ανακοίνωσε το Σάββατο η διαστημική υπηρεσία. «Αυτό σχεδόν σίγουρα θα επηρεάσει το παράθυρο εκτόξευσης του Μαρτίου», σημείωσε η NASA.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο οργανισμός εντόπισε μια διακεκομμένη ροή ηλίου στο ενδιάμεσο στάδιο κρυογονικής πρόωσης του πυραύλου Space Launch System, η οποία είναι απαραίτητη για την εκτόξευση.

Η NASA είχε ανακοινώσει την Παρασκευή ότι στοχεύει στις 6 Μαρτίου για την εκτόξευση τεσσάρων αστροναυτών γύρω από τη Σελήνη και πίσω, στο πλαίσιο της αποστολής Artemis II.

Το πλήρωμα του Artemis II περιλαμβάνει τρεις Αμερικανούς αστροναύτες - τους Reid Wiseman, Victor Glover και Christina Koch - και έναν Καναδό αστροναύτη, τον Jeremy Hansen. Η αποστολή αναμένεται να είναι η πιο μακρινή επανδρωμένη πτήση στο διάστημα που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ και η πρώτη επανδρωμένη αποστολή στη Σελήνη από το αμερικανικό πρόγραμμα Apollo πριν από περισσότερο από μισό αιώνα.

Το Artemis II αποτελεί τον πρόδρομο της προγραμματισμένης προσελήνωσης με αστροναύτες στο πλαίσιο του Artemis III, που έχει προγραμματιστεί για το 2028.