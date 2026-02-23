NASA: Ολική έκλειψη Σελήνης στις 3 Μαρτίου - Από πού θα είναι ορατή

Στις 3 Μαρτίου 2026 θα είναι ορατή μια ολική έκλειψη Σελήνης, γνωστή και ως «Ματωμένο Φεγγάρι», με τους παρατηρητές στη Βόρειο Αμερική να βρίσκονται σε μία από τις καλύτερες θέσεις για να την απολαύσουν. Ειδικότερα, η έκλειψη θα είναι ορατή από τη Βόρεια Αμερική, τον Ειρηνικό Ωκεανό, την Αυστραλία και την Ανατολική Ασία, αλλά δεν θα είναι ορατή από την Ευρώπη ή την Αφρική.

Γιατί συμβαίνουν οι εκλείψεις Σελήνης;

Η ολική έκλειψη σελήνης είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά θεάματα της φύσης. Συμβαίνει λόγω της «μηχανικής» κίνησης της Γης και της Σελήνης καθώς ο πλανήτης μας περιφέρεται γύρω από τον Ήλιο.

Οι εκλείψεις συμβαίνουν όταν η Σελήνη βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά της Γης σε σχέση με τον Ήλιο. Κατά τη διάρκεια του φαινομένου, βλέπουμε τη σκιά της Γης να πέφτει πάνω στην επιφάνεια της Σελήνης.

Αν γνωρίζετε τις φάσεις της Σελήνης, θα ξέρετε ότι όταν η Σελήνη βρίσκεται απέναντι από τον Ήλιο, έχουμε Πανσέληνο. Ωστόσο, δεν έχουμε έκλειψη κάθε μήνα, επειδή ο Ήλιος, η Γη και η Σελήνη πρέπει να ευθυγραμμιστούν ακριβώς ώστε η σκιά μας να πετύχει τον στόχο της.

Η ολική έκλειψη ονομάζεται συχνά «ματωμένο φεγγάρι» επειδή η Σελήνη παίρνει ένα βαθύ, σκουριασμένο κόκκινο χρώμα. Αυτό συμβαίνει επειδή το ηλιακό φως διέρχεται από την ατμόσφαιρα της Γης και διαθλάται.

Η ατμόσφαιρά μας λειτουργεί σαν φίλτρο: διασκορπίζει το μπλε φως (γι' αυτό ο ουρανός είναι μπλε την ημέρα), αλλά επιτρέπει στα μεγαλύτερα μήκη κύματος, όπως το κόκκινο και το πορτοκαλί, να περάσουν. Αυτά είναι τα χρώματα που φτάνουν τελικά στη Σελήνη.

Ώρες και περιοχές ορατότητας

Σύμφωνα με τη NASA:

Ανατολική Ασία και Αυστραλία: Ορατή το βράδυ.

Ειρηνικός Ωκεανός: Ορατή καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Βόρεια και Κεντρική Αμερική: Ορατή νωρίς το πρωί.

Κεντρική Ασία και δυτική Νότια Αμερική: Θα είναι ορατή ως μερική έκλειψη.

Ευρώπη και Αφρική: Το φαινόμενο δεν θα είναι ορατό.