Μοναδική εικόνα του Ήλιου από το ισχυρότερο ηλιακό τηλεσκόπιο στον κόσμο

Μια νέα εικόνα του Ήλιου, που λήφθηκε από το μεγαλύτερο ηλιακό τηλεσκόπιο παγκοσμίως, αποκαλύπτει την επιφάνεια του πλησιέστερου σε εμάς άστρου με εντυπωσιακή ευκρίνεια, φωτίζοντας τις πιο περίπλοκες διεργασίες του.

Πρόκειται για την πρώτη εικόνα που καταγράφηκε από το νέο όργανο VTF (Visible Tunable Filter) του ηλιακού τηλεσκοπίου Daniel K. Inouye της Εθνικής Υπηρεσίας Επιστημών των ΗΠΑ. Το όργανο μπορεί να δημιουργήσει μια κοντινότερη από ποτέ, τρισδιάστατη εικόνα του τι συμβαίνει στην επιφάνεια του Ήλιου.

Η υψηλής ανάλυσης λήψη αποκαλύπτει ένα σύμπλεγμα σκοτεινών ηλιακών κηλίδων, σε μεγέθη ηπείρων, κοντά στο κέντρο της εσωτερικής ατμόσφαιρας του Ήλιου, σε κλίμακα 10 χιλιομέτρων ανά pixel.

Οι εν λόγω κηλίδες υποδηλώνουν περιοχές έντονης μαγνητικής δραστηριότητας, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν ηλιακές εκλάμψεις και στεμματικές εκπομπές μάζας (CMEs - τεράστια νέφη πλάσματος και μαγνητικών πεδίων που εκτινάσσονται από την εξωτερική ατμόσφαιρα του Ήλιου.

Εικόνες τέτοιας ακρίβειας, όπως αυτή που λήφθηκε στις αρχές Δεκεμβρίου, αποτελούν ένα σημαντικό μέσο προκειμένου οι επιστήμονες να μελετήσουν και να προβλέψουν δυνητικά επικίνδυνες ηλιακές καιρικές συνθήκες, δήλωσε στο CNN ο Friedrich Woeger, επιστήμονας του προγράμματος οργάνων του ηλιακού τηλεσκοπίου NSF Inouye.

«Αυτές οι εκρήξεις από τον Ήλιο μπορούν να αλληλεπιδράσουν με το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο του πλανήτη μας, προκαλώντας διαταραχές σε βασικές υποδομές, όπως τα ηλεκτρικά δίκτυα και τα δορυφορικά δίκτυα επικοινωνιών», εξήγησε ο Woeger και πρόσθεσε: «πρέπει να κατανοήσουμε τη φυσική αυτών των φαινομένων και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να επηρεάσουν την τεχνολογία μας – και κατ’ επέκταση τη ζωή μας».

Ο Ήλιος περνά από περιόδους υψηλής και χαμηλής μαγνητικής δραστηριότητας μέσα σε έναν κύκλο 11 ετών. Τον περασμένο Οκτώβριο, έφτασε στο αποκορύφωμα της δραστηριότητάς του, το οποίο ονομάζεται ηλιακό μέγιστο. Στο διάστημα αυτό οι μαγνητικοί πόλοι του ήλιου αντιστρέφονται και εμφανίζονται περισσότερες κηλίδες στην επιφάνειά του.

Το ηλιακό μέγιστο αναμένεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες, οπότε είναι η κατάλληλη στιγμή για το τηλεσκόπιο Inouye να εντείνει τις δοκιμές των οργάνων του και να συλλέξει θεαματικές εικόνες της ηλιακής επιφάνειας.

