Κλίμα: Στο 70% οι πιθανότητες για αύξηση της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας τα επόμενα χρόνια

Η μέση αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη αναμένεται να είναι υψηλότερη από τον 1,5° Κελσίου την περίοδο 2025-2029, προβλέπει σήμερα, με βεβαιότητα που φθάνει το 70%, ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (ΠΜΟ-WMO), μέρος του συστήματος του ΟΗΕ. Προβλέπει επίσης ότι οι παγκόσμιες θερμοκρασίες αναμένεται να συνεχίσουν να κινούνται σε επίπεδα ρεκόρ ή κοντά σε αυτά για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Σημειώνεται πως κάθε επιπλέον κλάσμα του βαθμού αύξησης της θερμοκρασίας οδηγεί σε πιο επιβλαβείς καύσωνες, ακραίες βροχοπτώσεις, έντονες ξηρασίες, λιώσιμο των παγετώνων, των θαλάσσιων πάγων και των παγετώνων, θέρμανση των ωκεανών και άνοδο της στάθμης της θάλασσας.

