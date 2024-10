Η NASA αναζητεί σημάδια εξωγήινης ζωής στον δορυφόρο Ευρώπη

Σημάδια εξωγήινης ζωής στον δορυφόρο του μακρινού πλανήτη Δία, Ευρώπη πρόκειται να αναζητήσει το διαστημόπλοιο της NASA, Europa Clipper, το οποίο θα εκτοξευθεί από τη Φλόριντα, από το Ακρωτήριο Κανάβεραλ, στις 12:06 τοπική ώρα. Η εκτόξευσή του καθυστέρησε την τελευταία στιγμή μετά τον τυφώνα Milton που έπληξε τη Φλόριντα αυτή την εβδομάδα, όσο για το διαστημόπλοιο, κατασκευαζόταν επί χρόνια.

Σχετικά με το Europa Clipper, αναμένεται να φτάσει στην Ευρώπη το 2030, και όλα όσα ανακαλύψει θα μπορούσαν να αλλάξουν όσα γνωρίζουμε για τη ζωή στο ηλιακό μας σύστημα.Ο παγωμένος φλοιός του έχει πάχος έως και 25 χλμ. και, από κάτω, θα μπορούσε να υπάρχει ένας τεράστιος ωκεανός αλμυρού νερού. Μπορεί επίσης να υπάρχουν χημικές ουσίες που είναι τα συστατικά για την απλή μορφή ζωής.

