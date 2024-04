Αστρονομία: Ανακαλύφθηκε μαύρη τρύπα με μάζα περίπου 33 φορές μεγαλύτερη από εκείνη του Ήλιου

Οι αστρονόμοι ανακάλυψαν μια μαύρη τρύπα με μάζα περίπου 33 φορές μεγαλύτερη από εκείνη του ήλιου μας, τη μεγαλύτερη γνωστή στον Γαλαξία μας, εκτός από την υπερμεγέθη μαύρη τρύπα που κρύβεται στο κέντρο του γαλαξία μας.

Η νεοεντοπισθείσα μαύρη τρύπα βρίσκεται σε απόσταση περίπου 2.000 ετών φωτός από τη Γη - σχετικά κοντά σε κοσμικούς όρους - στον αστερισμό Aquila και έχει ένα συνοδό άστρο σε τροχιά γύρω της, δήλωσαν οι ερευνητές την Τρίτη. Ένα έτος φωτός είναι η απόσταση που διανύει το φως σε ένα έτος, (9,5 τρισεκατομμύρια χιλιόμετρα).

Οι μαύρες τρύπες είναι εξαιρετικά πυκνά αντικείμενα με βαρύτητα τόσο ισχυρή που ούτε το φως δεν μπορεί να διαφύγει, γεγονός που καθιστά δύσκολο τον εντοπισμό τους. Η συγκεκριμένη εντοπίστηκε μέσω των παρατηρήσεων που έγιναν στην αποστολή Gaia του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA), η οποία δημιουργεί μια τεράστια αστρική απογραφή, επειδή προκάλεσε μια ταλαντευόμενη κίνηση στο συνοδό άστρο της.

Για την επαλήθευση της μάζας της μαύρης τρύπας χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από το Πολύ Μεγάλο Τηλεσκόπιο του Ευρωπαϊκού Νότιου Παρατηρητηρίου στη Χιλή και άλλα επίγεια παρατηρητήρια.

«Αυτή η μαύρη τρύπα δεν είναι μόνο πολύ μεγάλης μάζας, είναι επίσης πολύ ιδιόμορφη από πολλές απόψεις. Είναι πραγματικά κάτι που δεν περιμέναμε ποτέ να δούμε», δήλωσε ο Pasquale Panuzzo, ερευνητής μηχανικός του γαλλικού ερευνητικού οργανισμού CNRS που εργάζεται στο Observatoire de Paris και επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Astronomy & Astrophysics.

Για παράδειγμα, η μαύρη τρύπα, που ονομάζεται Gaia BH3, και η συνοδός της ταξιδεύουν μέσα στον γαλαξία προς την αντίθετη κατεύθυνση από την τροχιά που συνήθως ακολουθούν τα αστέρια στον Γαλαξία μας.

Η Gaia BH3 πιθανώς σχηματίστηκε μετά το θάνατο ενός άστρου που είχε πάνω από 40 φορές τη μάζα του ήλιου, είπαν οι ερευνητές.

