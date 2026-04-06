Artemis II: Έτοιμοι να καταρρίψουν το ορόσημο του Apollo 13 οι τέσσερις αστροναύτες

Στην τελική ευθεία για ένα ιστορικό παγκόσμιο ρεκόρ βρίσκονται οι τέσσερις αστροναύτες της αποστολής Artemis II, οι οποίοι από τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας εισήλθαν στη σφαίρα βαρυτικής επιρροής της Σελήνης.

Το πλήρωμα ετοιμάζεται να γράψει ιστορία, φτάνοντας στην μεγαλύτερη απόσταση που έχει βρεθεί ποτέ άνθρωπος από τη Γη.

Θα σπάσει ρεκόρ 56 ετών

Οι Ριντ Γουάισμαν, Βίκτορ Γκλόβερ, Κριστίνα Κοχ και ο Καναδός Τζέρεμι Χάνσον, επιβαίνοντας στην κάψουλα Orion, αναμένεται να φτάσουν στο απόγειο της αποστολής τους στις 02:05 (ώρα Ελλάδος) τη Μ. Τρίτη.

Σε εκείνο το σημείο, θα απέχουν περίπου 252.757 μίλια από τον πλανήτη μας, καταρρίπτοντας το θρυλικό ρεκόρ που κατείχε το πλήρωμα του Apollo 13 από το 1970, ξεπερνώντας το κατά 4.102 μίλια.

Η «βουτιά» στη σκοτεινή πλευρά

Η προσέγγιση αυτή περιλαμβάνει μια κρίσιμη και θεαματική φάση: την πτήση πάνω από την αθέατη πλευρά της Σελήνης. Από τις 21:34, το Orion θα εισέλθει σε μια ζώνη τηλεπικοινωνιακού «σκότους», καθώς ο σεληνιακός όγκος θα παρεμβάλλεται ανάμεσα στο σκάφος και τις κεραίες του Deep Space Network της NASA στη Γη.

Για περίπου έξι ώρες, οι αστροναύτες θα παραμείνουν απομονωμένοι, καταγράφοντας ωστόσο μοναδικό οπτικό υλικό από την επισκιασμένη επιφάνεια του φεγγαριού.