Ανακαλύφθηκε νέο φεγγάρι - Βρίσκεται σε τροχιά γύρω από τη Γη εδώ και δεκαετίες

Ένα νέο φεγγάρι το οποίο βρίσκεται γύρω από τη Γη ανακάλυψαν αστρονόμοι. Πρόκειται για έναν μικρό διαστημικό βράχο ο οποίος δεν είχε εντοπιστεί από τα τηλεσκόπια για περίπου 60 χρόνια. Ονομάστηκε 2025 PN7 και είναι ένας τύπος αστεροειδούς που περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο αλλά παραμένει κοντά στον πλανήτη μας – και, όπως και εκείνος, χρειάζεται έναν χρόνο για να ολοκληρώσει μια τροχιά γύρω του.

Σε δημοσίευμα του CNN αναφέρεται ότι το 2025 PN7 παρατηρήθηκε για πρώτη φορά στις 29 Αυγούστου 2025 από το παρατηρητήριο Pan-STARRS στη Χαβάη, και όπως προκύπτει από τα αρχεία, το αντικείμενο βρίσκεται σε τροχιά παρόμοια με της Γης εδώ και δεκαετίες.

Ο λόγος για τον οποίο διέφυγε της προσοχής των αστρονόμων είναι διότι είναι μικρό και αχνό, όπως δήλωσε ο ερευνητής Κάρλος ντε λα Φουέντε Μάρκος στη σχολή μαθηματικών επιστημών του Πανεπιστημίου Complutense της Μαδρίτης, ο οποίος πρόσφατα έγραψε μια μελέτη σχετικά με τον βράχο.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου στο περιοδικό Research Notes της Αμερικανικής Αστρονομικής Εταιρείας, το οποίο είναι αφιερωμένο σε επίκαιρες αστρονομικές παρατηρήσεις που δεν έχουν υποβληθεί σε αξιολόγηση από ομότιμους.

Ο διαστημικός βράχος περνά σε απόσταση 186.000 μιλίων (299.337 χιλιομέτρων) από εμάς κατά τη διάρκεια της πλησιέστερης διέλευσής του από τον πλανήτη μας, σημειώνει ο ίδιος ερευνητής.

«Μπορεί να ανιχνευθεί μόνο από τα διαθέσιμα σήμερα τηλεσκόπια όταν πλησιάζει τον πλανήτη μας, όπως συνέβη αυτό το καλοκαίρι. Η ανακάλυψη και η μελέτη των ημι-φεγγαριών μπορεί να αποκαλύψει περισσότερα για τη γωνιά του σύμπαντος στην οποία βρισκόμαστε», πρόσθεσε.

Οι αστρονόμοι εξακολουθούν να προσπαθούν να υπολογίσουν το μέγεθος του 2025 PN7. Σύμφωνα με τον ερευνητή, μια λογική εκτίμηση είναι ότι έχει διάμετρο περίπου 30 μέτρα. Σύμφωνα με το EarthSky, υπάρχει επίσης η πιθανότητα να έχει διάμετρο 19 μέτρα.

Το φεγγάρι αναμένεται να παραμείνει στην τρέχουσα τροχιά του κοντά στη Γη για περίπου άλλα 60 χρόνια, προτού η βαρυτική έλξη του ήλιου τον τραβήξει ξανά σε τροχιά σε σχήμα πέταλου.