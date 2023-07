Ακόμη 62 φεγγάρια ανακαλύφθηκαν γύρω από τον πλανήτη Κρόνο

Πρόσφατα οι αστρονόμοι ανακοίνωσαν ότι ταυτοποίησαν άλλους 62 δορυφόρους γύρω από τον πλανήτη Κρόνο, αυξάνοντας σε 145 το συνολικό αριθμό φεγγαριών σε τροχιά γύρω από αυτόν τον αέριο γίγαντα του πλανητικού μας συστήματος.

Έτσι, ο Κρόνος ξεπέρασε και πάλι τον Δία σε αριθμό δορυφόρων, για τον οποίο μέχρι στιγμή έχουν καταγραφεί 92 ουράνια σώματα που περιστρέφονται γύρω του, κάτι όμως που ενδεχομένως να αλλάξει βάσει δεδομένων που θα προκύψουν από τις μελλοντικές μελέτες και τις αναλύσεις των στοιχείων που στέλνονται από τα επίγεια και διαστημικά τηλεσκόπια.

Σύμφωνα με το BBC, τα νέα φεγγάρια του Κρόνου εντοπίστηκαν από μια ομάδα επιστημόνων με επικεφαλής τον Έντουαρντ Άστον, μεταδιδακτορικό ερευνητή του Ινστιτούτου Αστρονομίας και Αστροφυσικής της Σινικής Ακαδημίας της Ταϊβάν. Χρειάστηκαν πάνω από δύο χρόνια για να ταυτοποιηθούν τόσα ουράνια σώματα, μετά από την ανάλυση των δεδομένων που προέρχονται από τις παρατηρήσεις του τηλεσκοπίου στην κορυφή του όρους Μάουνα Κέα, στη Χαβάη.

Με την άφιξη της διαστημικής εποχής και την κατασκευή των σύγχρονων πανίσχυρων τηλεσκοπίων είχαμε τη θεαματική αύξηση του καταλόγου των δορυφόρων, όχι μόνο του Κρόνου, αλλά και άλλων πλανητών στο ηλιακό μας σύστημα και αυτή η τάση φαίνεται ότι θα συνεχιστεί. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι όλες αυτές οι σχετικά πρόσφατες ανακαλύψεις μπορούν να προσφέρουν ενδιαφέροντα στοιχεία για να κατανοήσουμε το πώς εξελίχθηκε και διαμορφώθηκε το πλανητικό μας σύστημα.

Astronomers using the @CFHTelescope announced the discovery last month of an additional 62 moons orbiting around Saturn, bringing the planet's total to 145 moons. Led by Edward Ashton, the team unveiled moons down to a size of 2.5km or 1.5 miles. pic.twitter.com/aIgm7xbOf6