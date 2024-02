Άγνωστο είδος πτερόσαυρου ανακαλύφθηκε στη Σκωτία

Πριν από 168 με 166 εκατομμύρια χρόνια έζησε ένα άγνωστο είδος πτερόσαυρου το οποίο ανακαλύφθηκε στο νησί Σκάι της Σκωτίας και παρέχει σημαντικές πληροφορίες για την εξελικτική ιστορία και την ποικιλομορφία των πτερόσαυρων. Ο πτερόσαυρος, που ονομάστηκε «Ceoptera evansae», έζησε κατά τη διάρκεια της Μέσης Ιουρασικής περιόδου και ανήκει σε μια ομάδα πτερόσαυρων γνωστή ως Darwinoptera, με πολλά απολιθώματα να έχουν βρεθεί και στην Κίνα.

Σύμφωνα με τον Independent, οι παλαιοντολόγοι εντόπισαν τα απολιθωμένα λείψανα το 2006 κατά τη διάρκεια μιας εκδρομής στο Elgol, στη νοτιοδυτική ακτή του νησιού. Παρά το γεγονός ότι ο σκελετός είναι ελλιπής –με μόνο τμήματα των ώμων, των φτερών, των ποδιών και της σπονδυλικής στήλης να έχουν απομείνει– οι ερευνητές δήλωσαν ότι παρέχει σημαντικές πληροφορίες για την εξελικτική ιστορία και την ποικιλομορφία των πτερόσαυρων.

