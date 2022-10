ΟΗΕ: Καταδικάζει την ταπεινωτική μεταχείριση των 92 μεταναστών

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) αναφέρει ότι «είναι βαθιά λυπημένη από τις συγκλονιστικές αναφορές και εικόνες» 92 ατόμων που βρέθηκαν στα χερσαία σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας απογυμνωμένοι..

«Καταδικάζουμε μια τέτοια σκληρή και ταπεινωτική μεταχείριση και ζητούμε πλήρη έρευνα για αυτό το περιστατικό», ανέφερε η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στο Twitter.

UNHCR is deeply distressed by the shocking reports and images of 92 people, who were reported to have been found at the Greek-Turkish land border, stripped of their clothes.



We condemn such cruel and degrading treatment and call for a full investigation into this incident.