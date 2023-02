Ζήστε από κοντά τη μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια της Disneyland Paris, με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας!

Η επέτειος είναι μοναδική! Η Disneyland Paris γιορτάζει τα 30 της χρόνια. Και η Εθνική Τράπεζα σε συνεργασία με τη Mastercard σας δίνουν την ευκαιρία να τη ζήσετε από κοντά, αποκτώντας το «μαγικό εισιτήριο» για τους εορτασμούς και να απολαύσετε μια μοναδική εμπειρία μαζί με την οικογένεια ή τους φίλους και τους αγαπημένους σας. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να χρησιμοποιήσετε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard® της Εθνικής Τράπεζας, και μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση για ένα ταξίδι στη Disneyland® Paris.

Φέτος η Disneyland® Paris συμπληρώνει τρεις δεκαετίες λειτουργίας. 30 χρόνια μαγείας που συναρπάζουν μικρά και μεγάλα παιδιά και την έχουν καταστήσει έναν από τον πιο σημαντικούς προορισμούς στον κόσμο. Τώρα μπορείτε κι εσείς να ζήσετε την ανεκτίμητη αυτή εμπειρία από κοντά, με ένα ταξίδι στον παραδεισένιο κόσμο της Disney, γιορτάζοντας στην Disneyland® Paris, αυτή την επέτειο. Το «κλειδί» είναι οι πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας.

Από τις 06/02 έως και τις 26/03/2023, η Mastercard σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα, σας δίνουν την ευκαιρία να «ξεκλειδώσετε» ένα ταξίδι στην Disneyland® Paris και να πάρετε μέρος στους εορτασμούς για την 30η επέτειό της.

Χρησιμοποιώντας πιστωτικές κάρτες Mastercard® της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σας συναλλαγές, κερδίζετε αυτόματα συμμετοχές στην κλήρωση για ένα ταξίδι στη Disneyland® Paris που θα σας φέρει δημιουργήσει αξέχαστες αναμνήσεις. Εύκολα, αλλά και με πολλές ευκαιρίες, αφού κάθε συναλλαγή ισοδυναμεί και με μια συμμετοχή στην κλήρωση.

Η κλήρωση θα αναδείξει 6 νικητές που θα έχουν τη δυνατότητα να γιορτάσουν την επέτειο των 30 χρόνων της Disneyland® Paris από κοντά, και να κάνουν πραγματικότητα το μαγικότερο ταξίδι, με ένα ολοκληρωμένο πακέτο μεταφοράς, διαμονής και εμπειριών.

Οι 6 τυχεροί μαζί με τους αγαπημένους τους, την οικογένειά τους ή τους φίλους τους, θα ταξιδέψουν δωρεάν στην Disneyland® Paris για 3 ημέρες, με τριήμερα εισιτήρια εισόδου στα θεματικά πάρκα και θα διανυκτερεύσουν στο ολοκαίνουριο ξενοδοχείο Disney’s Hotel New York - The Art of Marvel. Παράλληλα, θα λάβουν εισιτήριο για τις εκδηλώσεις εορτασμού της 30ης επετείου και θα γνωρίσουν από κοντά τους αγαπημένους ήρωες της Disney.

Οι εκπλήξεις δε σταματούν εδώ, καθώς το πακέτο περιλαμβάνει και κουπόνια συνολικής αξίας 820€ για αγορές στα καταστήματα της Disneyland® Paris. Μαζί με αυτά, αναμνηστικά δώρα θα περιμένουν τους τυχερούς στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, ενώ εκεί θα τους περιμένει και μία πρόσκληση από τον ίδιο τον Μπάτλερ του Μίκυ για μια ξεχωριστή εμπειρία στο Salon Mickey την επόμενη μέρα! Θα ακολουθήσουν μοναδικές δραστηριότητες, φωτογραφίες και show!

Για να βρεθείτε κι εσείς στη μεγάλη γιορτή για την 30η επέτειο της Disneyland® Paris, χρησιμοποιείστε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σας συναλλαγές έως και τις 26/03/2023, και βρεθείτε ένα βήμα πιο κοντά στη μαγεία.