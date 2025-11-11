Ydrogios Digital Academy: Η νέα εποχή στην εκπαίδευση των επαγγελματιών της ασφάλισης

Η Υδρόγειος Ασφαλιστική εγκαινιάζει το Ydrogios Digital Academy (academy.ydrogios.gr) μια νέα ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα που απευθύνεται σε νέους επαγγελματίες που θέλουν να χτίσουν τη σταδιοδρομία τους στον χώρο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Η πλατφόρμα δημιουργήθηκε με στόχο να προσφέρει μια ολοκληρωμένη, σύγχρονη και προσβάσιμη εκπαιδευτική εμπειρία, προετοιμάζοντας τους υποψηφίους για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Επαγγελματικών Γνώσεων Ασφαλιστικών Πρακτόρων, σύμφωνα με το πλαίσιο πιστοποίησης της Τράπεζας της Ελλάδος και την Οδηγία για τη Διανομή Ασφαλίσεων (IDD).

Το Ydrogios Digital Academy συνδυάζει θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εξάσκηση, μέσα από 11 θεματικές ενότητες με διαδραστικό υλικό, κουίζ αυτοαξιολόγησης, τεστ προσομοίωσης εξετάσεων και προσωπικό πίνακα προόδου. Παράλληλα, παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για ημερομηνίες και τοποθεσίες εξετάσεων, προσφέροντας στους χρήστες ένα εργαλείο ολοκληρωμένης προετοιμασίας.

Το Ydrogios Digital Academy απευθύνεται σε:

Άτομα από το ευρύ κοινό που επιθυμούν να εισέλθουν στον ασφαλιστικό κλάδο.

Διαδόχους των σημερινών επαγγελματιών ασφαλιστών, που αναλαμβάνουν τη συνέχεια οικογενειακής επιχείρησης.

Υπαλλήλους ασφαλιστικών γραφείων που χρειάζονται πιστοποίηση.

Στελέχη εταιρειών των οποίων οι ρόλοι απαιτούν συμμόρφωση με τα πρότυπα πιστοποίησης.

Ο κ. Παύλος Κασκαρέλης, Διευθύνων Σύμβουλος της Υδρογείου Ασφαλιστικής, δήλωσε σχετικά: «Ο ασφαλιστικός κλάδος γνωρίζει σταθερή ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια και διαμορφώνει ένα περιβάλλον επαγγελματικών ευκαιριών για ανθρώπους που θέλουν να εξελιχθούν. Το Ydrogios Digital Academy, με το οποίο κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας να επενδύουμε στους ανθρώπους και στη γνώση, έρχεται την κατάλληλη στιγμή.

Θέλουμε να προσφέρουμε σε κάθε νέο επαγγελματία τα εργαλεία για να ξεκινήσει με αυτοπεποίθηση, να εξελιχθεί και να χτίσει μια μακροχρόνια, ποιοτική σταδιοδρομία στον ασφαλιστικό χώρο. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που ενώνει την τεχνολογία με την εκπαίδευση, υπηρετώντας τη φιλοσοφία μας για μια ασφαλιστική αγορά με μέλλον, αξίες και ανθρώπινο πρόσωπο».

Η Υδρόγειος Ασφαλιστική διαθέτει δίκτυο 2.000 συνεργαζόμενων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών. Με τη νέα αυτή πρωτοβουλία, συνεχίζει να επενδύει στη δια βίου μάθηση, την επαγγελματική ανάπτυξη και την αναβάθμιση της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στην Ελλάδα, ενισχύοντας τον ρόλο της ως δυναμικού και καινοτόμου οργανισμού του Ομίλου Reale.