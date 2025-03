WORLD PASS powered by Telekom: Ταξίδι καινοτομίας για δύο ελληνικές startups στο κορυφαίο Hubraum – Tech Incubator Center της Telekom

Την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική τεχνολογική εμπειρία πρόσφερε η COSMOTE σε δύο startups με το WORLD PASS powered by Telekom. Οι εκπρόσωποι των δύο νεοφυών επιχειρήσεων ταξίδεψαν στην Κρακοβία όπου επισκέφτηκαν ένα από τα κορυφαία Τech Incubator Centers παγκοσμίως, το Ηubraum της Τelekom.

Οι νικητές παρακολούθησαν διαλέξεις για την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και τη χρηματοδότηση, εμβαθύνανε σε καινοτόμες τεχνολογίες και έλαβαν εξειδικευμένη γνώση για το πώς αναπτύσσεται μία startup.

Το Hubraum: Ο κόμβος καινοτομίας της Telekom

Τα Tech Incubator Centers είναι εξειδικευμένες δομές ή οργανισμοί που υποστηρίζουν την ανάπτυξη και την εξέλιξη νεοφυών επιχειρήσεων. Το Hubraum είναι το Tech Incubator Center της Telekom στην Κρακοβία και το Βερολίνο, που στοχεύει στην υποστήριξη καινοτόμων startups. Ιδρύθηκε το 2012 με στόχο την υποστήριξη της ανάπτυξης τεχνολογικών εταιρειών μέσω χρηματοδότησης, mentoring και πρόσβασης σε ένα παγκόσμιο δίκτυο. Το campus στην Κρακοβία, το οποίο επισκέφθηκαν οι δύο νικητές του WORLD PASS powered by Telekom και αποτελεί ένα από τα κορυφαία του είδους του παγκοσμίως, διαθέτει state-of-the-art υποδομές όπως χώρους VR & AR, edge computing, 3D printers, laser cutters και άλλες προηγμένες τεχνολογίες.

Όλα όσα έγιναν στο Hubraum της Telekom

Οι εκπρόσωποι των δύο startups, της Founderhood και της Run4More, παρακολούθησαν παρουσιάσεις και ομιλίες από έμπειρα στελέχη της αγοράς και ήρθαν σε επαφή με καινοτόμες τεχνολογίες και πρακτικές.

Η πρώτη παρουσίαση είχε θέμα την εύρεση πελατών και την ανάπτυξη νέων προϊόντων με ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία της μελέτης της συμπεριφοράς των πελατών και το πώς οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν δοκιμές χρηστικότητας (usability testing) για να βελτιώσουν τα προϊόντα τους. Επιπλέον, παρουσιάστηκαν case studies, καθώς και τεχνικές UX research και A/B testing, που βοηθούν τις εταιρείες να καταλάβουν τι λειτουργεί και τι όχι.

Στη συνέχεια, σειρά είχε ένα deep dive στην τεχνολογία με τίτλο «Opportunities that Telekom can bring: AI, 5G APIs, IoT tech capabilities».Η Telekom, παρουσίασε το πώς αξιοποιεί προηγμένες τεχνολογίες, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), τα 5G APIs και τις δυνατότητες του IoT (Internet of Things) και πώς αναπτύσσοντάς τες τις εισάγει εμπορικά στην αγορά.

Επίσης, οι startups έμαθαν πώς μπορούν να αξιοποιήσουν αυτές τις τεχνολογίες, είτε μέσω της συνεργασίας τους με την Τelekom, είτε χρησιμοποιώντας τα εργαλεία που προσφέρει το Hubraum.

Στο επίκεντρο της επόμενης μέρας βρέθηκε ένα από τα σημαντικότερα στάδια για την πορεία και την ανάπτυξη μίας startup, η προσέλκυση κεφαλαίων από επενδυτές. Στην παρουσίαση με θέμα «A general guide on raising venture capital financing», οι εισηγητές εστίασαν στον τρόπο που λειτουργούν οι επενδυτές για να πάρουν την απόφαση να χρηματοδοτήσουν επιχειρήσεις, αλλά και τα λάθη που κάνουν οι startups με αποτέλεσμα να απομακρύνονται τα επενδυτικά κεφάλαια.

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε ένα panel discussion, με βασικό θέμα τις λανθασμένες αποφάσεις που παίρνουν γενικότερα οι founders και στερούν από τις επιχειρήσεις τους την επιτυχία.

Έπειτα, ακολούθησε το pitching, όπου οι 2 νικήτριες startups του WORLD PASS powered by Telekom είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες και να λάβουν πολύτιμο feedback από τους παρευρισκόμενους.

Η παρουσία στο Hubraum ολοκληρώθηκε με ένα networking event, όπου οι συμμετέχοντες αντάλλαξαν απόψεις, μίλησαν περισσότερο για τις ιδέες τους και έκαναν πολύτιμες γνωριμίες.

Εκτός από τις τεχνολογικές εμπειρίες, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εξερευνήσουν την ιστορική πόλη της Πολωνίας, να περιηγηθούν στο γραφικό κέντρο της πόλης, καθώς και σε σημαντικά αξιοθέατα όπως το Κάστρο Wawel και το Αλατωρυχείο Wieliczka, ενώ από το ταξίδι δεν έλειψε και δοκιμή της παραδοσιακής πολωνικής κουζίνας.

Telekom: Παγκόσμιος πρωτοπόρος στην τεχνολογία και καινοτομία

Η Telekom, ένας από τους κορυφαίους ομίλους τηλεπικοινωνιών διεθνώς με δυναμική παρουσία στην Αμερική, βρίσκει συνεχώς τρόπους να αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη. Με κεντρικό μήνυμα «Διαμορφώνοντας την τεχνολογία για όλους» («Shaping Technology for All»), στο πρόσφατο MWC (Mobile World Congress) της Βαρκελώνης παρουσίασε καινοτομίες στη συνδεσιμότητα και τις ψηφιακές εφαρμογές, ενώ ανέδειξε τις τεχνολογίες AI τόσο για τους πελάτες της, όσο και για τα τηλεπικοινωνιακά της δίκτυα.

Η Telekom έχει περίπου 200.000 εργαζόμενους σε όλον τον κόσμο και παρουσία σε περισσότερες από 50 χώρες. Το brand «Telekom», αποτελεί το πολυτιμότερο brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και το κορυφαίο brand στην Ευρώπη, σύμφωνα με τη μελέτη “Brand Finance Global 500”, που δημοσιεύτηκε από το βρετανικό ινστιτούτο έρευνας αγοράς Brand Finance. Η «Telekom» βρίσκεται στην ενδέκατη θέση ανάμεσα στα πολυτιμότερα brands στον κόσμο, αποτελώντας τη μοναδική ευρωπαϊκή εταιρεία στο top 20 της παγκόσμιας κατάταξης.