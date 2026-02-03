Vodafone: Eπενδύσεις 1 δισ. ευρώ έως το 2029 για την ενίσχυση των δικτύων

Στις 5 Φεβρουαρίου η Vodafone θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου της 12μηνης χρήσης που λήγει στις 31/3/2026 και τότε θα γίνει γνωστή και η πορεία των μεγεθών της θυγατρικής Vodafone Ελλάδας, η οποία συνεχίζει το επενδυτικό της πρόγραμμα για την ενίσχυση των δικτύων και την παροχή νέων υπηρεσιών.

Το επενδυτικό πλάνο της θυγατρικής στην Ελλάδα περιλαμβάνει επενδύσεις ύψους 1 δισ. ευρώ έως το 2029 για δίκτυα νέας γενιάς και κρίσιμες υποδομές. Στην κινητή τηλεφωνία, το δίκτυο 5G της Vodafone καλύπτει σήμερα περίπου το 96% του πληθυσμού της χώρας και ταυτόχρονα προχωρεί η τηλεπικοινωνιακή κάλυψη σε κομβικές υποδομές, όπως αεροδρόμια, λιμάνια και αυτοκινητόδρομους.

Ήδη, το δίκτυο 5G της Vodafone καλύπτει το 65% των πλοίων που εξυπηρετούν τη νησιωτική Ελλάδα.

Στο τέλος του πρώτου τριμήνου θα λανσαριστεί και η υπηρεσία 5G Stand Alone (αυτόνομο δίκτυο πέμπτης γενιάς) που μπορεί να υποστηρίξει 5G χωρίς εξάρτηση από 4G. Η υπηρεσία αποτελεί μια καλή λύση για περιοχές όπου η υποδομή των οπτικών ινών δεν είναι ακόμη διαθέσιμη.

Στις τεχνολογίες νέας γενιάς η Vodafone έχει αυξήσει σημαντικά τις ενεργές συνδέσεις FTTH. Μέχρι το τέλος του 2025, η εταιρεία είχε εγκαταστήσει 500.000 γραμμές οπτικής ίνας στο ιδιόκτητο δίκτυό της με στόχο οι διαθέσιμες γραμμές να φτάσουν τις 850.000 μέχρι το 2027.

Στον τομέα της ψηφιοποίησης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα η εταιρεία συμμετέχει σε μεγάλα έργα πληροφορικής και όπως ανέφερε πρόσφατα σε δημοσιογραφική ενημέρωση ο CEO κ. Αχιλλέας Κανάρης, η Vodafone Ελλάδας θα προχωρήσει σε εξαγορά εταιρείας ICT για να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της στον τομέα.

Στο κομμάτι της συνδρομητικής τηλεόρασης το Vodafone ΤV έχει προσεγγίσει περίπου τους 220.000 συνδρομητές καταγράφοντας ετήσια αύξηση της τάξης του 10%.

Συνδυαστικά πακέτα με ενέργεια και μεταφορά δεδομένων με θαλάσσια καλώδια

Επίσης, αναμένεται και η πρωτοβουλία της εταιρείας για την προσφορά συνδυαστικών τηλεπικοινωνιακών πακέτων μαζί με ενέργεια όπως έχουν κάνει άλλοι πάροχοι (Cosmote με Protergia και Νοva με NRG).

Μία άλλη δραστηριότητα με μικρό ρίσκο και διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης είναι η μεταφορά δεδομένων μέσω καλωδίων (χονδρική).

Ο σταθμός στο Τυμπάκι της Κρήτης θα αναβαθμιστεί μέσα στο επόμενο έτος προκειμένου να μπορεί να υποδεχθεί κι άλλα διεθνή δίκτυα μεταφοράς δεδομένων, στα πρότυπα των καλωδιακών συστημάτων IEX και 2Africa, από τα μεγαλύτερα στον κόσμο.

Τα υποθαλάσσια καλώδια δεν είναι απλώς υποδομές, αλλά στρατηγικά περιουσιακά στοιχεία που καθορίζουν την ψηφιακή κυριαρχία χωρών και ηπείρων, υποστηρίζουν από τη Vodafone, για αυτό και η επέκταση εναλλακτικών διαδρομών μεταφοράς δεδομένων, τόσο υποθαλάσσιων όσο και χερσαίων αποτελεί προτεραιότητα για τον όμιλο.