Trade Estates: Εκλογή Νέας Επενδυτικής Επιτροπής

Τη νέα σύνθεση της Επενδυτικής Επιτροπής ανακοίνωσε η Trade Estates, με την εκλογή του κ. Νικόλαου Βουτυχτή ως νέου μέλους, σε αντικατάσταση του κ. Γεωργίου Αλεβίζου.

Σύμφωνα με το κείμενο της Ανακοίνωσης:

Η TRADE ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (εφεξής «Εταιρεία») σε συνέχεια της από 16.05.2024 συνεδρίασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την ανασυγκρότηση της Επενδυτικής Επιτροπής, με την εκλογή του κ. Νικόλαου Βουτυχτή ως νέου μέλους αυτής σε αντικατάσταση του κ. Γεωργίου Αλεβίζου.

Κατόπιν αυτού, η σύνθεση της Επενδυτικής Επιτροπής είναι η ακόλουθη :

· Δημήτριος Παπούλης, Πρόεδρος

· Βασίλειος Φουρλής, Μέλος

· Νικόλαος Βουτυχτής, Μέλος

Ο κ. Νικόλαος Βουτυχτής κατέχει από το 2016 τη θέση του Γενικού Διευθυντή Επενδύσεων (Chief Investment Officer) στο LATSCO Family Office στην Ελλάδα, υπεύθυνος για τη διαμόρφωση και εκτέλεση της επενδυτικής στρατηγικής του Family Office.

Εκτός από το ρόλο του στη LATSCO, κατέχει μη-εκτελεστικές θέσεις στα Διοικητικά Συμβούλια των ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ΑΕ, Neuropublic ΑΕ, Douleutaras ΑΕ, Λίμνη Βουλιαγμένης ΑΕ και Εκάλη ΑΕ. Είναι επίσης μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής (Advisory Committee) του EOS Hellenic Renaissance Fund (EHRF).

Κατέχει πτυχίο (BSc) Business and Management από το Πανεπιστήμιο του Bradford (Ηνωμένο Βασίλειο) και μεταπτυχιακό τίτλο (MSc) International Banking and Financial Services από το Πανεπιστήμιο του Reading (Ηνωμένο Βασίλειο). Τέλος, κατέχει πιστοποίηση από το Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κος Δ. Παπούλης με αφορμή την εκλογή του κ. Νικόλαου Βουτυχτή δήλωσε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσουμε θερμά τον κ. Βουτυχτή ως Μέλος στην Επενδυτική Επιτροπή της Trade Estates ΑΕΕΑΠ. Η παρουσία και η εκτεταμένη εμπειρία του θα ενισχύσουν περεταίρω το έργο της Επενδυτικής Επιτροπής, συμβάλλοντας σημαντικά στην επίτευξη των στρατηγικών μας στόχων».