Τρ. Πειραιώς: Ξεκίνησε ο 9ος κύκλος του Project Future

Με νέες εκπαιδεύσεις και συνεργασίες πραγματοποιείται ο 9ος κύκλος του προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας Project Future της Τράπεζας Πειραιώς, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με το ReGeneration. Το πρόγραμμα συνδέει την τριτοβάθμια εκπαίδευση με την αγορά εργασίας και παρέχει σε νέους και νέες πτυχιούχους τις δεξιότητες που χρειάζονται για την επαγγελματική τους ανέλιξη.

Με αφορμή την έναρξη του νέου κύκλου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου δήλωσε: «Υλοποιούμε με συνέπεια το Project Future από το 2018, στηρίζοντας τη νέα γενιά και επενδύοντας στην ποιοτική εκπαίδευση που είναι βασικός παράγοντας για τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας. Περισσότεροι από 4.400 νέοι και νέες εκπαιδεύτηκαν στα τέσσερα χρόνια του προγράμματος. Μέλημά μας είναι να ανανεώνουμε και εξελίσσουμε σε κάθε κύκλο το πρόγραμμα προκειμένου να ανταποκρίνεται με αξιώσεις στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας».

Στον 9ο κύκλο που γίνεται ψηφιακά, μπορούν να συμμετάσχουν νέοι και νέες, απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν σε μία από τις ακόλουθες εξειδικεύσεις:

• Digital Marketing & ecommerce young practitioners powered by EY

• Java - Spring – Microservices by Code.Hub

• Banking Consulting by Accenture

• Cloud Engineering by Accenture

• Tourism Front Office by BCA COLLEGE

• IT Recruitment Academy by Code.Hub

O νέος κύκλος εμπλουτίζεται με δύο νέες, σύγχρονες εκπαιδεύσεις – Banking Consulting και Cloud Engineering – σε συνεργασία με την Accenture, μία εκ των κορυφαίων εταιρειών παροχής υπηρεσιών σε επιχειρήσεις παγκοσμίως, με εξειδίκευση, μεταξύ άλλων, σε υπηρεσίες πληροφορικής και συμβουλευτικής.

Το πρώτο μέρος της εκπαίδευσης περιλαμβάνει τρία masterclasses, που έχουν ως στόχο να εμπλουτίσουν τις δεξιότητες όλων όσων συμμετέχουν:

● Digital Transformation (σε συνεργασία με τη Code.Hub): Δίνει τη δυνατότητα σε όσους και όσες συμμετέχουν να γνωρίσουν τον κύκλο των ενεργειών που χρειάζονται για να ολοκληρωθεί ο μετασχηματισμός μιας εταιρείας και παράλληλα να αποκτήσουν τις πρακτικές δεξιότητες σε λειτουργίες του business.

● Financial Literacy (σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού): Δίνει τη δυνατότητα σε όσους και όσες συμμετέχουν να παρακολουθήσουν βασικές αρχές χρηματοοικονομικών.

● Metaverse (σε συνεργασία με τον Δημήτρη Δημητριάδη) : Σύνδεση και συμμετοχή του κοινού μεταξύ φυσικού και του ψηφιακού/metaverse κόσμου

Κατά τον 9ο κύκλο του προγράμματος συνεχίζεται η συνεργασία με το LinkedIn Learning, την online εκπαιδευτική πλατφόρμα του LinkedIn, μέσω της οποίας όλοι οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες του προγράμματος, λαμβάνουν μία δωρεάν άδεια χρήσης που θα τους δώσει πρόσβαση σε περισσότερα από 9.500 μαθήματα σε τομείς Business, Technology και Creative. Μέσα από το Project Future, έχουν ήδη δοθεί 13.630 άδειες χρήσης.



Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, τα βιογραφικά των αποφοίτων αναρτώνται στην πλατφόρμα του ReGeneration και παραμένουν διαθέσιμα στις 1.050 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις στο δίκτυο του ReGeneration, για ένα χρόνο, με στόχο την απορρόφησή τους σε θέση εργασίας, με τουλάχιστον εξάμηνη σύμβαση και ελάχιστο μισθό €800 μικτά.

Μέχρι σήμερα, έχουν υλοποιηθεί 8 κύκλοι, σε συνεργασία με το ReGeneration, μέσω των οποίων:

• 4.433 νέες και νέοι εκπαιδεύτηκαν

• 1.548 εξ αυτών εξειδικεύτηκαν μέσω των εκπαιδεύσεων του Project Future

• 2.375 απόφοιτοι των εκπαιδεύσεων του Project Future και του ReGeneration έχουν βρει μέχρι σήμερα μια θέση στην ελληνική αγορά εργασίας ενώ η διαδικασία των προσλήψεων είναι σε εξέλιξη.

Το Project Future της Τράπεζας Πειραιώς υλοποιείται σε συνεργασία με το ReGeneration, το μεγαλύτερο πρόγραμμα εκπαίδευσης και απασχόλησης νέων στην Ελλάδα. Πολύτιμοι συνεργάτες της Τράπεζας Πειραιώς για την επιτυχή διεξαγωγή του 9ου κύκλου του προγράμματος είναι η Google, το LinkedIn learning, η Accenture, η EY, η Code.Hub, το BCA COLLEGE, το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού, ο Δημήτρης Δημητριάδης, η Εταιρία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), το Πανεπιστήμιο Κρήτης και ο ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών.

Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται έως τις 11 Νοεμβρίου στην ιστοσελίδα www.projectfuture.gr